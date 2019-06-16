中英合作大手笔：贸易战和资本管制阴影下的“沪伦通”

Image caption 英国决定脱欧后，伦敦反成为全球投资人的投资重点。

在英国与中国举行“第十次经济与财金对话”（EFD）之际，连接上海与伦敦证券市场的“沪伦通”正式开启，显示中英两国在金融领域开始走向深度互补性合作。

财相哈蒙德也表示，与中国进一步深入发展包括金融业在内的广泛经贸关系继续是英国的既定战略。也有评论人士认为，中国政府仍严格管制资本海外投资渠道，沪伦通目前象征意义大于实际意义。

沪伦通和中英利益

Image caption 华泰证券将是借沪伦通在伦敦证券交易所上市的第一家中国公司。英国的汇丰集团HSBC将借沪伦通成为第一个在中国A股上市的英国公司。

沪伦通是指中国上海证券交易所与英国伦敦证券交易所互联互通的机制。符合条件的两地上市公司，可以发行存托凭证（DR）并在对方市场上市交易。伦敦证券业专家介绍说，与沪港通和深港通不同，由于伦敦和上海时差在7/8小时，几乎没有交易重合时间，因此特别采用存托凭证形式。

总部在南京的华泰证券成为首个借此在伦敦上市的公司。中国经济学家李迅雷表示，沪伦通将有助于中国A股投资者配置境外资产的投资机会。

伦敦证券交易所集团表示，沪伦通是一个具有里程碑意义的项目，将给双方的投资者和发行商带来巨大的好处，也是中国市场持续开放，持续国际化重要的一步。

从英国角度看，虽然陷入脱欧僵局已经3年，但欧洲大陆似乎仍然无法取代世界金融之都伦敦金融城的地位。在世界金融市场动荡情况下，国际资本过去3年仍大举投资英国。

中国资本接轨国际

路透社报道指出，虽然中美两国贸易战升级，2018年中国股市和人民币受创，但并未阻止外国投资者涌向中国资本市场，国际投资机构2018年都纷纷加仓A股；与此同时，尽管贸易保护主义升温，中国资本市场却有日益开放的迹象。

中国将相对孤立的国内金融市场与全球金融系统打通，可能创造上万亿美元针对人民币资产的外资需求。而在中国以外，全球有此实力接盘者，唯有伦敦与纽约。

对中英双方企业和实业发展而言，沪伦通为两地发行人和投资者提供进入对方市场投融资的便利机会扩大了融资渠道，进一步支持中国A股上市公司从境外市场融入资金，支持实体经济开展跨国融资和并购。同时外资和政府会进一步推动中国公司治理改善。

贸易战与资本管制阴影

一些经济学家也指出，中国加速开放资本市场有减轻中美贸易战带来的负面影响的效果。

但也有人士曾指出，在中国资本越发严格管制的背景下，“沪伦通”的开启并没有太多实际意义。

中国证监会副主席方星海去年5月表示，由于北京对资本外流感到担忧，任何改革的措施都应当以保障金融稳定为前提。

2015年9月，时任英国财政大臣的奥斯本访华之际，宣布对沪伦通展开可行性研究。但奥斯本未能亲自实现这一战略宏图，英国2016年6月举行全民公投决定退出欧盟，他与宣布辞职的卡梅伦首相一起离开了英国政府。

英国公投脱欧的决定让世界大吃一惊，随之还一度产生了伦敦是否会被巴黎或法兰克福取代、失去世界金融中心的疑问。但在随后3年中，世界各地资本不仅没有转向欧洲，反而大举投资英国，暂时扫除了上述疑问。

此外，沪伦通面临了很多技术性挑战，例如如何解决两地时差问题，如何沟通中英投资文化差异，如何在不突破中国资本管控的情况下实现互联互通等等。

图片版权 Getty Images Image caption 沪伦通将使人民币国际化迈出重要步伐。

华泰与汇丰

前身为江苏省证券公司的华泰证券将是借沪伦通在伦敦证券交易所上市的第一家中国公司。

据报道，英国的汇丰集团HSBC将借沪伦通成为第一个在中国A股上市的英国公司。

在沪伦通开通之际，英国和中国两国政府也将举行第10次经济财经对话。这次对话由英国财政大臣菲利普·哈蒙德与中国国务院副总理胡春华共同主持。

该对话是中英之间三大高级别对话与合作机制之一，将深化两国在金融服务和贸易领域的合作，巩固和发展双边关系。