“六四”30周年纪念、中美贸易、习近平访俄与本周更多好故事

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2019年6月第一周，全球各地举办活动纪念“六四事件”发生30周年；中美就贸易争端激战正酣，两国分别指责对方推卸责任；中国国家主席习近平访问俄国，有评论指出，中俄将联盟对抗美国；美国总统特朗普访问英国，在如何处理中国以及华为等内政外交问题上，两国保持距离的态势越发明显。

本周，在英国朴茨茅斯，还举行了诺曼底登陆75周年纪念仪式，英国女王伊丽莎白二世、美国总统特朗普以及其他国家元首都出席了当天仪式。

刚刚过去的一周，BBC中文网以下新闻内容受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. “六四”30周年纪念活动

“六四事件”发生三十周年之际，全球各地在本周举办纪念活动，只有中国大陆保持沉默。“六四”到底意味着什么，为何官方试图抹去这段历史，30年来到底如何影响中国？

BBC中文网推出系列报道，翔实记录六四事件全过程，书写大时代背景下人物的坎坷悲欢，并对“八九”民运的爆发背景和政治遗产做出全景分析。

2. 中美就贸易争端激战正酣

图片版权 xinhua Image caption 中国国务院批判美国，在谈判中三次“出尔反尔”。

中国国务院新闻办公室6月2日发表《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，对中美贸易争端表态，批判美国不顾世界经济分工现实，在谈判中三次“出尔反尔”，致中美经贸磋商严重受挫，“责任完全在美国政府”。而美方回应，称中国在玩“推卸责任的游戏”，歪曲了贸易谈判的性质和进程。

3. 习近平访问俄国

图片版权 Getty Images Image caption 中国国家主席习近平抵达莫斯科，对俄罗斯进行为期3天的国事访问。

中国国家主席习近平周三（6月5日）抵达俄国，进行为期3天的国事访问。这是中美贸易谈判在上月受挫后，习近平首次进行的海外访问。访俄期间，重点关注两国贸易和外交关系。双方签署了一揽子贸易协议，官方称，两国进入“新时代全面战略协作伙伴关系”。

回顾历史，中国与俄罗斯的关系并非总是如此和谐友善，双方甚至爆发过武装冲突。在两国关系70年中，从大哥小弟到反目成仇，重修旧好，如今再次成为朋友，也反衬了中国前领导人毛泽东的那句话：“世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。”

4. 美国总统访问英国

Image caption 在结束和英国首相特蕾莎·梅等高官会谈后的新闻会上，特朗普强调两国特殊关系密切，表示华为问题不会影响美英联盟。

美国总统特朗普对英国进行为期3天的国事访问。英国独立的外交政策不仅与美国在一些国际问题上出现分歧，在包括如何处理对中国以及对华为等内政外交的问题上，两国保持距离的态势也越发明显。

在英国支持华为的问题上，英美双方分歧早在特朗普访问前已经明确化，从一个侧面反映出在贸易战中，世界第一和第二大经济体美国和中国在不列颠展开的政治经济角力。

5. 诺曼底登陆75周年

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诺曼底登陆75周年纪念仪式本周在英国朴茨茅斯举行，英国女王伊丽莎白二世、美国总统特朗普以及其他国家元首都出席了当天仪式。

你了解诺曼底登陆战吗？1944年6月到底发生了什么？为什么在英语中D-day一词具有特别的意义？