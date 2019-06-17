秘鲁：古印加帝国手工编织而成的百年草桥

图片版权 Jordi Busque

在秘鲁库斯科（Cusco）原住民地区的阿普里马克河 （Apurimac）河上，有一座用草绳编织成的桥，每一年夏天都会被居民被卸下，并重新编织成一座新桥。这座维斯瓦卡桥（Q'eswachaka）是手工编织的，已经存在至少600年。维斯瓦卡桥曾是联系印加帝国重要城市和城镇网络的桥梁，2013年被联合国教科文组织列为世界遗产。

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整个造桥的过程中，没有使用任何现代材料、工具或机器—只有草和人力。传统上，只允许男人从事换新桥梁的制作工作，妇女则留在峡谷的上部，编织小草绳。

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这一传统已经代代相传数百年，峡谷两边社区的每个成年人年年都会聚集在一起编织新桥梁。这座桥被视作社区与自然、传统、历史连结的神圣表征，每年造新桥时，也就是举行四天庆典仪式的时刻。第一天，人们会聚集在旧桥周围，将较小的绳索编织成大绳索。桥梁的主要支撑来自六个大约三英尺厚的三层绳索，每条绳索由120条较薄的绳索组成。

图片版权 Jordi Busque Image caption 在印加王朝時期，當地村民會通過重建新橋作為納稅方式。

每一户人家都会贡献两组小绳索，由一种当地唤科雅（qoya ichu）的耐寒野草手工编织而成。

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当大家都忙着庆典时，其他村民用来自村庄的柴炉里做饭。来自河谷区的鸡肉，豚鼠（cuy）和鳟鱼是最常见的菜肴，搭配当地种植不同形状和颜色的马铃薯。

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六組大繩索中的四組組成为桥底，另外两座为扶手。所有六組绳索都牢固地系住峡谷两侧石头做成的桥基；男人們要花上一整天的时间完成这工作。

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在第三天，不惧高的男人会走上桥，将小绳索从扶手系住地板，制成围栏，使每个人之后都能安全地过桥。

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造桥仪式是一年一度，在每年六月的第二个星期日举行四天的庆典。第四天会以食物和音乐结束。由草绳编织的旧桥会被卸除入河中，随着河水漂流而去。

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摄影:Jordi Busque

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