香港逃犯条例修订争议、中美贸易战、美国大选与本周更多好故事

图片版权 Getty Images Image caption 香港市民周日再次举行大规模示威游行。

2019年6月的第三周，香港逃犯条例修订争议继续发酵，周日的游行人数再创新高。G20集团峰会即将召开，特朗普和习近平分别确认两人届时将会面。 在美国，2020年大选帷幕拉开，让我们来认识下美国大选首位华裔参选人。

刚刚过去的一周，BBC中文网以下新闻内容受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 香港《逃犯条例》修订争议

图片版权 AFP Image caption 组织者称，有200万人参加了周日的示威游行。

大批市民周日（16日）响应民阵号召穿着黑衣上街游行。民阵称近200万人参与。警方称经原定游行路线最高峰有33.8万人。

行政长官林郑月娥承认政府工作上的不足，令社会出现很大的矛盾和纷争，令很多市民失望和痛心，为此向市民致歉，但声明没有提及撤回方案或是周三警民冲突。一名反修例示威者高处堕下身亡，民众以白花悼念。

2. 中美贸易战

图片版权 Getty Images Image caption 2017年11月特朗普访美时曾参观紫禁城。

特朗普发推特说，将在六月底日本大阪G20期间会晤习近平，此前美中将重启贸易谈判。“特习会”能否达成协议备受关注。

在贸易战前途未卜之际，美国舆论亦显示“议和”与“零和”对抗的不同声音。

3.习近平访问朝鲜

图片版权 Xinhua Image caption 6月20日晚，习近平与金正恩在平壤观看大型团体操和艺术演出。

中美贸易战日趋升级扩大背景下，20国集团峰会即将在日本召开之前，中国突然宣布最高领导人习近平将在6月20日至21日访问朝鲜。

这是习近平上任以来第一次，也是中国党政最高领导人14年来首次走访朝鲜。

4.华为事件

图片版权 Getty Images Image caption 任正非表示华为对特朗普政府决心采取“极端”手段对付华为感到意外，“我认为双方都会蒙受损失，会两败俱伤”。

美国制裁令华为的销售锐减，但美国科技巨头也蒙受巨额损失，而且正在游说美国政府放松制裁。任正非周一（6月17日）再次把受美国制裁的华为比作“一架弹痕累累的飞机”。同最近华为高管对自己技术实力的乐观相比，任正非的评论略显悲观。

任正非在华为深圳总部说，华为没有料到美国禁令带来如此严重的影响。

华为在英国廉价推销高能手机。英国5G尚未决断。美国官员再度警告：华为会成为中国的间谍工具。

5.美国2020年大选

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44岁的杨安泽在数个月前还名不见经传，但似乎就在一夜间，这位首次涉足政治的科技企业家，摇身一变为互联网上最受关注的总统参选人之一。

杨安泽在网上拥有一群自称“杨帮”（Yang Gang）的忠实拥趸，他们用眼花缭乱的动图宣传他破天荒的核心政纲：全民基本收入，即每月给每个18至64岁的美国人发放1000元美金，不附带任何条件，以应对人工智能与自动化对就业市场带来的冲击。