章莹颖案：嫌犯绑架及谋杀罪成，死刑存悬念

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两年前，在美国伊利诺伊州访问学习的26岁北京大学研究生章莹颖，在苦等公车之时，上了一个陌生人的车，自此渺无踪影。经过了两年的调查和审判，开车载走她的布伦特·克里斯滕森在当地时间24日，被判绑架和谋杀章莹颖罪名成立。

伊利诺伊州中部地区联邦法院陪审团用了不到90分钟，就作出了有罪的裁定。

现年29岁的克里斯滕森在听到有罪判决时，面无表情，直视前方。克里斯滕森此前是伊利诺伊大学的博士生。

图片版权 Police handout Image caption 克里斯滕森被判有罪。

检方说，克里斯滕森从巴士站绑架了章莹颖，带她回到他的住处，用棒球棒将她击打致死，然后将她斩首。克里斯滕森的前女友布利斯也在庭上作证，克里斯滕森曾经向她证实，他杀害了章莹颖。

布利斯说，克里斯滕森曾经抢过她的手机，打出“是我干的”几个字。“她已经消失了。永远。”他写道。布利斯随后同意与联邦调查局合作，偷偷录下她与克里斯滕森之间的对话。

陪审员在庭上听到了这一秘密录音，克里斯滕森形容，章曾奋力反击。

图片版权 FBI Image caption 章莹颖（左）

死刑判决仍有悬念

判决前，由于克里斯滕森的律师已承认被告强奸及杀害了章莹颖，外界早有预期，陪审团将作出有罪裁定。

不过，辩护律师与检方就被告谋杀的方式和动机有不同解读。这一辩护策略是为了争取克里斯滕森不被处以死刑。辩护律师形容克里斯滕森酗酒，“是一个失去了控制、有很多黑暗想法的人”，而检方则认为，克里斯滕森预谋已久。

罪名判定过后，案件将在7月8日进入量刑阶段。虽然案件所在的伊利诺伊州已禁止死刑，但案件是在联邦法庭审理，因此死刑是最高量刑。

检方将要求被告被判处死刑。所有陪审员必须对死刑裁决达成一致。如果陪审团中有人不同意，被告将被判处终身监禁。

章莹颖的尸体目前仍不知去向。在被绑架之前三个月，章莹颖刚刚抵达美国，这是她首次在外国生活。

章莹颖生前学习的伊利诺伊大学有超过五千名中国学生，是全美接收中国学生最多的学校之一。

图片版权 Imgur Image caption 社交媒体上的照片显示，被告曾经出现在纪念章莹颖的校园集会上。

震惊中国留学生的惨案

BBC中文驻美记者 冯兆音

自两年前起，章莹颖案让许多身在太平洋彼岸的中国人震惊不已。这不是因为章莹颖当时是家喻户晓的名人。恰恰相反，她是一个平凡的、在美国学习的中国学生。她初来乍到，误信了一个不该相信的陌生人。

目前，有约37万中国学生在美国留学。许多他们的家人和朋友在听说章莹颖案之后，都会倒吸一口气。类似的偶发性惨案有可能发生在这37万人中的任何一人身上。

从两年前案发时，到如今的法庭审判，章案在中国被广泛、深入报道。每个细节都没被放过：章失踪前最后几小时的行踪、章莹颖父母的日渐憔悴、联邦调查局探员的调查笔记、被告的网络足迹、他在法庭上的微笑以及与他人的眼神接触……随着审判过程的推进，被披露出的越来越多血腥细节让更多的人感到惊悚。

让中国观众最为愤慨的是，尽管克里斯滕森的律师承认了被告杀人的经过，但克里斯滕森可能不会被判死刑。他曾辩称，自己患有精神疾病。而死刑判决需要12名陪审团成员的一致同意。

“你有病就有权利去伤害别人了吗？”一个中国网友评论道。还有人写道，如果克里斯滕森不被处以极刑，“我会对美国司法系统失去希望。”