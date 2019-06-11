“最富有红二代”中共太子党核心人物王军去世

图片版权 Xinhua News Agency Image caption 中国著名红二代人物之一、中信集团原董事长王军去世，享年78岁。

中信集团原董事长王军去世，终年78岁。他是前中共八大元老之一王震的次子，属于太子党的核心人物。

王军是中国前国家副主席、开国上将之一王震的二儿子，曾是中国巨型国企、世界500强企业之一的中信集团的创始成员和第三任董事长。

据中国媒体报道，2007年王军从中信集团退休后，出任中国天然集团董事长。中国天然投资控股有限公司注册于英属维尔京群岛，并以香港为核心开展业务。公司主要股东为中国大型国企保利集团属下的保利投资有限公司以及美国的投资基金。

一些海外媒体将王军称为最富有的红二代。

王军去世后，中国高尔夫球协会为这位原特邀副主席发出唁电，称赞他是中国高尔夫行业推动者，为中国高尔夫球事业做出重大贡献。

从军和从商

王军1941年4月11日出生在湖南。

1960年，王军和很多中共干部子弟一样到当时著名的哈尔滨军事工程学院上大学。

1966年至1977年，他分别在江南造船厂和武昌造船厂担任工程师。

1977年至1978年 王军在中国人民解放军海军服役。

1979年，他一跃成为中国国际信托投资公司业务部总经理。中国有媒体报道，期间，他也在中国巨型国企保利集团任职。

王军于1995年至2006年担任中信公司董事长。

中国媒体报道说，从中信董事长位置退休后，王军成为中国天然投资控股有限公司的董事长，成立新疆天然能源集团大举投资新疆能源业，同时也在中国多地投资地产、科技等领域。

国有资产流失及争议

在王军执掌中信的1996年，他独自决定出让中信泰富18%的股份，签字的时候每股32元人民币左右，正式出让时的股价却是38元左右。随后股价还涨到了58元。此事当时就被认为造成中国36亿元国有资产流失，是中国国有资产最大的一次流失。

中国的百度百科介绍说，中国天然投资控股有限公司是王军和出生在中国台湾的美籍金融家彭日成合伙建立。

图片版权 China News Agency Image caption 中国媒体报道说，从中信董事长位置退休后，王军成为中国天然投资控股有限公司的董事长，成立新疆天然能源集团大举投资新疆能源业，同时也在中国多地投资地产、科技等领域。

该介绍说，他们两人还是曾由美国里根政府前国防部长卡路奇创立的Frontier Group合伙人。

2009年4月28日，彭日成因涉嫌金融诈骗被美国联邦调查局逮捕，他拒绝认罪但获准保释，佩戴电子监视器在家中候庭。

2009年9月12日早上彭日成突然在加州的医院死亡，终年43岁，死因不明。

官方资料显示，2011年中国中信集团公司整体改制为国有独资公司，更名为中国中信集团有限公司，并发起设立了中国中信股份有限公司。

2014年8月，中信集团将中信股份100%股权注入香港上市公司中信泰富，实现了境外整体上市。 2018年中信集团连续第10年上榜美国《财富》杂志世界500强，位居第149位。