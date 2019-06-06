图片版权 Reuters Image caption 在中美贸易战升级的背景下，中国官方向民间连发警告。

近期，中美谈判停滞，中美贸易战继续升级，涉及科技华为的贸易战不仅扩大到科技领域，已经影响到中美双方人文和民间交流。

中国官方连续发布安全提醒，涉及中国公民、中资机构、旅游和留学的广泛人群。到目前为止，中美贸易战并无缓和迹象。

中方发布预警

北京指责称，近期不少中国公民向中国驻美使领馆反映，美国执法机构多次采取出入境盘查、上门约谈等多种方式骚扰赴美的中国公民。因此，中国外交部提醒赴美中国公民和在美中资机构提高安全意识，注意加强防范。这一提醒有效期至今年12月31日。可能反映出北京认为上述状况难以在短期内缓解。

中国文化和旅游部也发布了中国游客赴美旅游安全提醒称，美国是中国公民出境旅游的重要远程目的地之一。但是近年来，美国枪支暴力犯罪和社会治安事件频繁发生。中国游客的人身和财产安全也受到了威胁和侵害。

因此，中国文化和旅游部提醒中国游客，在出国旅行前一定要充分评估风险，特别是了解当地的法律、治安状况，包括枪支管制等情况，提高安全防范意识，谨慎前往，确保平安。

不久前，中国教育部发布预警，提醒中国留学生和学者赴美留学前加强风险评估。中方认为美国出现对中国留学进修人员签证审查周期延长、有效期缩短以及拒签率上升的情况，对中方留学人员正常赴美学习，或在美顺利完成学业造成影响。

中国公民谋杀案

早些时候，美国麻萨储塞州列克辛顿当地媒体报道说，一名中国女性公民死于自己车上。当地首席验尸官办公室确定，她的死亡属他杀，是被钝器击杀。

中国驻纽约总领馆网站就此发布通知表示，总领馆即要求当地执法部门全力侦破此案，尽快将凶手绳之以法。总领馆同时联系遇害人家属，协助善后事宜。

与此同时，驻纽约总领馆提醒领区内中国公民关注当地安全形势，规避安全风险，确保人身和财产安全。

图片版权 Getty Images Image caption 美国枪支暴力犯罪和社会治安事件频繁发生是个社会问题。

赴美人数下落

中国旅游研究院国际旅游研究所所长杨劲松称，从2018年7月开始，无论同比还是环比，中国访美的游客开始出现下降。特别是旅游便利化的进程出现了波折。

他表示，中国游客现在去美国感觉到不安全，心里有负担，比较明显的现象是，中国游客入境的时候，可能会受到过多的盘查。甚至在美国境内，也会有一些不必要的盘查。

他强调说，在美国境内可能出现很多风险因素，有现实的，也有潜在的，使得中国游客心有余悸。

此外，中国旅游部门有人士抱怨说，美国政府签证政策不断收紧，而且从6月开始要求美国签证申请人提供社交媒体账号信息，微博、优酷、豆瓣、QQ等社交账号都包含在内，有批评美国的言论可能被拒入境，这使得中国赴美游客产生抵触心理，部分中国游客已经取消赴美计划。

美方反应

美国媒体援引美国海关数据称，虽然中国赴美国公民人数有所降低，但他们在美国的消费仍是所有国际游客中最大的消费群体。

图片版权 Getty Images Image caption 美国媒体援引美国海关数据称，虽然中国赴美国公民人数有所降低，但他们在美国的消费仍是所有国际游客中最大的消费群体。

不过，一些美国消费行业的公司表示，已感受到中国游客减少的压力。比如分析师估计，美国珠宝商蒂芙尼公司业绩下降的原因之一是，来自中国的游客到其在纽约的旗舰店的支出减少。

一些美国的赌场和邮轮公司也感受到来自中国官方警告的压力，因为这两个行业都越来越依赖富有的中国游客。

根据联合国机构世界旅游组织的数据，中国在2012年成为全球国际旅游支出最多的国家，此后，中国的份额一直在增长之中。