有关引渡：你需要了解的六件大事

图片版权 AFP Image caption 香港修订《逃犯条例》引发大批民众游行抗议，"引渡"被推到引人注目的聚光灯下。

香港修订《逃犯条例》引发大批民众游行抗议，“引渡”被推到引人注目的聚光灯下。

那么，国际间有关引渡的今昔大事、仍在进展中的重要案件都有哪些呢？

一、史上第一

世界最古老的书面引渡协议—也是和平条约—是公元前1259年埃及法老拉美西斯二世和邻国赫梯（Hitties, 又译作西台）签订的。《卡迭石条约》规定，双方必须遣返罪犯、政治难民。

埃及版的和平条约保存在卡纳克神庙，赫梯版于1916年在现土耳其的赫梯皇宫遗址发现。迄今，纽约联合国总部的墙上悬挂有复制件。

图片版权 Reuters Image caption 孟晚舟的律师说，孟晚舟被捕是滥用司法程序、侵犯了她的权利，美国总统特朗普“腐蚀性”的言论表明，提出引渡是有政治动机的

二、美国第一

目前最受人关注的引渡案包括华为CFO孟晚舟（2018年在加拿大被捕）和维基解密创始人阿桑奇（现在伦敦监狱服刑）。美国因不同原因寻求将孟晚舟和阿桑奇引渡到美国受审。

历史上，美国的第一个引渡协议是1794年和英国签订的，不过那只是一份涵盖更广的条约中的一个条款。该条约的目的是解决美国独立以来悬而未决的遗留问题。引渡协议中涉及的犯罪行为只包括谋杀和伪造。

图片版权 Getty Images Image caption 卡尔·马克思曾经在英国避难数十年

三、政治犯罪

美国联邦刑事法和国际引渡事务专家马克内博（Douglas McNabb）介绍，大多数国际引渡法都将“政治犯罪”排除在外，一个国家可以拒绝引渡被控政治犯罪的人，或者在认为提出引渡申请的真正动机是政治、而不是刑事犯罪时拒绝引渡。

1870年英国第一份《引渡法案》规定，如果犯罪性质是政治，任何人都不应被引渡。当时逃离欧洲的许多人、其中包括共产主义的鼻祖卡尔·马克思都在英国得到庇护。

图片版权 Reuters Image caption 法国以波兰斯基是法国公民为由拒绝美国提出的引渡要求

四、本国公民

许多国家都不会把本国公民引渡到其它国家受审，有些国家将此写入宪法。比如俄罗斯，就曾以“宪法禁止将本国国民引渡到海外”为由拒绝过英国的引渡要求。涉事人是前克格勃特工卢格沃伊（Andrei Lugovoi），他被指在伦敦投毒谋杀叛逃英国的前俄国特工利托维年科。此案一度让英俄关系陷入冷战结束之后最为严重的一次危机。

法国曾庇护波兰导演罗曼·波兰斯基。1977年波兰斯基认罪性侵未成年人，但于法庭判决前出逃，此后一直居住在法国。 美国提出的引渡请求被法国拒绝，因为波兰斯基有法国国籍。

前反文化活动人士、人称“独角兽杀手”的美国人艾恩豪恩（Ira Einhorn ）因谋杀前女友1997年被美国法庭缺席定罪。法国拒绝了美国的引渡要求，原因是缺席审判是侵犯人权。

图片版权 Getty Images Image caption 阿桑奇在厄瓜多尔英国大使馆藏身长达七年

五、使馆庇护

大使馆向被要求引渡的人提供庇护，这种做法由来已久。根据国际法共识，外交使领馆是派遣国的管辖地，但是，许多国家政府对此都曾持不同观点。

维基解密创始人阿桑奇躲入伦敦厄瓜多尔大使馆之后，英国政府曾经考虑启用《外交和领事土地 法案》(1987年) 收回使馆的外交管辖权，因为派遣国“不再将土地用于外交使命、或者专用于领事事务。”

Image caption 西班牙南部的“太阳海岸”曾被戏称为英国的“罪犯海岸”

六、 藏身天堂

西班牙南部的“太阳海岸”曾经被英国人戏称为“罪犯海岸”。1978年英国和西班牙百年前签署的引渡条约到期，之后几乎所有的英国犯罪分子都会梦想逃到西班牙去躲避正义制裁。1985年英、西签署新的双边引渡协议。

那以后，英国犯罪分子只能选择其它的藏匿地点，“北塞浦路斯土耳其共和国”（TRNC）成了首选，这里是距离英国最近且和英国没有引渡协议的国家。迪拜也曾经是英国逃犯的一个选择，直到2008年英国和阿联酋（UAE）签署引渡条约。