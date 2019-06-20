纹身与职场：有明显纹身会否影响前途

图片版权 Debbie Darling Image caption 经营营销与公关公司的达琳（Debbie Darling）表示，她的纹身在职场中有益无害

长期以来，拥有明显纹身的人难以从事法律、医疗和金融等特定行业的工作。

但是经营营销与公关公司的达琳（Debbie Darling）却表示，她的纹身在职场中有益无害。

她身上有15处纹身，手臂和手背边缘都有纹身。

“建筑行业的人通常有点正经，但我与他们合作时却发现，他们通常对我纹身的一些细节很有兴趣。你可能觉得年纪大的男人会很古板，但他们跟年轻人一样对纹身感兴趣。”她说。

图片版权 Debbie Darling Image caption 达琳的纹身

她说，当她参加社交活动时，纹身已经成为一个话题，让别人能记住她。

“人们问，‘你有其他纹身吗？你为什么纹身？它们有什么含义？’有些人，你觉得他们不会有纹身，但他们告诉你，我腿上或背上有一个。这让交谈变得更有人情味。”

图片版权 Debbie Darling Image caption 达琳的纹身

雇主们似乎也对身上有明显纹身的员工更加宽容。

本周，新西兰航空称，他们将废除禁止纹身的规定，允许员工们表达个性。去年，伦敦警察厅放宽了员工入职规定中对纹身的要求，称将具体情况具体考虑。

伦敦警察局局长克雷西达·迪克（Cressida Dick）解释这项举措时称，规定曾阻碍了很多申请人。2017年，10%的申请人因有纹身被拒绝。

图片版权 Getty Images Image caption 去年，伦敦警察厅放宽了员工入职规定中对纹身的要求，称将具体情况具体考虑。

目前仍不清楚多少人拥有纹身，但是调查显示，数量在增长。根据美国全国广播公司和《华尔街日报》的调查，2014年，四成美国人称家人拥有纹身，比起1999年的21%有所增长。

研究人体艺术的西澳大学教授蒂姆（Andrew Timmings）称，过去二十年来，职场中对于纹身的态度在改变。但是他也表示，如果你有很明显的纹身，许多公司仍然不会聘用你。

“有时候这取决于纹身在身上哪个部位，而且关键在于你面向的顾客群体。如果你的目标客户是年轻人，他们自己可能有纹身，这通常没有问题。但如果你的目标客户年纪较大，你可能仍然被要求掩盖纹身。”

图片版权 Getty Images Image caption 演员斯嘉丽·约翰逊身上也有明显纹身

过去五年中，有报道称电工、咨询师、机场工作人员和女服务员因为纹身丢掉工作或者不被聘用。如果雇主有着装或外貌要求，员工必须遵守，除非有特定的宗教或文化原因。

英国总工会法务部门主管（Susan Harris）说，对于人体艺术并没有法律保护。

“员工若具备受法律保护的特征，才有不因该特征被解雇的绝对权利。纹身并非受保护的特征。但如果他们有两年工作经验，那他们可以辩称，讲理的雇主不会仅因为有纹身就解雇他。”

图片版权 Scot Tudhope Image caption 45岁的私人教练、武术专家图德普的背部、手臂和腿部都有纹身

45岁的私人教练、武术专家图德普（Scot Tudhope）的背部、手臂和腿部都有纹身，他并不后悔，但表示人们在纹身之前应该想清楚。

“过去，因为纹身我失去了一些工作机会。我无法成为一名助教。”图德普说，有时候尽管没有规定，但他仍被要求遮住自己的手臂。

他认为，一些雇主会将纹身与“暴徒”和“粗暴”联系在一起，雇主雇佣纹身的人会感到紧张。

图片版权 Scot Tudhope Image caption 图德普的纹身

Acas是英国一家为雇主和雇员提供咨询的机构。其员工帕尔默（John Palmer）表示，有纹身“绝不应该成为拒绝雇佣的理由”。

但他也表示，如果雇主有合法的需求要求雇员遮盖纹身，雇员需要照做。他建议，如果你想做一个不能遮盖的纹身，应先跟经理谈谈，可能会有惊喜。

“许多雇主在重新评估他们的政策，”帕尔默说。

达琳也认为，职场上对于纹身的看法正在改变，她仍然在添新纹身。

“在我居住的村子里，有人评论我的纹身，主要是来自老年人。但在工作中就不同了。奇怪的是，我身上的纹身越大，聊天的开场白就越多。”