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特朗普已为下一轮针对中国的关税打击设下期限——6月28日、29日。届时，在日本举行的G20峰会上，如果习近平不与他见面，美国将实施新一轮惩罚性关税。

周一，在接受美国媒体采访时，特朗普仍然认为习近平会出席峰会。当被问及如果中国领导人不出席会议，美国是否会实施新一轮关税时，特朗普说：“是的，会的。”

“如果我们不达成协议，你就会看到关税上涨。”他补充说，如果习近平不出席他会很惊讶，因为他与习近平有着“良好的关系”。

美国财长姆努钦上周六表示，如果习近平和特朗普月底在日本会晤，将与去年12月在阿根廷会晤有相似之处。

姆努钦说，“这与提高关税有关，回想一下布宜诺斯艾利斯峰会时的情况，当时马上就要加关税了......已经定好了上调的日期，而作为会晤的结果，总统同意在我们谈判期间不上调。”

这次潜在的大阪会晤，是否会达成共识暂不加关税，以继续谈判？姆努钦回答说，“那要由总统来决定。”

中方未确认会晤

中国则并未确认习近平将与特朗普会面。周一，中国外交部发言人耿爽表示，“我们注意到美方多次公开表示，期待安排中美元首在20国集团大阪峰会期间举行会晤。如果有这方面的具体消息，中方会及时发布。”

不过，习近平在俄罗斯访问期间，特地喊话特朗普，表达维护中美关系的意愿。

习近平并未将中美贸易战称为战争，而是说中美现在有一些贸易摩擦，而中美已经你中有我，我中有你。他表示，难以设想中美全部割裂的状态。习近平说，“那种情况不仅我不愿意看到，我们的美国朋友也不会希望看到，相信我的朋友特朗普也不愿意看到。”

姆努钦说，在中国对部分承诺反悔之前，美国和中国已就达成“一项历史性的协议”完成了约90%。他说，如果中国同意就5月初双方谈判破裂前的文本为基础恢复谈判，美方准备参与。

中国商务部发言人周四继续重申，“如果美方要继续谈，就必须拿出诚意，纠正错误作法”，并称“中方在重大原则问题上绝不让步”。

中美两国自5月10日谈判停滞以来，就未曾进行面对面接触，也没有迹象表明双方准备让步，双方都在坚持自己的立场，等待对方先让步。

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中美双方有哪些牌可以摊

美国下一张牌还是直接关税打击。6月17日，美国贸易代表办公室将就约3000亿美元中国商品加征25%关税征求意见并举行公开听证会。如果这些关税成功实施，意味着几乎所有中国输美商品将被征收25%的关税。

其次，美国对华为的禁令可能作为谈判的条件之一。虽然姆努钦此前对路透表示，制裁华为和美中贸易争端“完全是分开的”。不过特朗普周一接受美国CNBC采访时称，华为争端可以作为与中国贸易协议的一部分来解决。

下一步，中国也可能对剩余价值100亿美元的美国商品加征关税。或者恢复去年12月取消的美国汽车关税。

此外，中国舆论越来越多地讨论抛售美国国债的可能性。目前，中国持有超过一万亿美元的国债，是全球最大的持有国。如果大幅减持美债，可能使美元汇率一落千丈，对美国金融市场造成打击。但中国也可能会引发资金外逃等副作用。

图片版权 Reuters Image caption 全球稀土储量的约三分之一在中国，也有称中国稀土储量占全球探明储量的一半。

针对美国的华为禁令，中国可能采取报复行动，将美国公司列入黑名单，或禁止向美国出口稀土金属。惠誉评级周一表示，任何此类举措都将对美国科技行业造成破坏性影响，并可能对一些中国行业造成伤害。

国际货币基金组织上周警告，美国与中国的贸易冲突可能使全球国民生产总值（GDP）减少0.5%，这相当于20国集团成员国南非的经济规模。

“我们距离中美之间真正、公开的贸易战已经不远了。”法国财政部长布鲁诺·勒梅尔（Bruno Le Maire）周日称，20国集团的所有成员都意识到，这种情况将导致经济危机，导致增长乏力，导致世界各地经济放缓。