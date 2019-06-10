图片版权 Xinhua News Agency Image caption 在中美贸易战升级、双方在舆论上摆出绝不让步的姿态的同时，中国领导人习近平6年来第8次访问俄罗斯。

中美贸易战继续，媒体舆论战也在升级之际，但习近平访问俄国中亚之际不忘喊话特朗普，暗示期待日本G20期间中美首脑会晤。

虽然中美双方都拉开架势要大打一场可能改变全球经济政治格局的持久贸易战，但双方高层人士也都公开表示了继续谈判的意愿。

美国压力、中俄结盟与习近平喊话

在中美贸易战升级、双方在舆论上摆出绝不让步的姿态的同时，中国领导人习近平6年来第8次访问俄罗斯。

习近平这次访俄收获满满。他与普京都打破外交惯例，双方密谈至深夜。除了中俄能源、华为科技等双边合作，在朝鲜、伊朗、委内瑞拉等等国际问题上，双方在美国压力下的确有很多共同话题。

中国外交部发言人强调说，在当前国际形势充满不确定性、不稳定性的背景下，中俄之间加强这种全面战略协作，将为世界注入更多的稳定性，提供更多的正能量。

但习近平在圣彼得堡国际经济论坛全会上发言时特别喊话特朗普，表示对维护中美关系的意愿。

习近平并未将中美贸易战称为战争，而是说中美现在有一些贸易摩擦，而中美已经你中有我，我中有你。

他明确喊话，称美国总统特朗普为朋友表示，难以设想中美全部割裂的状态。习近平说，那种情况不仅我不愿意看到的，我们的美国朋友也不会希望看到，相信我的朋友特朗普也不愿意看到。

华为5G的西方不亮

正如华为创始人任正非所言，在西方多国封杀世界5G技术领先的华为之际，习近平访俄之际，俄罗斯的第一大电信运营商MTS和华为签署合同。中俄关系现在除了中国需要俄国的能源利益，又注入了俄国需要中国的科技研发及电信发展因素。

访问俄国后，习近平又访问吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦，并出席上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议、亚洲相互协作与信任措施会议第5次峰会。

在全面缺乏基础建设的中亚，预计中国华为将有巨大的施展空间。

相对于中国媒体上就中美贸易战汹涌的民族主义情绪，中国官方的表态一直保持克制：要谈大门是敞开的，但要打也奉陪到底。

图片版权 EPA Image caption 莫斯科动物园这次还得到了两只大熊猫。

这一切，远在美国的执政精英不仅看在眼里，同时腹背感受到涉及美国国内和国际现实利益的压力。

杀敌一千，自伤八百

《华尔街日报》援引消息来源称，美国白宫行政管理和预算局临时代理局长拉塞尔∙沃特致函美副总统彭斯和10位国会议员，认为必须推迟对华为的限制措施。

他认为，这些禁令可能会导致能为美国政府提供技术装备的公司数量锐减，这主要涉及农业地区的企业。

沃特明确指出：虽然美国政府也承认这些禁令对国家安全的重要性，但是一系列部门也听到了严重的忧虑，禁令殃及的各方普遍怨声载道。

在美方，上述担忧远远并不仅涉及华为问题，对美国华尔街和涉及中美贸易领域的诸多跨国企业和部门来说，贸易战是一把双刃剑。

G20与特朗普决策

特朗普在近期的国际访问之际多次表示，中方更希望达成贸易协议，他一定也会跟中国达成协议。但什么时候？

似乎目前取得突破的关键仍在于特朗普政府。不知他是否关注到习近平对俄国的访问，以及中美舆论战升级之际，中国方面正开始一些反制措施，包括官方约谈在华的西方科技公司代表。

美国财政部长姆努钦在福冈参加G20财政部长和央行行长会议时也表示，美国愿继续与中国就贸易问题进行谈判。他还和中国央行行长易纲会面，但强调这不是谈判性质的会晤。

姆努钦也表示，如果双方无法达成协议，最终结果将是大批企业迫于关税压力，将生产线从中国迁至其它国家地区。

他预测表示，美国总统特朗普预计将在6月28至6月29日在日本举行的G20峰会期间与中国国家主席习近平会晤，如果有任何实现突破的潜在可能性，只能是寄希望于那次会晤了。

特朗普会在G20会议期间让中美停止贸易战吗？或许，人们又需要关注他的推特了。