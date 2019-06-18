图片版权 Getty Images Image caption 2017年11月特朗普访美时曾参观紫禁城。

美国总统特朗普18日宣布，他将在6月28日-29日大阪G20期间和中国领导人习近平会晤，此前美中两国将重启贸易谈判。

特朗普发推特说：和中国的习近平有一通很好的电话交谈。下个星期在日本G20期间我们将会晤。我们各自的团队将提前开始会谈。

“没有准备的习特会”？

在此之前，特朗普曾多次表示，他准备在大阪峰会上与习近平会面，但中国没有证实。

消息人士近日曾分析指出，中美领导人可能会进行某种形式的会面，但是，无论在大阪发生什么，都会是谈判进程的后退，因为两个月前，原本期待两国领导人能在大阪签署一份历史性的协议。

目前距离大阪G20峰会只有10天的时间。

对于美国方面而言，这几年来特朗普在缺乏准备的情况下参加一场重要会面并不是稀罕事。特朗普经常出席重要会谈前只做少量的准备，然后在去程的飞机上制定会谈策略。

习近平则可能根本不想参加一场无法预料结果的会谈，而且还要面临继续加征关税的威胁。

“对中国而言，完全取决于对习近平的礼节，并保证他受到尊重。”一位亚洲外交官表示，“中国不希望习近平参加一场可能使他感到尴尬的会谈。”

能否达成最终协议？

图片版权 AFP Image caption 中国副总理刘鹤（中）与美国贸易代表莱特希泽（右）及美国财长姆努钦就中美贸易进行多次磋商。但5月谈判停滞后双方未再见面。

近日，美国商务部长罗斯淡化在G20峰会上解决争端的可能性，称峰会将不会是“达成最终协议的地方”。

“在G20峰会上，顶多也就是……对未来的道路达成某种协议，但肯定不会是一个明确的协议，”罗斯向CNBC表示。

康奈尔大学教授艾斯瓦尔·普拉萨德（Eswar Prasad）表示，任何形式的谈判预期都很低，即便习特会举行，最好的结果就是双方重回谈判桌，而现在对于暂时停火的前景也消散了，长期的贸易战和更广泛的贸易紧张关系似乎已经到来。

从5月两国贸易谈判停滞后，特朗普多次表达重回谈判桌的希望。

过去一个月，全球经济受到影响。路透社称，这期间投资者已经看全球股市超过一万亿美元蒸发。