石油与核计划：缠绕伊朗与美国的多年争端

图片版权 EPA Image caption 伊朗总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）。

两艘日本与挪威籍的油轮上周（6月13日）在阿曼湾遇袭，正值伊朗美国双方外交情势紧张之际，美国并指控此事件为伊朗军方故意所为。

伊朗反击美国指控，并指伊朗将在6月27日将突破2015年伊朗核协议针对浓缩铀（enriched uranium）的部分限制，同时批评欧洲各国未协助伊朗面对美国的经济制裁。美方批评伊朗此举为“核勒索”并表示“不会屈服”。

如同朝鲜，伊朗国内的核计划发展一直是国际间的争议焦点。但是位于石油资源丰沛的中东地区，伊朗经济高度仰赖石油。因此国际间，特别是美国在特朗普执政后常以限制石油出口制裁伊朗与购买伊朗石油的国家，与伊朗就其核计划发展进行谈判。至此石油与核计划发展便成为特朗普“重返中东”政策后，伊朗与美国的主要争端。

美国宣布增派军力至中东

美国与伊朗的争端情势继续升温。特朗普17日宣布再派遣1000名左右士兵进入中东地区。自从上周美国称两艘油轮在阿曼湾遇袭是伊朗所为之后，两国间的相互指控加剧，从石油延伸至核计划争议，中东紧张局势升级。

图片版权 US Department of Defense Image caption 美国海军分享了新图像，宣称伊朗与最近在阿曼湾发生的油轮袭击有关。

美国代理国防部长帕特里克·沙纳汉（Patrick Shanahan）表示，部署军队是为了回应伊朗部队所谓的“敌对行为”。美国官方还评论说：“美国不寻求与伊朗发生冲突”，但采取的行动是“确保在整个地区军人的安全和福利，以保护我们的国家利益”。美军方目前为止没有说明美国增加部队的部署位置。

你的器材不支持播放多媒体材料 美国军方公布的视频，据称显示了伊朗特种兵在遇袭油轮旁移除水雷。

伊朗则回应美国，宣布将不再受限于2015年关于核计划的部分协议内容，将在6月27日之前突破之前与国际间就伊朗限制针对浓缩铀达成的协议限制。

新的中东紧张局势为何发生

2015年，伊朗同意与一些大国（包括英国、法国、俄罗斯、中国、美国5个联合国安理会常任理事国与德国）以及欧盟，在维也纳签署一项具有里程碑意义的协议，以遏制其核计划发展。伊朗同意限制用于制造反应堆燃料以及核武器的铀浓缩，以及其他措施以换取造经济制裁后的协助。

你的器材不支持播放多媒体材料 美国运油轮船受袭派出航母示警 伊朗否认涉事

不过，特朗普去年单方退出核协议，并开始重新实施对伊朗的经济制裁，此举削弱了依赖石油的伊朗经济。

伊朗原子能组织发言人卡迈乐凡迪（Behrouz Kamalvandi）17日宣布10天后该国浓缩铀库存将超出2015年协议的上限，意味着即将正式打破2015年签订的核协议。该机构称，浓缩铀材料的生产量翻了两倍，用于制造反应堆燃料和潜在的核武器。

图片版权 ISNA via Reuters Image caption 世界原油海运的30%经由波斯湾和阿曼湾。阿曼湾油轮遇袭后，国际市场原油价格急升4%。

但是，伊朗也表示欧洲国家“仍有时间采取行动”，保护伊朗免受美国恢复制裁的影响。

美国回应指责伊朗此举是“核勒索”。美国国务院发言人奥塔古斯（Morgan Ortagus）指责伊朗说：“这是40年伊朗一贯的行为模式，与伊朗政权的行事一致”；“我们会对国际社会说，我们不应屈服于伊朗政权的核勒索。”

英国，法国和德国则警告伊朗不要违反2015年的协议。

伊朗为何如此回应

伊朗抱怨欧洲未能帮助该国“减轻”美国对伊朗的石油出口制裁，因为此制裁严重影响伊朗经济。伊朗指的是5月初，美国通过结束对仍在购买伊朗石油的国家的二级“制裁豁免”，加大了伊朗的经济压力，此举旨在打击伊朗政府的主要收入来源。

5月8日，伊朗总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）便宣布，他的国家正逐渐撤回2015年核协议下订下的承诺。

图片版权 Getty Images Image caption 美国指责伊朗核勒索。

特朗普“重返中东”政策：强硬手段，伊朗首当其冲

专攻国际政治经济的沈旭晖（Simon Shen）博士之前撰文分析解释，特朗普对伊朗的政策，包含单方面退出核协议显示出特朗普对于欧巴马任内“理想主义”主导的中东政策之不满。沈旭晖称，特朗普须将欧巴马的中东政策“拨乱反正”，重新以强硬姿态介入中东事务，联合沙特等国家逼迫伊朗妥协。

他评论说， “奥巴马主导联合国与伊朗达成的核协议，可谓他最自豪的外交成就，特朗普阵营则强烈反对，认为伊朗‘弃核’徒具形式，解除了制裁、取回海外资金的伊朗，不但更有本钱发展核武，更会严重威胁以色列、沙特等盟友利益”。

特朗普希望迫使伊朗重新谈判该协议，并同意遏制其弹道导弹计划。沈旭晖认为，特朗普以强势态度“重返中东”的战略十分清晰，但是奥巴马的理想主义路线或特朗普的主战路线，谁会胜出尚无定论。