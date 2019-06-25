图片版权 EPA Image caption 英国新型的F-35B闪电II隐形战斗机首次参加实战。

英国皇家空军装备的新型F-35B闪电II隐形战机首次参加了打击“伊斯兰国”(IS)组织的实战。英国国防大臣佩妮·莫丹特表示，这是一个真正历史性的时刻。

国防部说，这些以塞浦路斯为基地的战机在伊拉克和叙利亚上空执行了14次以上的武装侦察任务。皇家空军说，F-35没有发动任何攻击，有关行动异常顺利。

英国目前有17架F-35B型战机，并承诺从美国航空巨头洛克希德·马丁公司总共购买138架F35。

你的器材不支持播放多媒体材料 英国新型的F-35B闪电II隐形战斗机视频（英文字幕）

这种每架造价近一亿英镑的飞机可以垂直起降，类似于英国过去单独研发的鹞式喷气战机，并将雷达隐身技术与超音速相结合。

自2019年5月以来，有6架F35喷气式飞机部署在塞浦路斯的英国皇家空军阿克罗蒂里基地，进行训练演习。这次行动被称为闪电黎明演习。

英国国防部说，作为训练的一部分，这些喷气式飞机执行了95次飞行任务，并成对飞行了225小时。

现在，作为英国参加正在进行中的打击所谓"伊斯兰国"军事行动的一部分，这批战机加入了追捕武装分子的行列。

图片版权 AFP Image caption 自2019年5月以来，有6架F35喷气式飞机部署在塞浦路斯的英国皇家空军阿克罗蒂里基地，进行训练演习。

莫丹特大臣在塞浦路斯皇家空军基地发表讲话，对此表示非常自豪。

她补充表示，这支部队显然拥有一些令人难以置信的能力，这确实让英军处于领先地位。

这些喷气式飞机受到英国皇家空军和皇家海军联合管理，预计它们将在2019年秋季从价值31亿英镑的伊丽莎白女王级新型航空母舰的甲板上起降，以进行更多测试。

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为何F35战机仍需要经历真正的考验

BBC防务事务记者乔纳森·比尔分析

英国第一批最先进、最昂贵的战斗机现已在伊拉克和叙利亚上空执行过十几次任务。

随着所谓的伊斯兰国失去了其占据的领土四处逃窜，这批战机现在已经几乎没有明确的攻击目标。

这批F-35尚未实施过任何空袭战斗。他们只是一直在使用他们先进的传感器来收集情报。

英国皇家空军将F-35描述为战场上最好的眼睛和耳朵，尽管这款喷气式飞机仍然受到一系列技术问题困扰。

但它的另一大优势并不显眼。从理论上说，英国的首架隐形喷气式飞机可以避开敌方雷达的探测。

所以在未来战斗中，真正的考验不是针对所谓伊斯兰国残余分子的打击，而是面对一个装备精良、拥有先进的防空能力的对手时才会到来。

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F35闪电二型战斗机是一款由美国洛克希德·马丁公司设计及生产的单座单发动机三军通用多用途战机，英国罗尔斯罗伊斯等多家公司参与发动机设计和包括电子系统的配件供应。它将会成为美国及其同盟国未来最主要的第五代战斗机之一。