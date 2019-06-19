特朗普竞选连任，胜算几何

图片版权 Getty Images Image caption 近期的三个全国民调中，特朗普支持率落后于民主党多位参选人，选战不容乐观。

美国总统特朗普在当地时间星期二（6月18日）晚上正式宣布，他将参加2020年总统大选，谋求连任。

特朗普连任的胜算有多大呢？美国经济状况乐观，连任本应是总统囊中物，但特朗普却意外地在民调上全面落后。

特朗普能扭转民调颓势吗？

近期的三个全国民调中，特朗普支持率落后于民主党多位参选人，选战不容乐观。

就连特朗普本人青睐的保守派媒体福克斯电视台的民调都显示，特朗普支持率低于前副总统拜登（Joe Biden）10个百分点，败给桑德斯（Bernie Sanders）9个百分点。沃伦（Elizabeth Warren）、哈里斯（Kamala Harris）和布蒂吉格（Pete Buttigieg）的支持率皆领先特朗普1至2个百分点。该民调的误差范围为３个百分点。

特朗普发表推文称，民调“奇怪”、“有问题”。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump .@FoxNews Polls are always bad for me. They were against Crooked Hillary also. Something weird going on at Fox. Our polls show us leading in all 17 Swing States. For the record, I didn’t spend 30 hours with @abcnews, but rather a tiny fraction of that. More Fake News @BretBaier — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月17日

回顾四年前大选，民调一直显示希拉里领先特朗普，其偏差确实让人大跌眼镜。

特朗普还说，如今谈胜负，还为时尚早。

跳过 Twitter 帖子 2 用户名 @realDonaldTrump Only Fake Polls show us behind the Motley Crew. We are looking really good, but it is far too early to be focused on that. Much work to do! MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月17日

他或许是对的。选情分析网站538汇总近70年来的总统大选民调，发现在初选时期、两党候选人未确定时进行的假设性民调，准确度偏低，跟最终大选结果平均相差11个百分点。

将时针调回到2015年6月，特朗普站在纽约特朗普大厦的扶手电梯上徐徐而下，这自此成为美国政治史上的经典画面。当时，他被外界看作玩票的搅局者，在共和党内的支持率仅有3.6%，而一马当先的参选人是杰布·布什（Jeb Bush）。但仅在一个月之后，特朗普的支持率就蹭蹭上涨，超越了布什。之后发生的事，我们都知道了。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普支持者守候在奥兰多集会外围

特朗普竞选策略：让美国继续强大？

四年前宣示要“让美国再次强大”的特朗普，会以何种策略竞选连任？

马凯特大学（Marquette University）政治学教授安扎丽（Julia Azari）表示，谋求连任的总统有三种策略：第一，以维持现状为核心政纲；第二，将焦点放在首次竞选时未触及的议题；第三，以攻击竞争对手为竞选主轴。

特朗普目前主要采取第一种策略，乘着美国经济趋于强劲的东风谋求连任，锐意“让美国继续强大”。同时，热衷于为党内外对手起花名的特朗普，将矛头指向了主要的民主党对手。拜登、沃伦、桑德斯和布蒂吉格等，都收获了新的特氏花名。

总统选举的关键因素往往是经济。一般来说，在和平而经济强健时竞选的在任总统，连任应是手到擒来。美国五月失业率为3.6%，是半个世纪以来的最低点，平均工资看涨，经济增长稳定。

不过，特朗普向来是不被常规定义、饱受争议的政治人物。根据盖洛普民意调查，他在任期间的支持率从未高于46%。

值得一提的是，特朗普仍牢牢掌握基本盘。在他的忠实支持者看来，特朗普上任两年半内，达成了大部分他的竞选承诺：打击非法移民、在经贸上对中国强硬、退出跨太平洋伙伴协定（TPP）等等，而他未达成的大计，例如建起美墨边境墙，则是由于民主党人的阻碍。

上述的民调显示，90%的共和党人会选择投票给特朗普。然而，仅靠共和党人还不够，他必须争取那些不喜欢甚至憎恶他的中间选民。

四年前特朗普以打破传统、火力全开的反建制之姿一举赢得大选，如今却是持守势的总统，他能否顺应策略的变化呢？

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特朗普对手是谁？佛州初见分晓

特朗普在佛罗里达州奥兰多的集会中宣布谋求连任，两万名戴着“让美国再次强大”红色棒球帽的“死忠粉”对他报以欢呼，现场犹如特朗普阵营的嘉年华。

特朗普选择佛州，是经过深思熟虑的安排。佛州不仅是特朗普物业海湖庄园所在地，还是美国大选中的关键摇摆州，从选举战略角度来说，至关重要。

该州拥有29张选举人票，在美国50个州与华盛顿特区中排名第三多。在最近六届总统选举中，赢得佛州的候选人都得以入主白宫。

2000年大选，戈尔与小布什在此斗得难解难分，以微小差距失掉佛州的戈尔最终总统梦碎。2016年大选之夜，特朗普在佛州早早占优，这成为他赢得大选的重要指标。2018年中期选举中，佛州的联邦参议员和州长选举，都因两党候选人差距极其接近，而需要重新点票。

特朗普的连任胜算与策略，很大程度上还取决于他的对手是谁。下周，民主党参选人也选在佛州捉对厮杀，将在迈阿密展开为期两晚的首回合初选辩论。

特朗普在四年前的党内初选“逆袭”提醒了人们，初选局势是多么诡谲多变。如今民主党内20多位参选人中，前副总统拜登形势看好，但最终脱颖而出的会是谁？在下周的民主党初选首回合辩论，将初现端倪。