中美贸易战：美国大学有多依赖中国留学生

图片版权 Getty Images Image caption 越来越多的中国学生赴美国求学

美国是中国留学生的首选目的地。

美国的外国留学生群体中，中国人占三分之一，他们支付巨额学费，以进入顶级学府。

然而，美国国内要求对外国留学生设限的压力越来越大，尤其是对中国留学生，原因之一是中美两国在贸易等领域的摩擦。

中国已发布对赴美留学生的旅行警告。

局势日趋紧张

美国政府一直在针对特定的学生或学者群体，理由是他们涉嫌知识产权盗窃或对国家安全构成风险。

去年，出于担忧间谍活动和知识产权盗窃，美国国务院缩短了参与某些课程的中国学生签证。

美国共和党的国会议员，也在试图立法禁止向任何由中国军方赞助或雇佣的人发放学生签证或研究签证。

上周，中国教育部发布预警，提醒中国留学生和学者赴美留学前加强风险评估。中方认为美国出现对中国留学进修人员签证审查周期延长、有效期缩短以及拒签率上升的情况，对中方留学人员正常赴美学习或在美顺利完成学业造成影响。

分析人士认为，中国希望劝阻学生赴美留学，目的是在当前日益激烈的贸易战中，向美国施压。

图片版权 Getty Images Image caption 清华大学校园——中国一直在提升国内的高校水平。

中国官方统计，接受中国政府奖学金赴美留学的学生拒签率，2019年一季度为13.5%，相比之下，2018年为3.2%。

虽然该数字增长显著，但只占到赴美中国留学生总数的一小部分。

赴美留學的中國學生數

过去十年，在美国就读的中国大学生人数增幅超过两倍。

在2017-2018学年，有36万中国学生在美国就读。

他们成为美国学术机构的重要收入来源。

总的来说，大多数私立大学不会向国际学生收取额外费用，但可能会增加一些行政费用。

在在州政府管理的公立大学，外国学生通常支付与其他州的美国学生相同的费用。

总体而言，2015年，国际学生为公立大学贡献了28%的学费收入。该数据由Deserve公司统计，这家公司向学生提供金融服务。

这些外国学生中，大概三分之一来自中国，这是相当大一笔收入。

中国学生和他们的家庭对美国经济的贡献持续增加。国际教育者协会（NAFSA）估计，2017-2018学年这一数字达到130亿美元，其中包括学费和生活费。

中國留學生對美國經濟的貢獻 （單位：億美元）

对于中国学生而言，赴美留学是一个非常具有吸引力的选项。

“中国家长总认为中国的教育体系不如其他地方。”密歇根大学李侃如-罗睿弛中国研究中心主任玛丽·加拉格尔说。

相比之下，前往中国留学的美国学生则少得多，2017-2018年的数字不到12000人。