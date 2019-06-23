图片版权 Getty Images Image caption 菲律宾前外长罗萨里奥访港前一天，向当地媒体称不能信任中国，并指他们的话并不可靠。

菲律宾前外交部长罗萨里奥（Albert del Rosario）6月21日持外交护照入境香港时被拒，并在被扣留逾5小时后遭遣返马尼拉。中国外交部回应称，允许谁入境，不允许谁入境，完全是中国的主权。

今年79岁的罗萨里奥6月21日早上7时40分抵达香港，当天中午他通过电话向BBC中文表示，他被带到入境处扣留超过5个小时，却未知告知原因。他形容：“这完全是正式的骚扰。”

菲律宾两前高官入境香港遭拒

罗萨里奥表示，香港入境处职员问他许多问题，像姓名、地址、访港原因及返程日期等。

他指出，这些问题一再被重复提出，“每年到香港约六次，这是第一次遇到这样的情况。”并强调，“拿的是外交护照（diplomatic passport），根据《维也纳外交关系公约》，他们无权拘留我。”

图片版权 Getty Images Image caption 2015年中国外交部长王毅与時任菲外长罗萨里奥在菲律宾外交部大厅前合影。

罗萨里奥所指的《维也纳外交关系公约》是国际公约，以规范执行外交任务所需之外交特权及外交豁免权。罗萨里奥说，该公约保障外交官员执行职务时不会受到当地政府压迫。

不过，罗萨里奥对BBC表示，他是香港某公司的的董事，此行是为了参加商务会议。

但菲律宾参议院议长维森特·蒂托·索托三世（Vicente Sotto III）质疑罗萨里奥使用外交护照的正当性。他向菲媒指出，只有公务行程或和总统出访才会使能外交护照。

罗萨里奥在6月21日下午2点搭机返回马尼拉。据香港媒体称，有一名驻港的菲外交人员到场协助。

这并非首次有菲律宾前官员在香港遭拒绝入境，今年五月菲前大法官卡皮奥·莫拉莱斯（Conchita Carpio-Morales）也一度在香港机场遭盘问数小时。职员后来向她表示，中间出现错误，允许她入境，但她和家人当时选择折返马尼拉。

巧合的是，正是罗萨里奥和莫拉莱斯这两名菲律宾前高官，在今年三月入禀国际刑事法院，指控中国国家主席习近平在有主权争议的南海海域犯下“反人道罪”。他们指控习近平和其他中国官员，将七个有争议的岛礁扩建成人工岛，造成大规模环境损害，阻碍大量渔民无法在传统渔场捕捞。

2019年3月17日，菲律宾总统杜特尔特宣布退出国际刑事法院的决定正式生效。今年三月，这两名菲前高官赶在生效日期前向该法院提出了控告。

罗萨里奥和莫拉莱斯俩人皆怀疑，香港拒绝他们入境的原因与该事件相关。

图片版权 Getty Images Image caption 菲律宾前外交部长罗萨里奥与菲前大法官卡皮奥·莫拉莱斯（右）。

罗萨里奥向BBC中文表示：“我怀疑这和入禀国际刑事法院有关，但不是非常确定。”

中国外交部发言人陆慷未表明罗萨里奥被拒入境是否与曾入禀国际刑事法院指控习近平有关。但陆慷强调，中国中央政府和香港特区政府依法处理出入境事务，容许与不容许谁入境，完全是中国的主权，并重申，中方高度重视发展中菲关系。

香港入境事务处当天也针对此事，以邮件回应BBC中文指出，处理每宗入境个案均会依据法律和既定入境政策，“在考虑个别个案的情况后，作出批准或拒绝入境的决定”。

两名菲律宾前任高官连续遭到香港拒绝入境，引发菲律宾媒体大幅度报导。多个菲律宾媒体称，罗萨里奥访港的前一天，他在菲律宾就有关中国渔船与菲律宾渔船相撞事件，向当地媒体表示：“不能信任中国，他们的话并不可靠。”

事实上，这两名前高官的政治立场，与现任菲律宾总统杜特尔特被视为“亲中”的路线不同，反中立场明显，曾多次发表反中言论。

香港拒绝入境事件盘点

香港拒绝民运人士入境事件也常有发生。今年6月2日，“六四”学运领袖封从德从日本搭机抵达香港，准备参加6月4日晚间在维多利亚公园举办的“六四”30周年纪念晚会，却在香港机场遭到遣返。当时邀请单位“香港市民支援爱国民主运动联合会”（简称“支联会”）副主席蔡耀昌谴责港府，以政治理由阻挠“六四”人士赴港。

今年4月，流亡美国的民运人士王希哲，原本要从香港转机到台湾参加“两岸关系研讨会”。但4月15日从美国抵达香港，在机场被羁留盘问五个小时后，遭拒绝入境并遣返美国。

另外，台湾《中央社》也曾在去年底盘点遭港拒绝入境人士名单，发现自从2014年发生反对台湾通过与中国签定服务贸易协定的“太阳花学运”过后，不少台湾学者、政治人物访问香港都遭拒绝入境，当事人往往涉及政治议题。

比如，台湾政界和社运界不少人士访问香港频频遭拒，其中包括“太阳花学运”领袖陈为廷、林飞帆与现任台湾政党“时代力量”立法委员黄国昌，2014年他们都曾被港府拒发入境签证，黄国昌2016年1月再度申请港签，还是被拒绝。

图片版权 Benedict rogers Image caption 2017年九月，罗杰斯出席伦敦港人举办的雨伞运动纪念

2017年，曾公开评论香港人权、自由倒退的英国保守党人本尼迪克·罗杰斯（Benedict Rogers），被香港拒绝入境及遣返。时任英国外相约翰逊（Boris Johnson）对事件表示“非常关切”，指英国当局已要求中国及香港政府交代事件，并指香港的高度自治、权利及自由应得到尊重。

罗杰斯当时向BBC中文表示，自己在访港前，中国驻英使馆曾经第三方向他发出警告，指使馆极为关注他访港的计划，他已经向使馆解释自己此行属于私人性质，不会参与任何公开发言，但最终仍被拒绝入境。台湾作家、文化杂志《号外》前总编辑张铁志，同一年也在香港被拒入境，无法参与香港、上海、深圳和台北文化界举办的“四城文化会议”。

2005年，时任台北市长的马英九也曾因为无法取得香港入境签证而取消访港。当时邀请他来港演讲的香港大学新闻及传媒研究中心总监陈婉莹对马英九未能获发来港签证，感到不可思议。