特朗普竞选连任，胜算几何
美国总统特朗普在当地时间星期二（6月18日）晚上正式宣布，他将参加2020年总统大选，谋求连任。
特朗普连任的胜算有多大呢？美国经济状况乐观，连任本应是总统囊中物，但特朗普却意外地在民调上全面落后。
特朗普能扭转民调颓势吗？
近期的三个全国民调中，特朗普支持率落后于民主党多位参选人，选战不容乐观。
就连特朗普本人青睐的保守派媒体福克斯电视台的民调都显示，特朗普支持率低于前副总统拜登（Joe Biden）10个百分点，败给桑德斯（Bernie Sanders）9个百分点。沃伦（Elizabeth Warren）、哈里斯（Kamala Harris）和布蒂吉格（Pete Buttigieg）的支持率皆领先特朗普1至2个百分点。该民调的误差范围为３个百分点。
特朗普发表推文称，民调“奇怪”、“有问题”。
回顾四年前大选，民调一直显示希拉里领先特朗普，其偏差确实让人大跌眼镜。
特朗普还说，如今谈胜负，还为时尚早。
他或许是对的。选情分析网站538汇总近70年来的总统大选民调，发现在初选时期、两党候选人未确定时进行的假设性民调，准确度偏低，跟最终大选结果平均相差11个百分点。
将时针调回到2015年6月，特朗普站在纽约特朗普大厦的扶手电梯上徐徐而下，这自此成为美国政治史上的经典画面。当时，他被外界看作玩票的搅局者，在共和党内的支持率仅有3.6%，而一马当先的参选人是杰布·布什（Jeb Bush）。但仅在一个月之后，特朗普的支持率就蹭蹭上涨，超越了布什。之后发生的事，我们都知道了。
特朗普竞选策略：让美国继续强大？
四年前宣示要“让美国再次强大”的特朗普，会以何种策略竞选连任？
马凯特大学（Marquette University）政治学教授安扎丽（Julia Azari）表示，谋求连任的总统有三种策略：第一，以维持现状为核心政纲；第二，将焦点放在首次竞选时未触及的议题；第三，以攻击竞争对手为竞选主轴。
特朗普目前主要采取第一种策略，乘着美国经济趋于强劲的东风谋求连任，锐意“让美国继续强大”。同时，热衷于为党内外对手起花名的特朗普，将矛头指向了主要的民主党对手。拜登、沃伦、桑德斯和布蒂吉格等，都收获了新的特氏花名。
总统选举的关键因素往往是经济。一般来说，在和平而经济强健时竞选的在任总统，连任应是手到擒来。美国五月失业率为3.6%，是半个世纪以来的最低点，平均工资看涨，经济增长稳定。
不过，特朗普向来是不被常规定义、饱受争议的政治人物。根据盖洛普民意调查，他在任期间的支持率从未高于46%。
值得一提的是，特朗普仍牢牢掌握基本盘。在他的忠实支持者看来，特朗普上任两年半内，达成了大部分他的竞选承诺：打击非法移民、在经贸上对中国强硬、退出跨太平洋伙伴协定（TPP）等等，而他未达成的大计，例如建起美墨边境墙，则是由于民主党人的阻碍。
上述的民调显示，90%的共和党人会选择投票给特朗普。然而，仅靠共和党人还不够，他必须争取那些不喜欢甚至憎恶他的中间选民。
四年前特朗普以打破传统、火力全开的反建制之姿一举赢得大选，如今却是持守势的总统，他能否顺应策略的变化呢？
特朗普对手是谁？佛州初见分晓
特朗普在佛罗里达州奥兰多的集会中宣布谋求连任，两万名戴着“让美国再次强大”红色棒球帽的“死忠粉”对他报以欢呼，现场犹如特朗普阵营的嘉年华。
特朗普选择佛州，是经过深思熟虑的安排。佛州不仅是特朗普物业海湖庄园所在地，还是美国大选中的关键摇摆州，从选举战略角度来说，至关重要。
该州拥有29张选举人票，在美国50个州与华盛顿特区中排名第三多。在最近六届总统选举中，赢得佛州的候选人都得以入主白宫。
2000年大选，戈尔与小布什在此斗得难解难分，以微小差距失掉佛州的戈尔最终总统梦碎。2016年大选之夜，特朗普在佛州早早占优，这成为他赢得大选的重要指标。2018年中期选举中，佛州的联邦参议员和州长选举，都因两党候选人差距极其接近，而需要重新点票。
特朗普的连任胜算与策略，很大程度上还取决于他的对手是谁。下周，民主党参选人也选在佛州捉对厮杀，将在迈阿密展开为期两晚的首回合初选辩论。
特朗普在四年前的党内初选“逆袭”提醒了人们，初选局势是多么诡谲多变。如今民主党内20多位参选人中，前副总统拜登形势看好，但最终脱颖而出的会是谁？在下周的民主党初选首回合辩论，将初现端倪。