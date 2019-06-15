香港逃犯条例修订争议、中美贸易战、台湾大选初选与本周更多好故事

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2019年6月的第二周，香港成为国际焦点，百万人和平游行后来演变成警民激烈冲突。G20集团峰会即将召开，中美贸易战仍是焦点，美国总统特朗普多次表示，他准备于6月底在日本大阪举行的峰会上与中国国家主席习近平会面，但中国没有予以证实。

另外，在台湾，蔡英文总统在执政民进党大选初选中胜出。在中国大陆，中共太子党核心人物王军去世。在尼泊尔，珠峰登顶世界纪录保持者接受BBC访问，解释为何登峰造成多人死亡。

刚刚过去的一周，BBC中文网以下新闻内容受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 香港《逃犯条例》修订争议

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香港大批市民星期三（12日）罢工罢课，包围立法会抗议修订《逃犯条例》。示威者占领主要干道，与警方爆发激烈冲突。警方发射约150枚催泪弹驱散示威者。

为何百万人和平游行发展到激烈冲突？修订《逃犯条例》的问题是什么？各方如何回应？BBC中文本周推出系列报道。

Image caption 就在《新闻之夜》专访播出后的隔天，中国驻英大使刘晓明再次接受BBC另一个栏目《GMT》访问，聚焦讨论修订《逃犯条例》的影响。

2. 中美贸易战

图片版权 Getty Images Image caption 2017年11月特朗普访美时曾参观紫禁城。

美国总统特朗普多次表示，他准备在6月底在日本大阪举行的峰会上与中国国家主席习近平会面，但中国没有予以证实。

特朗普已为下一轮针对中国的关税打击设下期限——6月28日、29日。届时，在日本举行的G20峰会上，如果习近平不与他见面，美国将实施新一轮惩罚性关税。

3. 蔡英文胜出民进党大选初选

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台湾民进党总统候选人党内初选民调结果周四（6月13日）揭晓。现任总统蔡英文击败对手、前行政院院长赖清德。

各界分析，蔡英文胜出的原因在于现任总统的执政优势。此外，她强硬表态台湾主权议题，抗拒一国两制，借此争取到很多支持者。

4. 中共太子党核心人物王军去世

图片版权 Xinhua News Agency Image caption 中国著名红二代人物之一、中信集团原董事长王军去世，享年78岁。

中信集团原董事长王军去世，终年78岁。他是前中共八大元老之一王震的次子，属于太子党的核心人物。

5. 珠峰登顶世界纪录保持者访问

图片版权 AFP / Seven Summit Treks Image caption 卡米·丽塔不止一次打破自己创的登山记录，他已登上珠峰24次。

2019年珠穆朗玛峰登山季至少已有11人死亡。夏尔巴登山者卡米·丽塔（Kami Rita）是珠峰登顶次数的记录拥有者，他告诉BBC，太多登山者误认为登顶珠峰是一件易事。