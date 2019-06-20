图片版权 EPA Image caption 孟宏伟在2016年11月被任命为国际刑警主席。

国际刑警前主席孟宏伟受贿案一审开庭。中国方面声称，他已经就收受逾200万美元（160万英镑）贿赂的指控当庭认罪。

中国官方媒体引述天津市人民检察院第一分院称，孟宏伟在2005至2017年间利用其担任公安部党委委员、副部长、中国海警局局长等“职务上的便利”，收受“共计折合人民币1446万余元”财物贿赂，并称孟宏伟已经“进行了最后陈述并当庭表示认罪悔罪”。

新华社报道，天津市第一中级人民法院将在之后就案件作出裁决。

孟宏伟是史上第一个担任国际刑警主席的中国人，他于去年9月从法国返回中国旅行期间失踪。

之后，中共方面确认孟宏伟被拘留，并表示这是国家主席习近平致力反腐的大规模行动当中的一部分。

孟宏伟的妻子高歌（Grace Meng）目前身在法国，她表示丈夫所受的指控是出于政治目的。

今年5月，孟妻在法国获得政治庇护，理由是她担心自己及她的孩子可能会被绑架。

你的器材不支持播放多媒体材料 孟宏伟妻子：这是“残酷、肮脏”的政治迫害

65岁的孟宏伟此前一直居住在法国，在被中国当局扣押之后，他辞去了国际刑警主席的职务。

他在去年9月的失踪之后随即引起了国际关注。

去年10月，中国当局指，孟宏伟因为涉嫌受贿，正在接受调查。

据中纪委的资料显示，曾任中国公安部副部长的孟宏伟，在被扣押之后已被开除党籍及免去一切政府公职。

“一意孤行”

去年10月，中国当局在孟宏伟“失踪”数日后证实了他的下落。

中国公安部当时开会通报，指孟宏伟涉嫌受贿，正接受国家监委监察调查。公安部当时的声明指，孟宏伟接受调查“完全是其一意孤行、咎由自取的结果”。

而在此之前，孟宏伟的妻子高歌已经向法国警方报案，称他于9月底回中国之后失踪。

当时，国际刑警组织曾要求中国政府就其下落做出答复；而在中国当局在网上公布孟宏伟被拘留消息几个小时之后，国际刑警组织表示已收到孟宏伟“立即生效”的辞职信。

孟宏伟被拘留的消息发布前，妻子高歌在国际刑警总部所在的法国里昂向记者表示，丈夫在中国消失前几个小时，给她发了一条手机短信，以及刀子符号。

孟宏伟是谁？

现年64岁的孟宏伟，曾任中国公安部副部长，在中国当局公布他被拘留之前，他的名字仍然出现在中国公安部的网站上。

汉族，1953年11月生，黑龙江哈尔滨人；

1975年6月加入中国共产党，1972年12月参加工作，北京大学法律系法律专业毕业；

曾任公安部副部长，国际刑警组织主席，副总警监警衔；

40多年刑警工作经验

国际刑警组织任期原定至2020年届满

他在2016年11月当选为国际刑警组织主席，当时人权组织曾经担心此举会更有利于中国当局追查在海外的政治异见人士的动向。

中国的司法系统被要求忠诚于党，孟的当选一度引发舆论对国际组织公正性的质疑和担忧。

他失踪并被拘留的消息公布后，国际刑警组织发表声明说称“这是法国和中国有关当局的事务”。