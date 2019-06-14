图片版权 EPA Image caption 阿曼湾过去一个月陆续有多艘油轮触雷起火。

自5月份4艘油轮在中东阿联酋水域触雷后，近日又有2艘油轮在阿曼湾触雷，情况蹊跷。美国及其中东盟友指责伊朗布雷袭击油轮，伊朗否认跟这事有任何瓜葛。

美国军方周五（6月14日）公布一则视频，显示伊朗特种兵在阿曼湾一艘被炸坏的油轮侧旁排除未爆炸的水雷。

之前美国就指责伊朗布雷袭击油轮，英国表示相信盟友美国，BBC安全事务记者加德纳称排雷视频另美方指责更可信。

霍尔木兹海峡是个什么地方？它掐住了谁的命门？

你的器材不支持播放多媒体材料 阿曼湾多起油轮蹊跷触雷的背后

世界原油海运的30%经由波斯湾和阿曼湾，航线安全事关全球经济安危。

霍尔木兹海峡连接波斯湾与阿曼湾，位于伊朗与阿曼之间，宽约50公里、深不过60米，是过去几十年波斯湾局势紧张的核心源。

它是兵家必争之地，几乎所有从沙特、伊拉克、阿联酋、科威特、卡达尔和伊朗向亚洲、欧洲、北美和世界其他地区出口石油的必经之地。

美国和伊朗争执不断，尤其是特朗普总统就任后退出前任政府达成的伊朗核协议，两国关系骤然紧张。2019年5月，特朗普宣布加大制裁伊朗的力度，主要针对伊朗原油出口。

阿曼湾油轮遇袭后，国际市场原油价格急升4%。

你的器材不支持播放多媒体材料 美国军方公布的视频，据称显示了伊朗特种兵在遇袭油轮旁移除水雷。