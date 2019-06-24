图片版权 Alamy Image caption 去年，复杂危险的泰国洞穴救援持续了17天

有那么一刻，弗农·昂斯沃思（Vernon Unsworth）几乎要哭了。他不说话，眼睛发红，深吸一口气，端起了茶杯。

去年，复杂危险的泰国洞穴救援持续了17天。在那次救援过去整整一年后，英国洞穴探险家昂斯沃思心中仍留有创伤。

他当然记得听到12名男孩和教练生还的那一幕，也不断想起当时的欣慰与随后的恐惧。

“真正的难题从那时开始，”他对BBC说，“我们知道他们在哪里，那个地方需要潜水1.5公里。但我们如何才能让他们活着出来呢？”

图片版权 Vernon Unsworth Image caption 弗农·昂斯沃思

昂斯沃思冷静、谨慎，善于处理压力。他16岁时就喜欢探索洞穴，拥有将近50年探索洞穴的经验。但这仅仅是他的爱好，不是工作。

不过，这项爱好让他成为全球少数几个可以挑战这项不可能任务的人：救援野猪足球队（Wild Boars）。

洪水围困

野猪足球队总共有12名男队员，队员年龄从11岁至16岁不等。

2018年6月23日，足球队训练之后，他们决定和25岁的教练一起去泰国清莱府睡美人洞（Tham Luang）玩。睡美人洞是当地著名景点，一些队员以前也去过。这次，他们想一起去玩。

图片版权 Facebook Image caption 野猪足球队

但是，足球队在洞穴里被洪水围困了。泰国官员打电话给昂斯沃思，请他帮忙。“我比任何人都了解（洞穴系统），那是我的第二个家，”他说。

他开车去了睡美人洞，与当地官员和救援队伍见面，对他发现的一些情况感到震惊。

“他们真的不知道该做什么。13名被困的人被不断上涨的洪水围困，他们以前从未遇到过这样的情况。但是我知道，因为天气，情况只会恶化。”昂斯沃思说。

昂斯沃思开始介入此事。他列了一个名单，上面都是他认为应该参与救援的人，包括哈珀（Rob Harper）、斯坦顿（ Rick Stanton）、 沃伦森（ John Volanthen），他们都在英国。为了让这些英国人参与进来，昂斯沃思甚至找了泰国清莱府前最高官员纳隆萨（Narongsak Osatanakorn）。

图片版权 Vernon Unsworth Image caption 哈珀（左）与昂斯沃思（右）

“我把他带进一个房间，对他说：先生，这次救援你只有一次机会。”为了向政府施压，昂斯沃思也见了其他政府官员。

他的努力取得了成效，哈珀等三人随后到达救援现场。

图片版权 Vernon Unsworth Image caption 弗农列出的能够参与救援的人员名单

“他们以为找到了尸体”

6月28日，在恶劣的天气下，沃伦森和斯坦顿潜入洞穴。难以置信的是，他们发现了四名泰国水务官员，他们被困了一夜。

沃伦森和斯坦顿将四名官员带出了洞穴，其中一人在救援过程中十分惊慌。这也让昂斯沃思明白，如果找到男孩们，得给他们打镇静剂才可能救出来。

搜寻工作在7月1日开始，2日他们就找到了男孩们。

图片版权 Getty Images Image caption 男孩们一个个被带了出来

“有一股很难闻的气味，”昂斯沃思记得斯坦顿曾告诉他，“斯坦顿以为是尸体，但实际是粪便。他们以为找到了尸体。”

他们找到了足球队员和教练，但还需要救他们出去。

潜水员们说，世界上只有三个人既是经验丰富的洞穴潜水者，又是麻醉师，他们一人在英国，一人在美国，还有一个在澳大利亚。他们找到了澳大利亚人理查德·哈里斯（Richard Harris），哈里斯既有探险潜水经验又是训练有素的麻醉师。

斯坦顿曾劝说哈里斯加入救援。“斯坦顿对哈里斯说：‘我们希望你考虑一晚上’。哈里斯问：‘如果我不加入会如何’？“昂斯沃思回忆，”斯坦顿说：‘他们都会死。’“

唯一让孩子们活着出来的方法是给他们注射镇静剂。野猪队队员们都被注射了镇静剂，在某些时候，他们几乎没有呼吸。救援人员给每个男孩戴了口罩，把他们绑在担架上，用带子绑住手脚。

昂斯沃思记得两名男孩在救援过程中开始苏醒过来，“救援人员给他们迅速打了一针，他们再次失去知觉”。

男孩们就这样一个个被带了出来。

图片版权 Vernon Unsworth Image caption 6月28日当天，洞中的情况非常糟糕。

“我们都不是英雄”

到第二天快结束时，8个男孩获救出洞，仍有4个男孩和教练被困。

但情况更糟了。“雨比我们预期来得更早，早上继续潜水救援的几率只有50%，”昂斯沃思说。但最终他们还是能够继续。“实际上，最后一名男孩正在出洞时，洪水突然开始涌入，”他说。

在泰国，许多人信仰相信有神秘力量存在。这个国家的许多地方据称拥有这样的力量，尤其是在洞穴。

睡美人洞与泰国公主Nang Non的神话故事有关。Nang Non公主和情人私奔，最后自杀。据说她怀了情人的孩子，人们认为睡美人洞内的河流是她的血液。

图片版权 Vernon Unsworth Image caption 泰国洞穴救援人员

救援事件一年过去，睡美人洞已经成为一个旅游景点。许多泰国人在这里停留致敬，不仅是因为传说中的这位泰国公主，还是纪念牺牲在这里的潜水员沙曼（Saman Gunan）。沙曼是一名泰国潜水员，他在运送氧气罐时丧生。救援行动6个月后，人们在洞穴外竖起了一座沙曼的雕像。

救援行动后，昂斯沃思也曾多次回到山洞。但对他来说，某些事改变了。“现在我进洞和出洞时都会祈祷，我每次进洞都会给她献花，出洞后会感谢她保护我的安全，我之前从未这样做。”

“我们都不是英雄，我们只是做了别人要求的事情，并在我们的能力范围内做到了最好。”

“那并不容易，但是现在看来，13不再是一个不吉利的数字了，不是吗？”