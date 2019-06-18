四年前的这个星期，唐纳德·特朗普向世界宣布：我要竞选美国总统了！接下来发生的事，我们都很清楚。

如此重要的周年怎么纪念呢？宣布再来一次怎么样？

当地时间星期二（6月18日）晚，特朗普在佛州奥兰多的大型集会上正式宣布角逐第二届任期。第一夫人梅拉妮亚、副总统彭斯夫妇均出席此次活动。

以史为鉴，特朗普谋求连任动机和压力何在？有何优势？胜率多高？如果二进白宫成功，他可能会有大动作吗？

美国宪法规定，总统任期不得超过两届。那么首先，

美国总统有不争取连任的吗？

图片版权 AFP/Getty Image caption 自从1933年以来，只有三位总统没有赢得连任机会

特朗普寻求连任之心早已经是公开的秘密。第一脚踏进白宫之后，就立刻开始为2020造势、集资。

事实上，美国总统不争取连任是非常罕见的。回顾历史，只有五位总统“主动退休”。他们分别是：

詹姆斯·波尔克（James K Polk）：1845-1849

拉瑟福德·海斯（Rutherford B Hayes）：1877 to 1881

詹姆斯·布坎南（James Buchanan）：1857 to 1861

林登·贝恩斯·约翰逊（Lyndon Baines Johnson）：1963 to 1969

加尔文·柯立芝（Calvin Coolidge）:1923 to 1929

约翰逊和柯立芝任期略长，是因为前任在位期间离世，他们首先完成遗留任期。

白宫主人有连任失败的吗？

图片版权 Getty Images Image caption 1960年代的老布什和夫人芭芭拉

有，但屈指可数。

1933年以来，白宫主人大选落败的只有三位：老布什、卡特、福特。其他所有在任总统--包括老布什的儿子小布什（任期2001-2009）都成功连任。

老布什的例子很典型。他是战争英雄，众议员，大使，中情局主管，里根的二把手，1989年到1993年之间担任美国总统--全世界权力最大的人。但他也有一个“更不光彩”的头衔：迄今最后一位争取连任失败的美国总统。

1992年的大选中，老布什以巨大劣势败在年轻的克林顿手下。

美国总统为什么争取连任？

图片版权 Getty Images Image caption 里根身后的横幅上书：再来四年

期待值很高，压力很大，在任总统想退休享清福恐怕也不容易。

美国的许多“时代”都是由当时的总统界定的：肯尼迪时代的美国梦碎，尼克松时代的玩世不恭，里根时代的乐观向上......在美国选民、历史学家眼里，国家元首执政四年、还是八年有巨大的象征意义。

2010年，锡耶纳研究所238位著名学者为美国所有44位总统打分排名，前十名当中没有任何一位任期只有一届。

连任失利者在排名榜上获得的最高位置是第17：约翰·亚当斯。

不过，2010年，时任总统奥巴马在电视新闻访谈中曾说，“我宁愿作个真棒的一届总统，也不愿成为平庸的二届总统。”

白宫主人有什么竞选优势？

图片版权 Getty Images Image caption 现代美国政坛，现任总统通常会争取并赢得连任

自从第二次世界大战以来，八位白宫主人成功连任。

执政，可以为总统提供巨大的平台。包括出镜时间、为竞选集资的优势、决策权策等，这些优势，几乎是任何其他竞争对手都无法攀比的。

同时，在任总统一般也可以避开党内提名的“血腥内战”。不过老布什是个例外，在共和党提名初选期间，他和布坎南的争夺战相当激烈。

总统还有另外一个其他人无法拥有的优势。他们可以自信地说：我懂得在白宫内决策是怎么回事。

这样的话很能吸引选民。普林斯顿大学的历史和政治教授泽利泽尔（E Zelizer）说，“知道谁主事可以让选民更安心，即使他们并不喜欢那个人。”

美国总统为什么连任失败？

图片版权 The White House Image caption 老布什和小布什：爸爸一届儿子两届

既然优势那么大，为什么还是有总统会输掉连任呢？

还以老布什为例。弗吉尼亚大学政治学中心主任萨巴托（Larry Sabato）认为，老布什是大局和美国总统任期固定体制的受害者。

他说，比如福克兰战争（又称马尔维纳斯战争）之后，英国首相撒切尔夫人人气飙升，她即时宣布举行大选，成功胜出。老布什就不能这样做，因此也无法收获第一次海湾战争后支持率高涨的成果。

“如果他（老布什）也能那样做，他肯定会赢。”

在萨巴托看来，近些年未能连任的总统多数是因为大局不利，而不是个人的缺陷或者弱点。

他说，卡特上任时，全球经济动荡；福特在尼克松被弹劾后即位，只有两年半的主政时间。大局让他们在“错误的时间落入糟糕的处境”。

但是，《他们的地位：选民和史学家眼中的美国总统》一书作者梅利（Robert W Merry）不同意这种说法。他说，民主国家，选民通常是正确的，

罗斯福、里根、奥巴马接手的都是经济烂摊子，但是都成功连任。

二进白宫对总统政治遗产有什么影响？

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毫无疑问的是，正常年景，出镜率高、总统府的威望都会给白宫主人带来强大的竞选优势。

但是，第二届任期对总统的“政治遗产”会有怎样的影响呢？

当然，第二次当选之后就再也不需要直面选民、争取选票了，这可能给总统带来一定的自由度。而且，两次得到选民的认可，仅仅这一事实，就很可能提升总统的权威。

但是，他们仍然需要面对和第一个任期内相同的建制束缚、中期选举、立法要获得国会批准等等。

而且，第二届任期、特别是后半部，总统还必须面对即将卸任的“跛脚鸭”窘境。

因此，界定、成就一个总统的重大、关键决策多半是在第一届任期内作出的。