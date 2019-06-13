英国签引渡文件，阿桑奇何去何从由法庭决定

图片版权 Reuters Image caption 阿桑奇4月被从厄瓜多尔驻伦敦使馆逮捕后一直在监狱服刑，但他体重“急剧”下降引起健康担忧。

英国内政大臣贾伟德周四（6月13日）透露，已经签署维基解密创始人阿桑奇的引渡文件。贾伟德说，监禁阿桑奇是正确的。

贾伟德接受BBC采访时说，已经签署了引渡文件，“最后决定现在要由法庭作出。我希望看到正义得到伸张，我们得到了合法的引渡要求”。

不过还不清楚阿桑奇是否会被引渡到瑞典，还是美国。维基解密创始人阿桑奇周五将出庭面对引渡案件审理，他何去何从将由法庭决定。

贾伟德是目前英国保守党党魁的角逐者。今年2月，贾伟德以内政大臣的身份吊销了一名穆斯林女子的英国国籍，引起舆论争议。

19岁的沙米玛·贝居姆在16岁时离开英国参加了极端组织“伊斯兰国”。现在沙米玛·贝居姆在难民营成为无国籍难民 。

图片版权 PA Image caption 英国内政大臣贾伟德说，阿桑奇被监禁是合理的。他已经签署引渡阿桑奇的文件。

“阿桑奇健康恶化”

现年47岁的阿桑奇原计划5月30日在伦敦通过视频出席法庭引渡听证。但是由于健康不佳，出庭日期被推迟。

在预定出庭前数小时，维基解密宣布他们“严重关切”阿桑奇的健康状况，因为阿桑奇的体重“急剧”下降，引起对他严重的健康担忧。之后阿桑奇被转送到伦敦监狱的病房。

联合国酷刑问题特别报告员梅尔泽教授（Nils Melzer）警告说，如果把阿桑奇引渡到美国，可能“严重侵犯了他的人权”，他可能面临长达175年的监禁。

梅尔泽教授最近去监狱探视过阿桑奇。他发表声明说，“我最迫切的担心是，在美国，阿桑奇会面临其人权被严重侵犯的危险，包括他自由表达的权利，接受公正审判的权利，以及免受酷刑，非人道，屈辱性对待和惩罚的权利。”

你的器材不支持播放多媒体材料 英国警察把阿桑奇从厄瓜多尔使馆拖走

长达175年监禁

上月，美国司法部对阿桑奇提出17项新指控，他被指密谋侵入美国五角大楼的机密电脑。如果定罪，阿桑奇可能面临长达175年监禁。美国不承认阿桑奇是记者，强调这一指控无关新闻自由。

阿桑奇是澳大利亚公民，后来进入厄瓜多尔驻伦敦使馆后获得该国的国籍。今年4月厄瓜多尔允许英国警方进入使馆逮捕了在那里寻求庇护的阿桑奇，同时厄瓜多尔取消了阿桑奇的国籍。

法律专家认为，厄瓜多尔总统莫雷诺政府取消阿桑国籍是为把阿桑奇引渡到第三国铺路，因为厄瓜多尔宪法禁止向别国引渡本国公民。

目前阿桑奇正在服长达50周的刑期，因为他在2012年逃保进入厄瓜多尔使馆寻求庇护，被英国法庭判罪。阿桑奇在厄瓜多尔使馆得到了长达7年的庇护。

瑞典检方也寻求对阿桑奇发出新的欧洲逮捕令，试图将他引渡的瑞典。本月早些时候，瑞典重启了对阿桑奇的强奸指控。

在两名瑞典妇女对阿桑奇提出强奸指控后，2010年瑞典检方以阿桑奇涉嫌强奸为由向英国提出引渡要求。但阿桑奇否认上述指称，认为瑞典指控背后有政治动机。

图片版权 Wikileaks Image caption 2010年维基解密公布了美军直升机录像，显示在巴格达的美军用机关枪从空中扫射平民。

令美国声誉受损

阿桑奇在2006年创建的维基解密发布的数十万份政治敏感的机密文件中，有超过25万份美国外交电文。维基解密网站在2010年公布了大量美国政府关于阿富汗和伊拉克战争的机密文件，引起巨大轰动并令美国国际声誉受损。

阿桑奇的支持者认为，阿桑奇和维基解密把阿富汗和伊拉克发生的所谓美国战争罪行公之于众，履行了记者的职责。如果阿桑奇因此受到惩罚，美国的许多新闻行为就会被入罪。

乔治·华盛顿大学的法律教授特尔利（Jonathan Turley）认为，阿桑奇在维基解密上公布美国机密文件属于新闻行为，和1971年五角大楼文件被公开的著名案例相同。

特尔利在BBC网站发表的文章中说，特朗普政府不顾反对和批评，在阿桑奇问题上制造了美国300年历史上一个最重要的新闻自由案例。他说，起诉阿桑奇的依据是美国有争议的1917年间谍法。该法在大战后通过，旨在对付反战人士和异见者。