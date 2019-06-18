比利时修道士酿啤酒被炒高价 推网购防倒卖

图片版权 Reuters Image caption 圣西思笃修道院修道院院长马努·万·黑克修士

比利时的修道院啤酒一直受到追捧，但倒卖问题也十分严重。最近，比利时一家修道院推出了解决办法：设立网站直接销售。

比利时圣西思笃修道院（St Sixtus abbey）的西弗莱特伦（Westvleteren）酒厂是全球14家特拉普斯特啤酒生产商之一。

顾客购买一箱西弗莱特伦啤酒要花大约45欧元，每瓶约1.8欧元。按照规定，修道士会要求顾客不要倒卖啤酒。

传统的购买方法是，顾客先通过电话订购，然后亲自过来提货，每人最多能订两箱。

但是修道士们去年发现，他们精心酿造的啤酒在荷兰的一个超市被再次售出，价格飞涨。修道士们十分不悦。

这家超市积存了7200瓶修道院的啤酒，售价为每瓶9欧元。

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“我们真的很吃惊，在某种程度上给我们敲响了警钟：问题如此严重，一家公司能买下这么多酒。我们很不安。”一名修道士说。

这家修道院的啤酒曾被一些啤酒专家称之为世界上最好的啤酒。比利时布鲁塞尔和其他地方的价格可能要更高，反映市场对这种啤酒的需求十分旺盛。

修道士们对路透社称，在迪拜，单瓶啤酒售价为300美元。

这种啤酒在中国也有售卖。BBC中文记者在中国电商平台淘宝上看到，一瓶西弗莱特伦啤酒的售价在126到175元人民币不等。在销量最高的一家店铺中，不少消费者评价酒很好喝，但是价格太贵。

一名消费者说：“口感真的超级棒！喝了就忘不掉。可是价格太贵，负担不起，否则真的想每天一瓶。”

比利时修道士们并不从啤酒销售中营利，他们只生产足够产品支付他们的开销。

如今，修道院设立了网上预订系统，希望能更好地执行规定：每人两个月内只能购买两箱。

新系统将于周二（6月18日）正式启用。顾客需要注册，提供他们的地址、车牌号等个人信息，前一次购买时间较早的顾客优先。

圣西思笃修道院修道院院长马努·万·黑克修士（Brother Manu van Hecke）希望，新的销售系统能够满足西弗莱特伦啤酒爱好者们的需求。

图片版权 Reuters Image caption 西弗莱特伦啤酒

“我们花了很长时间、很多精力来敲定一个便利顾客的方案。修道院的啤酒销售仍然只面向个人顾客。”他说。

去年，英国莱斯特郡的修道士们成为英国首批官方认可的特拉普斯特啤酒生产者。

英国圣伯纳德山修道院（Mount St Bernard Abbey）获得认证，成为国际特拉普斯特联盟（International Trappist Association）第14个会员。

该联盟称，啤酒必须由僧侣在修道院内酿造，或在他们的监督下酿造，不得出售牟利。