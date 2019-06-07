埃博拉疫情爆发成新常态 对世界威胁几何

图片版权 Getty Images Image caption 世界卫生组织专家警告说，全球正进入一个新阶段，类似埃博拉等致命疾病的大规模爆发将是新常态。

世界卫生组织警告说，全球正进入一个新阶段，类似埃博拉等致命疾病的大规模爆发将是新常态。

以往的埃博拉疫情影响的人数相对较少。

但就在世界最大疫情结束3年后，刚果民主共和国正在应对有史以来第二大疫情。

世卫组织表示，各国和有关机构都需要重点为新的致命流行病做好准备。

埃博拉是什么样的疾病？

埃博拉病毒最初会引起突然发烧、剧烈虚弱、肌肉疼痛和喉咙痛。

随后出现呕吐，腹泻和内出血和出血症状。

当人们通过破损的皮肤，或口腔和鼻子，直接接触到埃博拉患者的血液、呕吐物、粪便或体液时，就会被感染。

患者往往死于脱水和多器官衰竭。

在刚果民主共和国这次爆发期间，埃博拉病例2019年6月初已经达到2025例，已经有1357例死亡。

据联合国新闻网报道，世界卫生组织表示，本轮疫情主要集中在刚果（金）东部的北基伍省，当地的安全、社会和政治局势十分不稳，世卫组织和联合国的应对行动经常受到武装组织袭击和示威抗议的影响，袭击卫生设施与人员的事件时有发生。

2014-16年西非最大的疫情影响到28616人，主要在几内亚、利比里亚和塞拉利昂。那次共有11310人死亡。

然而，在2000年至2010年期间，12起疫情爆发感染平均不到100例。

为什么现代疫情规模会更大呢？

世卫组织卫生紧急情况方案执行主任迈克尔·瑞安博士对BBC记者表示，全世界正进入一个大规模流行病疫情可能爆发的全新的阶段，不仅仅是埃博拉疫情。

他指出，全世界正在看到非常令人担忧的综合性疫情风险爆发，包括埃博拉、霍乱和黄热病等疾病造成疫情的风险增大。

他说，气候变化、新出现的疾病、对热带雨林的过度开发、庞大和高度流动的人口、薄弱的政府组织能力和冲突正使得各种疾病疫情更有可能发生。而且，一旦发生疫情，其规模就更容易扩大。

战乱导致疫情控制困难

Image caption 埃博拉病毒如何传播？

瑞安博士说，世界卫生组织正在跟踪全球160起疾病事件，其中9起被列为3级紧急情况 (世卫组织最高紧急情况级别)。

他说，过去从来没有遇到过一次应对这么多紧急状态的情况。这是一种新的常态, 我预计这些事件的频率不会降低。

因此，他认为，各国和有关机构需要做好准备，应对这些流行病疫情。

刚果民主共和国的疫情继续令卫生官员感到担忧。

这次疫情用了224天才达到1000例，但仅用了71天就达到2000例。

图片版权 Getty Images Image caption 世界卫生组织表示，本轮疫情主要集中在刚果（金）东部的北基伍省，当地的安全、社会和政治局势十分不稳，袭击卫生设施与人员的事件时有发生。医生必须在军人保卫下才能去看病。

防疫和治病的工作因该地区的冲突而变得更加复杂。在2019年1月至5月期间，发生了40多次针对卫生设施的袭击。

气候变化与天灾人祸

另一个问题是对医疗工作者的不信任，约三分之一的病人死亡发生在社区里。这意味着很多染病的人没有得到医治，有可能将疾病传播给邻居和亲朋。

英国的医疗慈善组织惠康信托基金 (Wellcome Trust)的首席疫情防控专家乔西·戈丁博士说，全世界需要更好地为此类疫情做好准备。

她说，我们现在生活的世界人员流动性增加，而边界已经不是铁壁一块。这种趋势还会加速。

她表示，气候变化也可能导致更多疫情爆发，比如2019年莫桑比克飓风之后，当地出现了霍乱等疫情。

但她希望，天灾导致人道危机和疫情爆发不要成为新的常态。

她指出，需要更好准备应对人口的流动和气候变化的影响，我们需要更多的资源做出规划和准备。