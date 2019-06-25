东非“小中国”埃塞俄比亚：危机、改革、兵变和中国缘

图片版权 Reuters Image caption 西雷·梅孔嫩，埃塞俄比亚军队参谋长，2019年6月22日在家中被警卫开枪打死

非洲第二人口大国，世界上经济增长最快的国家之一，有东非“小中国”之称的埃塞俄比亚近日发生未遂兵变，一名州长和顾问被打死，国防部队参谋长也在首都亚的斯亚贝巴家中被警卫打死，另有两名文官和军人遇害。

特种部队很快控制了局势，总理办公室发表声明称政府有能力制服肇事者。

种种迹象显示，兵变与改革不顺利有关。

埃塞俄比亚近年来保持快速增长同时，贸易逆差急速扩大，进口额达到出口额的4倍，外汇严重短缺，政府债务占国内生产总值比重近60% ，致使国际货币基金组织（IMF）把该国债务危机风险评估从中等上调到较高。

埃塞俄比亚长期师法中国模式是否能够继续也成为区域国家的关注点。

改革、中国贷款和安全隐患

总理阿比是非洲最年轻的领导人，外界形容他在灾难边缘时临危受命。他2018年4月上台后对内厉行改革，经济松绑，政治解禁，对外与交战多年的夙敌厄立特里亚言和，还与最大的债权国中国谈妥了债务偿还展期事宜。

他释放大批政治犯，逮捕60多名军队和情报部门领导人，包括军方控制的金属工程公司（Metec），树敌不少。同时，解除政治紧急状态后，原来被政府铁腕钳制的部族冲突势头复燃。政局不稳和经济恶化是埃塞俄比亚目前面临的重大挑战。

图片版权 Reuters Image caption 埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德42岁，作风利落果断，在非洲掀起“阿比热”。

中国投资

中国是埃塞俄比亚最大的海外投资资金来源国。

埃塞俄比亚目前260亿美元外债中有一半来自中国，主要是大型基建项目投资。2006年到2015年期间，中资在公路、铁路、工业园区等众多领域提供了超过130亿美元的贷款。

阿比就任总理后与中国方面就贷款偿还达成宽限展期协议。

东非第一条电气化铁路，亚吉铁路，从埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴到吉布提，全部采用中国标准和中国装备建设而成，中方运营，铁路终点距中国海外唯一军事基地 — 吉布提保障基地2公里。

吉布提是中国“一带一路”的枢纽之一。

项目投资40亿美元，中国进出口银行提供贷款33亿美元。

有报道称这个项目目前情况不容乐观，回报率低于预期，面临缺电和地方抗议干扰运营的困扰，路轨延伸项目的资金来源因此成了问题；而没有完善的配套设施和完整的网络，则吉亚铁路难以取得预期的经济效益。

延伸工程还需要30亿美元投资。

图片版权 CARL DE SOUZA/Getty Image caption 吉亚铁路是非洲第一条电气化铁路，连接亚的斯亚贝巴和吉布提

为项目承保的中国出口信用保险公司表示，它在吉亚铁路项目上已经损失了10亿多美元。

《金融时报》2018年报道称，埃塞经济不稳，债务高企，一些大型项目回报率低于预期，使得中资对埃塞采取更谨慎的态度。中国出口信用保险公司（中保公司）对赴埃塞投资项目和该国使用中国贷款建设项目的担保意愿下降。

中国驻埃塞大使稍后否认这一说法。

中资工业园

据中国新华社报道，目前埃塞俄比亚有400个金额在40亿美元以上的中国投资项目全部投入运作，其中许多项目落户在工业园区和房地产领域。

在2017/18财政年度，埃塞俄比亚全国投资项目中中资占比将近24%。

亚迪斯亚贝巴的轻轨铁路（4.75亿美元）、六车道环城高速公路（8600万美元），都是中国投资修建。

中资和中国企业还参与了一些正在进行的大型基建项目，其中主要包括中国葛洲坝集团正在参与兴建的复兴大坝（Grand Renaissance Dam）。

图片版权 SOLAN KOLLI/EPA Image caption 撒哈拉以南非洲第一条轻轨2015年在亚的斯亚贝巴投入运行。

这个大坝对中国意义重大，因为它建成后可以为电气化铁路供电提供保障，还与中国2013年向埃塞提供12亿美元贷款兴建的高压输电网休戚相关。

复兴大坝造价48亿美元，土建承包商是意大利萨利尼公司，装机容量600万千瓦，是非洲最大的水力发电设施。配套的500千伏输变电工程由中国国家电网公司承包，造价15亿美元。

工业园是埃塞俄比亚经济发展的名片。政府计划全国建30个工业园，目前已经建成并投入运营的有八个，还有几个在建，中国中国土木工程集团参与了至少三个工业园的建造。

这些工业园的企业以制造业、纺织品和服装业为主，也涉及制药、钢筋、水泥、汽车组装等。

图片版权 Reuters Image caption 埃塞总理阿比2019年4月访华，在北京谈妥了偿贷延期事宜。

”东非小中国“

出了项目贷款、商业投资，中国在埃塞还有援建项目，最著名的是设在亚的斯亚贝巴的非洲联盟（AU）总部。

这座现代风格、看似太空船的高100米的建筑由上海同济大学设计，中国建筑工程总公司和中国建筑设计研究院负责建造，中国政府出资2亿美元，于2012年1月28日落成，作为象征中国与非洲友谊的"礼物"赠送给了非盟。

这座大楼被视为非洲政治重心从南非转移到东非的象征，也被视为中国在非洲影响力日益扩大的一个象征。

但中国和埃塞俄比亚关系远不止这些。这个东非文明古国被称作非洲”小中华“，有多层原因。

图片版权 Reuters Image caption 亚的斯亚贝巴

它曾建立与罗马、波斯和中国汉朝并称的阿克苏姆帝国，有自己的文字文明和3千年未间断的历史，中央集权王朝政治一直持续到末代国王1974年被废黜；除了1935-1941年被意大利控制，绝大部分时间都是独立王国。

埃塞政治权利架构中，总统是荣誉性职位，总理掌握实权。 大致按族裔部落划分的九个行政区享有高度自治权。

联合国最新数据显示该国人口105万，有80多个民族，60%信基督教，30%多是穆斯林。

图片版权 AFP Image caption 非盟总部大楼由中国援助兴建。它被视为中国在非洲影响扩大的象征，也是非洲政治重心从南非转移到东非的象征

世界银行数据显示，埃塞俄比亚是非洲经济增长最快的国家，2017年GDP增长10.2%，但人均收入仍处于世界最贫穷国家行列。

1964年，中国时任总理周恩来出访埃塞俄比亚，1970年两国建交。

埃塞尔比亚实行社会主义，多年来，在制定国家具体发展措施上向中国学习，并到中国接受培训，还参照中国模式制定了五年一期的"经济增长和转型计划"。

1974年废除君主制后，埃塞经历了大饥荒、与邻国的战争和国内部落族裔间暴力冲突。

2013年，曾在北京大学留学的穆拉图·特肖梅出任总统。穆拉图1950年出生，汉语流利。

他上任后，埃塞经历了连续三年的社会动荡，迫使总理海尔马里亚姆·德萨莱尼于2018年2月辞职，穆拉图六年任期本应2019年到期，却于2018年10月25日辞职。国会批准他辞呈的当天选举资深外交官萨赫勒-沃克·祖德接任，成为该国首位女总统。

埃塞俄比亚官方没有发布穆拉图辞职原因。

图片版权 MICHELE SPATARI/AFP/Getty Image caption 资深外交官萨赫勒-沃克·祖德2018年10月成为埃塞俄比亚总统

”一带一路“

2017年，中国与埃塞俄比亚建立战略合作伙伴关系，中国在埃塞的投资急速增长。

据中国媒体报道，埃塞俄比亚现在有20万中国人，成为此国最大的外国群体，中国的中铁、通讯、水电、土木工程、华为、通信等承包商和电信设备商都汇聚于此。

2018年9月中非论坛期间，中国主席习近平承诺未来三年再向非洲提供600亿美元发展援助，具体形式包括政府援助、金融机构和企业投融资等。

承诺包括150亿美元的无偿援助、无息贷款和优惠贷款，推动中国企业未来3年对非洲投资不少于100亿美元等。中国还宣布免除多个最不发达国家、重债穷国、内陆发展中国家、小岛屿发展中国家的政府间无息贷款债务。

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2019年1月，中国外长王毅在非盟总部与非盟委员会主席法基会谈时表示，中国希望将"一带一路"同非盟《2063年议程》深入对接，助力非洲大陆自贸区和单一航空运输市场建设，扩大中非贸易、民航、旅游合作，共同建设好非洲疾控中心。

据新华社报道称，非洲是中国”一带一路“倡议的重要主体，中国的承诺凸显非洲对北京日益增长的重要性。

2000 年，中非贸易额仅有100亿美元；2017年，中非的双向贸易额已达1700亿美元；而在整个非洲大陆，中国已援建6500多公里铁路、6000多公里高速公路、200多所学校、80多座体育场、数十座政府办公楼、议会大厦和大量的机场、港口。

中国外长王毅2019年6月25日在北京对50个非洲国家代表重申中国在非洲不谋求地缘政治收益，不会把自己的意愿强加于人，并驳斥了外界关于中国在非洲设债务陷阱的言论。