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继美国国务院对香港修订《逃犯条例》表示“严重关切”，总统特朗普和国会都相继打破沉默。

6月12日在白宫被记者问到香港的大规模示威时，特朗普表示：“那真的是很大的示威。那真的是一百万人……那是我见过最大的示威。”他反复说，他相信参与人数是超过百万人。

在记者的追问下，特朗普始终未具体说明美国的立场。“我希望对中国和香港来说，所有事情都能解决。我相信都会解决的。”

“我本希望总统能够清楚说明，他跟香港人民站在一起。”美国民主党籍国会众议员麦戈文（Jim McGovern）接受BBC中文采访时说。

他透露，美国国会将会发声支持香港示威群众，谴责港府不顾香港人民意愿、强制仓促通过逃犯条例。

“美国与香港人民站在一起”

麦戈文说，在华盛顿时间12日下午或13日上午，两党议员将重新提出《香港人权及民主法案》，该法案将提高评判香港是否享有充分自治的标准。

麦戈文表示，美国国会已目睹香港情势的紧迫性，认为香港民主已迅速恶化。参众两院、民主共和两党多位议员就这一立场达成共识。早前，众议院议长佩洛西和参议院多数党领袖麦康奈尔皆发表声明，谴责“危险的”逃犯条例。佩洛西的声明写道：“美国与香港人民站在一起。”

图片版权 Getty Images Image caption 美国众议院议长佩洛西

国会重提《香港人权及民主法案》，意味着什么？

BBC中文驻美记者 冯兆音

美国国会即将提出的《香港人权及民主法案》并非一个全新的法案。在2017年，国会跨党派议员就曾经提出过一个该法案的版本。

其中载明，在美国制定任何给予香港不同于中华人民共和国的待遇的法律和协议前，国务卿需要向国会确认“香港享有充分的自治”。除此之外，国务卿每年都要向国会报告涉及美国利益的香港情况。

这一条文把主动权交予国务院。不过，何为“充分自治”呢？这一提案并未说明具体评判标准。2017年的这一版本在参众两院都只被提出，未经过所属委员会和国会全体投票，并未正式成为法律。

在大批香港市民上街抗议、警民爆发暴力冲突之后，外界估计国会此时会对《香港人权及民主法案》加以更大关注。然而，美国的立法程序旷日持久，提案首先要通过相关委员会的讨论与投票，再到参众两院投票。是否能通过成为法律，目前还言之尚早。

香港的“颜色革命”？

中国外交部发言人耿爽11日回应称，美方对修例发表不负责任的错误言论，对香港事务不停说三道四，中方对此表示强烈不满。

香港媒体HK01引述政府消息人士称，香港政府内部研判，示威约有四万人参与，港府将其定性为“一场由外国策动的颜色革命”，因此对《逃犯条例》修订决不让步。

图片版权 AFP Image caption 香港行政长官林郑月娥

中国官媒《环球时报》总编胡锡进在推特上有类似的表态，认为“西方人”鼓动了类似颜色革命的“反送中”示威。

麦戈文对BBC中文表示，他认为这番表述是中国政府的宣传煽动。“没有外部力量可以鼓动一百万人上街。这是源自于香港的本土运动。”