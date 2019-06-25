图片版权 Getty Images Image caption 吉康巴市场

中国人在肯尼亚的市场做生意，这在过去闻所未闻。但今年，这一现象变得越来越普遍。 为BBC撰稿的肯尼亚记者姆瓦乌拉（Waihiga Mwaura）发现，这在肯尼亚的小企业家间引发不满，他们感觉自己的生计受到威胁。

本月早些时候，肯尼亚《商业日报》报道，一些中国商人涌入肯尼亚首都内罗毕最大的露天市场之一——吉康巴（Gikomba）。

吉康巴市场以二手衣服摊档闻名。吉康巴可以说是东非最大的二手服装市场。要了解这些服装在肯尼亚多受欢迎，你只需看看统计数据：2018年，这里的贸易商进口了17.716万吨衣服，价值达约170亿肯尼亚先令（约1.66亿美元）。

根据肯尼亚国家统计局的信息，2014这一数字为10.6974万吨，2016为13.5868万吨，这是一个增长迅猛的市场。

《商业日报》刊登了中国商人的照片和报道后，社交媒体上有人开始质疑这些中国人如何获准开店。

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肯尼亚内政部长3天后宣布，发现有7名中国公民在吉康巴从事贸易活动，他们将被驱逐出境。因为他们没有工作许可，也不能在当地人优先的行业工作。

他所指的可能是《肯尼亚投资促进法》，该法对外国投资者有一些规定，包括他们必须在当地推广新技能，并在投资活动中使用当地资源。

但是，这些外国商人可以说，他们与当地商人结成了伙伴关系，为他们提供支持，因此他们的角色仅仅是提供商品。有人可能会辩称，肯尼亚的自由市场经济中，没有法律禁止这样做。

法律有漏洞，这确实让人进退两难。难怪两周过去了，没有确凿证据证明这些中国商人已被驱逐出境。

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中国新上任的驻肯尼亚大使吴鹏对肯尼亚电视台《公民TV》（Citizen TV）说，肯尼亚政府尚未提供事件细节，他敦促肯尼亚当局关注这些担忧，以便大使馆能够干预并防止任何违反肯尼亚法律的行为。他还为中国公民辩护，称除了少数违法公民，大多数中国公民都在肯尼亚合法活动，促进了当地经济发展。

这一事件揭示了肯尼亚与中国投资者之间爱恨交加的关系。

几年前，肯尼亚商人开始大量进口商品，然后在内罗毕工业区的批发仓库以折扣价卖给零售商，价值还远高于欧洲进口商品。当地商人很高兴，因为他们在摊档大赚一笔，肯尼亚的顾客也从中受益。

但随着中国投资者将目标对准零售行业，并直接向顾客销售从二手服装、餐具、玩具和电子产品等各种商品，这种喜悦已经转变成敌意。

图片版权 Getty Images Image caption 吉康巴市场曾发生大火。

肯尼亚商人对中国的竞争持谨慎态度，不仅因为他们是外来的，还因为中国人似乎拥有更雄厚的财力、更大折扣以及更高效的进口网络。据称，一些中国商人有中国制造商的支持，似乎在肯尼亚港口进行货物清关也更容易。

有人担心，如果不能妥善处理这种摩擦，当地可能会产生某种仇外情绪，这肯尼亚来说不是好兆头。肯尼亚将自己定位为东非外国投资首选地。

一些肯尼亚人反对中国小商人大量涌入，他们呼吁政府进行干预，但据信肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔（Uhuru Kenyatta）不会采取任何严厉措施，因为肯尼亚十分依赖中国，以完成其主要的基础设施计划。

这些计划包括：

从肯尼亚海岸到内罗毕的标准轨铁路，全程485公里

连接肯尼亚首都内罗毕和工业城镇锡卡的锡卡高速公路，全长50公里

“拉穆港－南苏丹－埃塞俄比亚交通走廊”工程，总投资额约250亿美元，该工程包括港口、油港以及连接埃塞俄比亚、乌干达和南苏丹的铁路计划。

当地一名漫画家认为总统肯雅塔的态度是：放眼长远。

据《商业日报》获得的财政部文件，中国据信是肯尼亚最大的债权国。这可能激发了社交媒体上一些人对中国的敌意。他们认为，政府与中国达成的协议非常糟糕，最终偿还债务的是纳税人。

目前没有数据显示有多少中国人在肯尼亚工作，或有多少肯尼亚人在中国工作。已知的是，肯尼亚去年向中国进口了价值36亿美元的商品，出口的商品仅1.11亿美元。

这种不平衡可能导致中国给予肯尼亚获一些贸易便利。肯尼亚最近获准向中国出口冰冻牛油果。肯尼亚贸易部长还宣布，肯尼亚将在中国湖南省开设一个切花分销中心。对于肯尼亚来说，用一句中国老话来形容或许比较合适：“千里之行，始于足下。”

不过肯尼亚人也感觉，要想真正发展两国友好关系，中国更应该像朋友一样对待那些较小的国家，而不只是像一个银行家或生意伙伴。