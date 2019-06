美无人侦察机遭伊朗击落后中东紧张情势持续

图片版权 EPA

据《纽约时报》报导,美国总统特朗普在周四(6月20日)曾批准对伊朗进行报复性军事行动,但后来却改变主意。《纽约时报》引述白宫一名高级官员说,美国当时正计划针对伊朗“少数”目标进行攻击。不过,当时特朗普批准的军事行动,尚处于前期阶段。

此次军事攻击计划是针对伊朗周四击落在霍尔木兹海峡上空的一架美国(RQ-4)军用无人侦察机的报复。

不过,特朗普却在白宫回应称,伊朗击落美国侦察机是“犯了一个非常大的错误”。他又告诉记者,这可能是人为的错误所致。他说:“我很难相信伊朗是故意的。”伊朗军方之前指控这架无人机侵犯了伊朗领空,但美国军方否认伊朗的说法。这一事件发生在两国紧张局势升级之际。

伊朗驻联合国大使拉瓦文奇(Majid Takht Ravanchi)向外界宣称美国无人侦察机当时正进行“明确的间谍活动”,是公然违反国际法。

拉瓦文奇在写给联合国秘书长和安理会的一封信中说,伊朗虽不求战,但有保护国家领土免遭敌对行为的权利。根据美国官方资料,此次被击落的是RQ-4A“全球鹰 (Global Hawk)军用侦察无人机,可以在海洋和沿海地区进行监视和侦察任务。

事件发生后,全球油价上涨了约5%。

特朗普说了什么

在白宫发表讲话时,他称这架无人机遭击落是所谓 “一颗老鼠屎坏了一锅粥”(a new fly in the ointment)。

特朗普称,纪录上显示无人机是在国际水域上空而非在伊朗领空飞行。

他说:“我认为伊朗可能犯了一个错误——我认为这是一个军官或某人在射击无人侦察机时犯了个错误”, “而这可能是一个散漫或愚蠢的人。”他补充道。

各方针对美伊冲突反应

俄罗斯总统普京警告说,美国和伊朗若发生战争将是“一场带无法预测后果的严重灾难。”

联合国秘书长古特雷斯希望双方以最大限度自我克制。

美国众议院议长佩洛西表示,美国对发动伊朗战争没有兴趣。美国民主党总统候选人拜登批评称,特朗普的伊朗战略是“自己造成的灾难。”

共和党众议院领袖麦卡锡呼吁美国对事件做出“慎重的回应”。

在经过“彻底的安全审查考量”之后,美国联合航空公司已暂停其经过伊朗领空,从美国纽泽西克飞往印度孟买的航班。

与此同时,沙特外交大臣朱贝尔( Adel al-Jubeir t)告诉BBC,他的国家正试图通知伊朗,称其行为是“不可接受。”

他说:“没有人想要发动战争,但我们不能让伊朗这样横冲直撞。伊朗与这件事有关的证据十分明确。他们说过他们会这样做,现在他们就正在做这些事情。”

无人机坠落的周四,发生了什么

伊朗的伊斯兰革命军队(IRGC)周四告诉外界,其空军在凌晨击落了一架美国“间谍”无人机,宣称后者在伊朗南部附近侵犯了伊朗领空。在伊朗国家电视台的一次发言中,伊斯兰革命卫队总司令萨塞米(Maj-Gen Hossein Salami)说,此次无人机的击落是给美国一个明确信息:“伊朗的边界就是我们的红线。”

伊朗外交部长扎里夫随后说明,伊朗已捡获了这架美国军用无人机的部分残骸。他补充说,这架飞机以“秘密模式”从阿联酋起飞。伊朗并公布未经证实的影片,纪录这架美国无人机被摧毁的过程。

美国军方随后证实该国一架无人侦察机在伊朗南部附近被击落,并谴责伊朗。

“伊朗报道说无人机飞越伊朗领空是错误的讯息。“美国军方发言人奥本(Bill Urban)说。 “这是对美国在国际空域进行侦察机的无端攻击。”他补充。

美国空军中央司令部指挥官古斯特拉(Joseph Guastella)随后说明,这架无人侦测机一直在高空作业,在距离伊朗海岸约34公里外被击落。根据《路透社》报道,美国海军已前往国际水域捡拾无人机残骸。

特朗普的回应反映了什么

自从2艘油轮6月13日在阿曼湾遭攻击起,美国与伊朗的紧张局势就持续升高,华府一直批评德黑兰蓄意攻击,但伊朗矢口否认。根据BBC记者乔纳森·马科斯(Jonathan Marcus)分析,特朗普此刻宣称这可能“不是”伊朗故意犯下的错误,证实了此前白宫有意缓和与伊朗之间冲突的说法。

本周初,伊朗就试图击落美国的小型无人机,加上这起事件,皆提醒人们美国和伊朗的紧张情势升级,有发生战争的危险。伊朗也一直对美国发出警告。但此刻特朗普的发言似乎认为,在德黑兰,并非每个人都遵循相同的主战剧本,他认为伊朗内部仍有温和派发言的空间,有利减轻两国间的紧张局势。

马科斯说,现在的危机是,伊朗收到的信息混杂不一,传达了美方的不确定性和缺乏决心,这可能会鼓励德黑兰的一些人更强硬地回击美国。在这次危机中似乎没有简单的外交“匝道”。美国的经济制裁正在打击伊朗,德黑兰面临着压力。危机升级至战争仍然是一直存在的威胁。

你的器材不支持播放多媒体材料 霍尔木兹海峡有多重要?

同时,就在无人机遭击落没几个小时,共和党占多数的美国参议院也投票通过两项决议,反对特朗普向沙特出售8亿美元的军备提案,既使沙特是美国在中东的盟友,并与伊朗长期处于对抗关系。根据报导,特朗普可能再次动用否决权。

外界分析,美国国会对沙特越来越感到沮丧,除了后者的人权议题一直饱受批评之外,也与最近沙特和阿联酋等国家与也门的军事冲突持续造成重大平民伤亡有关。

美国与伊朗近期紧张事件

2018年5月:特朗普单方面撤回伊朗与六个世界大国之间的2015年核协议,并开始恢复对伊朗的石油经济制裁,迫使伊朗重新谈判该协议。伊朗经济因而开始衰退。

2019年5月2日:特朗普结束对仍在购买伊朗石油的国家的二级制裁豁免,加大对德黑兰的压力。

5月5日:由于与伊朗有关的"麻烦升级迹象",美国向海湾派遣航空母舰和B-52轰炸机。

5月8日:伊朗总统鲁哈尼说,伊朗将不履行核协议下的部分承诺,以报复美国制裁,包括允许该国储存的低浓缩铀增加。浓缩铀被用于制造反应堆燃料和潜在的核武器。

5月12日:阿曼湾阿联酋海岸发生爆炸,造成四艘油轮受损。阿联酋称爆炸是由"一国单位"启动。美国指责此举与伊朗有关,但后者否认了这一指控。

6月13日:阿曼湾的两艘油轮遇袭爆炸。美国再次指责伊朗,释放宣称是显示伊朗部队从受损船只上拆除未爆炸的炸弹视频。伊朗称这些证据为捏造。

6月17日:伊朗表示,除非欧洲保护伊朗的石油销售,否则伊朗将在6月27日违反2015核协议签订的浓缩铀库存限制。

6月20日:伊朗部队在霍尔木兹海峡上空击落一架美国军用无人侦察机。