英媒：香港大规模“反送中”抗争才刚刚开始

图片版权 Getty Images Image caption 组织者说上周日有200万香港民众穿黑衫抗议修改《逃犯条例》。

英国媒体对香港连日来爆发的反对修改《逃犯条例》示威抗议给予了高度关注。

据香港组织者说，周日（16日）的抗议人数创下历史新高，达到200万人。

连日来的抗议迫使香港政府不得不无限期地搁置修改《逃犯条例》。香港行政长官林郑月娥也就此发表书面道歉，承认政府工作不足。

但英国《泰晤士报》周一（17日）就此发表评论表示，表面上来看，香港民众的抗争取得了胜利。但其实，香港抗议者的斗争任重而道远，战役才刚刚打响。

文章说，这场战役将是一场艰苦卓绝的政治博弈，因为政府手中仍有许多可以利用的武器。

2003年，香港爆发《反颠覆法》的大游行，迫使香港政府撤回该法。2014年香港再次爆发“雨伞运动”。但这些都未能阻止北京对香港日益施加的影响力和管控。

图片版权 ANTHONY WALLACE Image caption 2014年的雨伞运动

林郑月娥并不是香港民选的行政长官，而且很难说她是否能逃过这一劫。

然而，林郑月娥是否能继续留任香港行政长官并不重要，因为特首可以换，但北京对香港的铁腕“统治”则将会继续。

非凡勇气

《金融时报》也发表评论文章说，香港人民敢于直面当权者，表现出了非凡的勇气。

文章指出，香港政府搁置修改《逃犯条例》是明智之举，但这还不足够，应该彻底放弃。

林郑月娥以及北京政府应该明白香港公民捍卫权利的决心。

可以想象，如果修改《逃犯条例》得以通过，不但影响香港的司法独立，而且也会让中共的司法系统直接干预香港。

它意味着，异见人士将会被以莫须有的罪名移交给大陆。与此同时，香港作为全球金融中心之一，任何与大陆公司发生争执的商人都有可能会受到中国法律的惩罚。它无疑将有损于香港作为地区金融中心的地位。

文章还认为香港为人们做出了榜样。随着中国影响力的增强，中国试图向香港甚至亚洲输出其制度和影响力。而西方政府应该站出来为香港人民提供道义上的支持，捍卫民主，勇敢发声。

桎梏香港

图片版权 The economist Image caption 《经济学人》杂志的封面，香港被戴上了手铐。

最新一期《经济学人》杂志以香港作为封面。封面上的香港被一副手铐紧紧锁住，形成视觉上的震撼。

《经济学人》说，香港的强烈反抗令香港政府和北京领导人为之震荡。

文章总结了香港人民本周抗议的三大特点：

其一，人数空前。本次抗议是自香港在1997年主权移交以来规模最大的一次抗争。

其二，参加抗议的大多数人是年轻人。他们对北京对香港的严厉管制不满，并非因为怀念英国殖民时期统治的缘故。

其三，本次抗争显示了香港人民非凡的勇气。自从2014年“雨伞运动”以来，中共曾明确表示将不再容忍“犯上”行为。但香港抗议者顶住催泪瓦斯、橡皮子弹以及法律报复的威胁再次走上街头抗争，因为他们知道他们的抗争关系到香港的未来。