图片版权 Leon Neal/AFP/Getty Images Image caption 波莉·摩根可能是动物标本制作行业最有名的英国女性

如果让你想象一个动物标本制作者的形象，你可能会想到一个穿着维多利亚时期狩猎服的胡子男。现在，离动物标本制作的人气高峰已经过去一个世纪，一群女性动物标本制作者正在改变人们对于这个职业的看法。

一切开始于学校的博物馆之旅。对于当年仅六岁的汉娜·德南（Hannah Debnam）而言，恐龙骨头很无聊，化石也很无聊，但当她看到哺乳动物标本时，被迷住了。

“我的冰箱里总有乌鸦”

图片版权 Hannah Debnam Image caption 德南和他的鸟类标本，其中一只被猫杀死后，它的主人把它给了德南。

“吓坏了很多其他孩子，但我就是盯着看，狮子、老虎，接好的马骨架，我完全惊住了。”

今年28岁的她是越来越多的女性标本制作者之一。

“我开车时看到死掉的动物，我就将它们带回家。我的丈夫不给我送花，而是给我带死掉的动物。”

“我无法忍受他们在路边腐烂，就这样浪费了。”

图片版权 Hannah Debnam Image caption 德南的丈夫发现了这只幼年的狐狸。

德南住在萨福克郡，她经常在Facebook发帖，让网友发现路边死掉的动物时提醒她。

她说自己“冰箱里总有乌鸦”，现在这些乌鸦旁边是一只臭鼬和一只因心律衰竭而死的小狗。

她说，自己工作时经常变得很情绪化，必须放下工作，让自己平静下来。

这也是一项耗费体力的劳动，一只孔雀可能需要长达两周才能做好。而由于她的健康状况，工作变得很困难。

图片版权 Hannah Debnam Image caption 这只凤头在自然死亡后送到了德南这里。

德南说，自己有骨质疏松、埃勒斯-当洛斯综合征，而且正在从癌症中恢复。

“当你的身体对抗你，你很难相信自己，但这让我更加坚定。”

卧床休息的时间，德南会在线看教程，以提升自己的技术。

“我经历过黑暗时期，但动物标本制作让我成功度过。这事儿非常特别，让这些动物重获新生，让它们再次美丽。”

“不都是棚屋里的老头”

图片版权 Emilie Woodford Image caption 伍德福德与一家保育机构一起工作，带标本到学校教育孩子。

波莉·摩根（Polly Morgan）用死去的动物制作的艺术品已经被查理·萨奇（Charles Saatchi），凯特·莫斯（Kate Moss）和考特尼·洛夫（Courtney Love）这些明星买下。她可能是这个行业最有名的英国女性。

然而，英国标本制作者协会的艾米丽·伍德福德（Emilie Woodford）认为摩根更像是一位艺术家，而不是传统的标本制作者。

“我认为动物应该保持自然形态，而不是被制作成艺术品，”伍德福德女士说，“我更喜欢保持自然的样子。”

图片版权 Emilie Woodford Image caption 伍德福德制作的棕尾虹雉标本。

28岁的伍德福德住在约克，在转行之前曾是一名兽医护士。

“野生动物被带来世上，死时是如此浪费，一切都永远消失。”

她希望未来外界能更好地理解这个行业。

“这份工作不都是老头子在棚屋里完成。像《101斑点狗》和《帕丁顿》这些电影，总是把标本制作者描绘成邪恶的人，我真希望能改变公众的认识。”

“为了公正对待动物”

图片版权 Igor Emmerich Image caption 凯耶制作了这只白孔雀标本，它因感染而死。

艾丽·凯耶（Elle Kaye）的专业是鸟类动物标本。她经常在社交网络上收到女孩的留言，想要追随她的脚步。当她教课时，她的学生几乎都是女生。

今年27岁的凯耶住在赫特福德郡，她说自己在网上收到的攻击多于同龄人。

她本来预计自己的职业选择会成为攻击对象，但是她的外表也成为攻击的目标。

图片版权 Alamy Stock Images/Stephen Chung/Alamy Live News Image caption 凯耶制作了这只美洲红鹮标本，它动物园饲养员送来的。

“这不应该关于我个人，或者关于女人，这些工作本身应该能说明一切，但是人们就是找那些事来说。”

“我花了好几个小时希望改进我的手艺，然后得到的评论说我看起来贫血、我太瘦了、晒得太黑、太年轻。”

“然后问我的父母来自哪里，我出生在哪个国家，为什么我看起来是某种样子，为什么我整天与死动物打交道还要美甲。太令人沮丧了。”

图片版权 Leo Beiber Image caption 这只笑翠鸟自然死亡前生活在动物园中。

在维多利亚时代，动物标本制作很常见，当时人们为了制作标本而去捕猎动物。凯耶说，人们常常认为现在情况仍然如此。

“这是一个很大的误解。‘动物标本制作’这个此类似乎附着了鬼魂。我每年做两次展览，只是为了试着改变人们的观点。”

“这项工作太难了。时间、精力、接触化学物质，我不会因为自己讨厌动物而承受所有这些，这真的是一种爱的劳动。”

图片版权 Igor Emmerich Image caption 凯耶２２岁成为标本制作者前，在大学学习艺术。

宠物主人，专业饲养员和动物园饲养员将死去的鸟交给他。目前，她有五个装满猫头鹰、火烈鸟、鹦鹉和孔雀的冷藏柜。

凯耶表示，她曾经考虑过离开这个行业，但是对动物保护的热爱让他继续工作。

“当年努力工作，然后被打击，非常沮丧，影响你的信心。”

“我的工作是为了公平对待动物，并为后代保存他们。我真的想启发孩子成为生物学家和兽医。”

“负面的事情让我失望，但是我努力成为最好的动物标本制作者。”