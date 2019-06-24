海湾危机：伊朗回避美国制裁的生存之道

图片版权 AFP Image caption 美国经济制裁下，伊朗货币严重贬值。

伊朗在长期国际经济制裁和目前美军封锁下，缺少石油美元，普通民众生活苦不堪言，被迫另辟易货贸易生存之道。

美国伊朗的军事对峙已剑拔弩张：伊朗击落美军无人机后，特朗普几乎动手教训伊朗，只是最后一刻改了主意，他在想什么？是在等待时机吗？

实际上，美国多年来过国际制裁和经济封锁伊朗，一直在等待时机：伊朗经济崩溃，民众推翻德黑兰政权，就像当年人民不堪忍受经济痛苦、推翻国王时那样。

美国动用什么手段来达到这一目的？

美国重启制裁

众所周知，美国指责中国华为的最大罪名之一就是违反制裁向伊朗出口技术。

2018年5月，美国总统特朗普宣布退出奥巴马政府签订的暂停对伊朗制裁的伊核协议，之后逐渐重启加重对伊朗经济至关重要的石油业的制裁，也包括对伊朗金融、科技、汽车、飞机等非能源领域的制裁。

美国一声令下全世界如果谁敢不从，大棒就会落到头上。众多欧盟的大小公司见势不妙，纷纷停止和伊朗的交易。

伊朗经济倒退

伊朗原油储量占全球石油储量约10%，经济严重依赖石油工业。在特朗普制裁前，伊朗的石油产品出口量占世界石油出口最多的前七国之列。

根据欧佩克公布的数据，伊朗2016年出口量将近200万桶/日。

图片版权 AFP Image caption 因为美元是世界贸易主要货币，美国金融制裁伊朗，使得各国难以同伊朗做生意。

据伊朗中央银行的数据，2015在国际社会与伊朗达成核问题协议后，伊朗经济飞速增长。2016年的国民生产总值GDP增长率超过12%。

但在特朗普重启制裁后，伊朗经济立即受到严重打压。2017年GDP增速大幅下滑到约不足5%，而2018年竟然已经成为负增长。

经济倒退的一个最重要的原因就是石油出口被制裁封锁，石油美元收入剧减。

伊朗民众的痛苦

美国制裁的打击力之所以巨大，重要的是因为美元：美元是大多数国际交易中所使用的货币，即交易转账的方式。2018年11月，美国财政部宣布，全球大多数银行所使用的SWIFT通信结算系统已切断与被制裁伊朗金融机构的连接，其中也包括伊朗央行。

伊朗的石油美元收入剧跌。石油美元和经济密切联系。

石油美元短供立即在伊朗国内外引发连锁反应。伊朗生产的所有产品难以出口，因为伊朗的商人无法收到美元货款。

而在伊朗国内，外汇市场陷入一片混乱，在投机商推波助澜下，对里亚尔失去信心的伊朗民众则疯狂抢购外汇避险，汇率的黑市价格如同火箭般一路狂飚。2018年，伊朗货币里亚尔对美元的汇率严重贬值，从4万里亚尔兑换1美元，下滑到17万兑换1美元。

图片版权 AFP Image caption 伊朗的石油美元收入剧跌。石油美元和经济密切联系。

伊朗政府随即严厉管控外汇。但随着货币贬值而来的严重通货膨胀：从菜肉蛋奶到主食，伊朗物价大幅上升。百姓实际收入和购买能力大幅下滑，加之严重的失业率，很多人的日常生活日益困难。

易货贸易应对危机

在美国严厉的制裁下，刚想过好日子伊朗人一夜回到解放前，又开始了人类社会最早的经济活动方式：易货贸易。

包括印度、中国在内的很多大国，经济发展离不开伊朗石油。

在美国制裁下，很多国家都开始想办法。比如印度，其80%原油需进口，而伊朗原来就是印度第三大石油来源国。于是，印度与伊朗达成协议，以印度卢比而非美元购买伊朗原油。

而当伊朗人对印度卢比贬值担心的情况下，干脆两国直接易货。2019年，印度贸易商将向伊朗出口原糖，体现伊朗在美国制裁下获取食品供应的一个渠道。印度除了糖，还有大米。

欧盟伊朗交易体制

伊朗没有石油美元，但手里还有石油，还有地毯，还有腰果，还有很多好东西。

认为伊朗过去一直遵守核协议的欧盟，为绕过美国制裁也与伊朗设立了避开美元的贸易机制，来拯救伊朗经济，以此说服伊朗继续遵守核协议。

欧盟建立了一个复杂的易货系统，可以避开美国财政部的制裁。例如伊朗可以向法国公司运送原油，以此积累信用额度，再用此信用额支付给一个意大利的制造商，从制造商那里运走货物，其中涉及的资金不必经过意大利人，也不经过银行系统。

通过这种安排，伊朗向俄罗斯出售石油，俄罗斯把石油精炼加工后再卖给欧洲，伊朗在从欧洲公司购买货物和服务。

华为的出路

俄罗斯媒体2017年就报道说，俄伊两国双边确认的石油合同也是避开美元的易货贸易。俄国方面有机械，有技术。当然，还有军火。

图片版权 Getty Images Image caption 伊朗和印度领导人很早就探讨过易货贸易的事情。

伊朗除了俄国、印度以外，和除了美国以外的世界各地都努力进行易货贸易。特朗普开始实施制裁后，伊朗和非洲也努力进行易货贸易。伊朗总商会正在与非洲当地银行设计易货贸易系统，以减少美国对伊制裁影响。

中国和伊朗有什么易货贸易吗？目前尚不清楚。但中国制造应该可以满足伊朗社会的巨大需求。

也许可以想象的是，如果美国封杀华为，很可能以后德黑兰满街都是华为手机。