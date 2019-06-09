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特朗普上任第一天，接了台湾总统蔡英文的祝贺电话，并在推文中公开称呼她为台湾总统。一个小小的动作，打破了美国几十年来的外交惯例。而在台面上，美国对台政策的表述一直是：基于《台湾关系法》、三个《联合公报》的“一个中国”政策。

在特朗普执政下，美国对台湾的态度有悄然改变吗？

对台军售

对比奥巴马与特朗普政府的对台军售记录，不难发现，奥巴马政府倾向于少次数、高额度的军售，而特朗普政府的对台军售则更为频繁、每次涉及金额较低。

台湾国防部5月6日表示，已正式向美国提出军购要求，据报其中涉及超过20亿美元的M1A2主战坦克和导弹等其他军备。华盛顿目前尚未确认此宗军售。

如果消息属实，这将是特朗普政府上台两年半来第四次对台军售。前三次分别在2017年6月、2018年9月、2019年4月。四宗军售总金额约为42.5亿美元。

在奥巴马八年任期中，美国仅有三宗对台军售，而总金额高达140.77亿。

美国霍夫斯特拉大学国际法教授古举伦（Julian G. Ku）对BBC中文表示，特朗普政府通过频繁而小额的交易将对台军售“常规化”，这对于台北来说是较为务实而有利的方法，但如今还看不出来对台军售的总量会有大幅度的提升。

东吴大学政治系教授刘必荣较早前接受BBC中文采访时分析，美国在此时考虑对台军售案，是美国在贸易战中的“台湾牌”策略，借此向中国施压。

美舰穿越台湾海峡

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从今年年初起，美国以几乎每月一次的频率，派军舰穿越台湾海峡。以往，美军舰船穿过海峡的频率约一年一次，但在去年7月起变得更为频繁。

台湾海峡大部分水域属于公海。美国重申，舰艇航经台湾海峡，展示了美国对维持印太地区开放自由的承诺。

北京一向对美军在这一海域的活动高度敏感，认为是挑衅。

国防部列台湾为国家

美国国防部在6月初发布印太战略报告，当中使用“国家”指代台湾，被指偏离了美国政府的一贯政策。

报告中提到，新加坡、台湾、新西兰与蒙古是美国在印度洋及太平洋地区可靠、有力及天然的伙伴。紧接着的句子写道：“这四个国家向美国在全球的使命作出贡献，并积极采取措施来维护一个自由而开放的国际秩序。”

古举伦认为，这很可能是一个疏忽（inadvertent），反应了美国国防部把台湾当作一个国家及区域伙伴的真实想法，但不能代表美国整体政府的立场。

他指出，一般来说，美国国务院要平衡与中国的关系，对与台湾相关的遣词用句较为谨慎；而国防部一向较为亲台，从防务的角度将台湾视为一个国家主体。

美台高层互访

图片版权 CNA Image caption 蔡英文过境洛杉矶，向侨胞们致意。

去年2月，美国通过《台湾旅行法》为美台官员互访解禁，美国所有层级的官员均可访台，台湾官员亦可以“受尊重”的形式访问美国，双方各级官员可以会见。

蔡英文在特朗普任内多次过境美国，前任总统李登辉、马英九都曾有类似过境，不过三人都并未以总统身份到访政治象征意义强的首都华盛顿。

华盛顿曾有邀请蔡英文国会来演讲的呼声，但始终并无成事。

去年，美国在台协会的新址揭幕时，美方内阁级别官员缺席。在台协会实际上执行了美国驻台湾大使馆的职能。而美国出席剪彩仪式的最高级别官员，是负责教育和文化事务的助理国务卿罗伊斯（Marie Royce）。

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贸易战中，美国慎打台湾牌

BBC中文驻美记者 冯兆音

台湾问题是中国的绝对底线，对华盛顿来说，这是再清楚不过的。即便是不按牌理出牌的特朗普政府，相信也不会轻易把台湾当做贸易战的一张牌，因为台湾问题撼动中美关系的程度与贸易战相比，有过之而无不及。

更何况，台湾的总统大选临近，华盛顿不太可能在此时扭转对台政策。美国还正在观望，蔡英文是否会连任？如果有新总统上台，中美台的三角关系会发生何种改变？如果此时打台湾牌，台北却有政权变动，岂不是赔了夫人又折兵？

华盛顿最近在台湾问题上的举措，从程度和议题上来看，并不破天荒；在时间点上，虽与美中贸易战白热化重合，但军售程序通常历时较长，与贸易谈判现状并无太紧密的关系。

与贸易战更接近的美国政策变动，当属将华为放在实体清单上，限制其与美国企业的商贸往来。

值得留意的是，美方不只端出大棒，也伸出橄榄枝。

5月31日，美国贸易代表署主动将对华部分商品新增关税生效限期从6月1日延至6月15日。这意味着，在15日前进入美国国境的相关商品只需承受新增10%关税，而非25%。

中美关系的下一个关键事件，是6月24日副总统彭斯（Mike Pence）再次发表围绕中国的演讲。他在去年10月措辞严厉的演讲，被认为降下了新冷战的铁幕。而他在本月底的演讲，定在G20峰会前夕，将为可能发生的习特会以及下一轮的贸易谈判定调。

在《台湾旅行法》生效后，访问台湾的美国官员还包括国务院副助卿黄之瀚（Alex Wong）、商务部副助理部长史宜恩（Ian Steff），访台官员级别尚未超出这一层级。

最可圈可点的突破，是今年5月台湾国家安全会议秘书长李大维与白宫国家安全顾问博尔顿在美国的会晤。

古举伦对BBC中文表示，特朗普政府表现得较为亲台，但总的来说，政策并未偏离历届美国政府的基本框架。

“除了那通电话外，特朗普政府的其他动作都没有吸引太多注意力。这看起来很不‘特朗普’。”他说，特朗普政府一直在边缘试探，但未有戏剧性地打破美国对台政策的常规。华府有关于采取非常规措施的讨论，不过始终没有迈出那一步。

“这不代表华盛顿不会做出突破，但这意味着他们还没准备好那样做。”