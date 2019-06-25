图片版权 Huw Evans picture agency Image caption 美国总统特朗普签署行政令，对伊朗实施新一轮严厉制裁。

美国总统特朗普签署行政令，对伊朗实施新一轮的严厉制裁，包括针对伊朗最高精神领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）及其办公室的措施。

特朗普声称，施加额外制裁是对伊朗击落美国无人机以及“许多其他事情”的回应。

制裁特别针对伊朗最高权力机构阿亚图拉·阿里·哈梅内伊，因为他“对该政权的敌对行为负最终责任”。

伊朗外交部长贾瓦德·扎里夫（Javad Zarif）称美方“鄙视外交”。

美国宣布制裁后，扎里夫发表推文指责特朗普政府“渴望战争”。

两国之间紧张局势在最近几周持续上升。

然而，美国财政部长史蒂芬•姆钦（Steven Mnuchin）表示，特朗普的行政令将冻结伊朗数十亿美元的资产，该行政令是美国无人机上周于德黑兰海湾被击落之前制订的。

联合国安理会敦促两国保持冷静，用外交手段解决问题。

谁会受到影响？

美国财政部表示，八名伊朗高级指挥官成为目标，他们“位居高位，监管伊斯兰革命卫队（IRGC）的地区性恶意活动”。

它补充说，特朗普的行政命令将"阻断伊朗领导层的金融渠道，阻止伊朗最高领导人及其办公室指派特定人员担任某些职位，以及针对帮助伊朗交易转账的外国金融机构。

据姆钦说法，本周晚些时候还将对扎里夫实施制裁。

制裁升级

BBC驻美国国务院特派员 芭芭拉·普莱特—厄舍尔（Barbara Plett-Usher）分析

对阿亚图拉·阿里·哈梅内伊实施制裁非常重要。他确实是伊朗的最高领袖，在伊朗政治和军事方面拥有最终发言权，而且他经济实力雄厚。

他监管着塞塔德组织，该组织征用了1979年革命之后被遗弃的财产，摇身一变，成为一家资产约950亿美元（750亿英镑）的商业巨头。

塞塔德已受到美国制裁，但特朗普更进一步，针对任何与哈梅内伊关联的人——可能还包括塞塔德公司董事会成员，或者他大规模“影子政府”的官员。

因此，美国政府正在加紧在石油和金融方面已有的严厉制裁，看看德黑兰最终是否会被迫投降和接受谈判。

美国要求伊朗结束其核计划，限制其弹道导弹生产，停止对阿拉伯武装分子的支持。

美国国务卿迈克•蓬佩奥（Mike Pomepo）表示，美国对伊朗施加“极大压力”，使伊朗无法获得充足资金支持其地区军事行动。

对于像蓬佩奥这样的鹰派而言，这或许是更重要的目标。他曾表示不相信伊朗政权会按照美国的要求改变。

图片版权 AFP Image caption 伊朗最高精神领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊

为什么美国现在实施制裁？

早在2018年5月，美国白宫宣布退出奥巴马政府2015年与世界大国签订的暂停对伊朗制裁的伊核协议，逐步重启所有制裁。伊朗核协议原本旨在阻止伊朗制造自己的核武器。

你的器材不支持播放多媒体材料 美国运油轮船受袭派出航母示警 伊朗否认涉事

两国关系持续恶化，到了今年5月，即特朗普退出伊核协议一年后，美国终止对购买伊朗石油的国家实行二级制裁的豁免，以此向伊朗施加更大压力。

随后海湾地区发生一系列针对油轮的袭击事件，白宫指责伊朗是幕后黑手。德黑兰方面否认了所有指控。

伊朗官员随后宣布将突破2015年6月27日达成的伊朗核协议规定的浓缩铀存量上限。

几天之后，美国无人机被击落，美国声称地点位于国际水域，但伊朗表示在其领土范围内。

美国先前如何制裁伊朗？

美国对伊朗的制裁——尤其是对能源、航运和金融部门的制裁——导致流向伊朗的外国投资枯竭，并打击石油出口。

美国禁止其公司与伊朗进行贸易，甚至禁止跟与伊朗打交道的外国公司或国家进行贸易。

你的器材不支持播放多媒体材料 霍尔木兹海峡有多重要？

这导致伊朗进口商品和利用国外原料制成的产品短缺，尤其是婴儿尿布。

伊朗货币里亚尔暴跌也影响当地农副产品，如肉蛋等价格飙升。

伊朗表示将违反部分核协议的承诺以应对经济压力。它还指责欧洲国家未能兑现其保护伊朗经济免受美国制裁的承诺。

美国无人机到底是什么事？

伊朗伊斯兰革命卫队表示，此次无人机的击落给美国一个明确信号：“伊朗的边界就是我们的红线”。

但美国军方官员声称，无人机当时正处于霍尔木兹海峡的国际空域。美国代理常驻联合国代表乔纳森·科恩（Jonathan Cohen）表示，“伊朗的论点是基于无人机处于该国飞航情报区，该区域与一个国家的领空不同。”

伊斯兰革命卫队一名高级官员阿米尔·阿里·哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）说，另一架载有35名乘客的军用飞机无人机位置相近。 “我们本可以击落那一个，但我们没有。”