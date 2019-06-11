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中美贸易谈判陷入停滞，场外的“口水战”却没有停。

6月2日，中国召开新闻发布会，发布白皮书，指责美国在谈判中三次“出尔反尔”。发布会上，中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文称，当前美方对中方的贸易逆差数字只有1500多亿美元，根本不是所谓的4100多亿美元，美方夸大了与中方贸易的逆差。

美国也不甘示弱，第二天就发文反驳，再次确认了自己核算的数据——2018年美国对华贸易逆差近4200亿美元，使美国工人、农民、农场主和商业蒙受巨大损失。

一边说1500亿美元，一边说4200亿美元，相差2700亿美元之巨。这个数字不容小觑，它比美日之间的贸易总额还要大（2180亿美元），而2018年芬兰的国民生产总值（GDP）大致为2700亿美元。

差距之大体现出两国之间的分歧。这一分歧到底原因何在？

分歧

如果单从两国分别统计的进出口总额来看，分歧并不大。

据美国人口调查局统计，2018年双方的贸易总额为6600亿美元左右。据中国海关统计，2018年，中美双边货物贸易总额6335.2亿美元。

两者相差200多亿美元，相比之下并不显著。

然而，贸易总额是由进口额和出口额相加得到的，如果把这这些数据都列出来，就看出了差距。

美国方面统计，2018年，美国向中国出口1201亿美元货物，进口了5396亿美元货物。

而中国方面统计，2018年，自美国进口1551.0亿美元，中国对美国出口4784.2亿美元。

相比于美国，中国的口径多了300多亿美元进口额，少了600多亿美元出口额。这样简单计算的话，美国算出的中美逆差，为5396亿美元减去1201亿美元，为4195亿美元，而中国算出的两国贸易顺差为3233.3亿美元，相比“少”了近1000亿美元。

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从美国角度，这笔账很简单，按照离岸货物的价格计算出口额，按照到岸货物的价格计算进口额。分析人士指出，全球大多数国家都这样统计贸易数据。

“按到岸价格计算和按离岸价格计算，就产生差异，一是运费，比如航空运输、海洋运输运费，二是保险费。”清华大学中国经济社会数据研究中心主任许宪春表示。

事实上，中国做相关统计时也不可避免出现这一问题，中国统计显示2018年自美国进口1551亿美元，就比美国公布的数据多了300多亿。

其次，还有一部分转口贸易的误差，比如，有一批货通过新加坡转口，中国可能将其统计为对新加坡的出口，而贸易商将货物转运到美国时，美国则按原产地规则统计为从中国进口。

离岸和到岸价格差，以及转口贸易统计口径的不同，或许能解释中美统计上大约1000亿美元的差距。

质疑

但为何中国商务部副部长王受文称，美中实际贸易逆差只有1500亿美元？这一数字似乎与中国自身的官方统计也不相符。

中国商务部6月6日发布的报告还给出一整套计算方法，最终得出1500亿美元逆差的结果。

首先，报告称，根据中美两国商务部开展的联合研究，美方统计的对华货物贸易数据长期被高估，2015年被高估21%。按这一比例推算，以美方统计的4192亿美元为基础，调减后应为3312亿美元。

然后，考虑到中国对美货物贸易顺差近53%来自加工贸易，其中包括中国自第三地进口零部件903亿美元，如将这一部分减去，美对华货物贸易逆差只有2409亿美元。

最后，还要减去美国对中国服务贸易的顺差。一是服务贸易（跨境模式）顺差价值405亿美元；二是附属机构服务销售（商业存在模式），如按2016年统计468亿美元估算，美对华服务贸易顺差总额为873亿美元左右。

2409亿美元减去873亿美元，中国得出的结论是，去年美国对中国总体贸易逆差额应为约1536亿美元。

图片版权 Getty Images Image caption 美国对华进口商品加征的关税将由谁来支付？

中国官媒《人民日报》据此指责美国，“糊涂账未必都是糊涂人算出来的，有些糊涂账恰恰是聪明人算出来的，只不过算账人聪明得过了头、偏了心，美国‘贸易不平衡论’这笔糊涂账也不例外。”

然而有反对声音称，这么计算依然有失公允，比如中国减去了加工贸易中从第三国进口的零部件，那美国出口中国的波音飞机、汽车中也包含大量第三国进口零部件，却没有计算。其次，美国对中国逆差长期被高估21%的比例，具体包含哪些，是否存在重复计算部分？

“贸易数据的计算方法很多，货物的类别、原产地的划分等等，各国可能按照自己的利益诉求进行统计上的调整（所以产生误差）。”凯源资本董事总经理陆修泉（Brock Silvers）认为，但中国需要明白，美国战略决策肯定将以美国的统计数据为唯一因素。中国可能有不同观点，然而中国也有很强的动力，极力缩小这一数字，试图说服美国谈判代表降低要求。其次，虽然特朗普希望降低贸易逆差，但中国可能高估了贸易逆差在谈判中的重要性——重新计算贸易逆差可能不会对贸易谈判产生多大影响，知识产权、科技竞争和其他一些结构性问题显然更重要。

耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇（Stephen S.Roach）则撰文称，美国的贸易逆差是由于国内不断下跌的储蓄率造成的，即便没有中国，也会对其他国家产生逆差，而当前美国对中国的打击，实际上是美国在为自身宏观经济失衡找替罪羊。