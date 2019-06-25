世界风云：中国加强软实力 争夺国际组织领导权

图片版权 AFP Image caption 在非洲国家的大力支持下，中国农业部副部长屈冬玉(中)当选为联合国粮农组织总干事。

在意大利罗马世界粮农组织总部举行的选举中，中国农业部副部长屈冬玉击败了另外两位分别受到欧盟和美国支持的候选人，成功当选为这一联合国重要机构的一号人物。

这是来自中国的官员又一次出任重要国际组织的负责人。上一次，中国公安部副部长孟宏伟2016年当选为国际刑警组织主席时，也曾引起世界媒体的高度关注。不过，孟宏伟任期未完就在2018年落马，日前刚刚在中国法庭受审。

在屈冬玉当选之后，中国外交部长王毅高调感谢非洲国家的支持，称中国竞选的成功是各国支持的结果，其中最坚定的支持者就集中在非洲大陆。

屈冬玉是北京推动担任高级国际职务的越来越多的中国人之一。此举表明北京热切希望在世界各地打造更清晰的“软实力”形象，填补对多边主义持怀疑态度的美国政府留下的政治真空。

图片版权 Getty Images Image caption 中国不断加强与非洲国家的关系。

屈冬玉是谁？

屈冬玉1963年10月出生，湖南永州人，1979年考入湖南农学院，后在荷兰瓦赫宁根大学攻读遗传育种，获得博士学位。

他曾经担任中国农业科学院副院长、宁夏回族自治区副主席，目前是中国农业农村部副部长，曾多年研究马铃薯遗传育种和生物技术。

屈冬玉是粮农组织成立以来的第九位总干事，也是第一位中国籍的总干事，任期从2019年8月1日到2023年7月31日。

在本次竞选过程中，屈冬玉与获得欧盟支持的来自法国的候选人凯瑟琳·卡特琳（CatherineGeslain-Laneelle）在转基因作物问题上的态度成为外媒报道的内容。

据英国《卫报》报道，美国驻世界粮农组织代表曾在今年4月的一次会议上询问屈冬玉在转基因作物问题上的看法，他回答说，我们必须谨慎，对任何新产品负责，不仅仅是对转基因生物，还包括杀虫剂产品、化学产品甚至化肥产品。我们必须考虑它们的生物安全性，它们对环境的影响。

涉及中国的粮食安全问题，屈冬玉曾提及粮食的数量安全和结构安全。

他说，很多发展中国家想赚钱，主要是靠向中国卖食品。中国进口10%没有问题。但结构安全一定要靠中国自己，主粮一定要自给。

世界粮农组织

世界粮农组织FAO成立于1945年，是引领国际社会消除饥饿的联合国专门机构，共有194个成员国，在全球130多个国家开展工作，共有11500名工作人员，是联合国最大的机构，2018-2019年的总预算经费为26亿美元。

该组织对全球粮农政策交流、标准制定、信息统计等方面具有重要影响力。

美国是向世界粮农组织贡献经费最多的国家，占总经费的22%，因此多年来对这个组织一直都有很大的影响力。但自2018年特朗普当选美国总统，美国优先的政策下，美国大幅削减对外援助预算，要求其他国家公平支付所需承担的份额。

根据联合国公布的数字，截至2019年5月底，美国拖欠世界粮农组织的经费额高达3247万美元，几乎占各国拖欠经费总和的45%。

中国向世界粮农组织贡献约8%的经费，仅次于美国和日本，2019年为2144万美元。

中国与世界

根据联合国大会2018年12月的决议，从2019年开始中国超过日本成为联合国第二大资金来源国家。中国向联合国贡献的经费，从2016-2018年度的约8%，大幅度上涨到12%。

随着中国经济实力的增强，对联合国经费贡献增多的同时，中国推荐的官员出任国际重要机构负责人的数量也在增加。

在本次屈冬玉当选为世界粮食组织负责人之前，还有以下五个国际机构的负责人出自中国：

国际民用航空组织（ICAO）秘书长柳芳

联合国工业发展组织（UNIDO）总干事李勇

国际电信联盟（ITU）秘书长赵厚麟

世界银行首席行政官杨少林

联合国经济和社会事务部副秘书长刘振民

图片版权 EPA Image caption 2018年因贪腐问题被召回中国处理的时任国际刑警组织（Interpol）主席孟宏伟

加上2018年因贪腐问题被召回中国处理的时任国际刑警组织（Interpol）主席孟宏伟，曾担任世界卫生组织总干事的陈冯富珍，以及在2008年出任世界银行首席经济学家的林毅夫，外界不难得出结论：中国越来越积极地参与国际事务，在重要领域要发出中国声音。

中国利益

正是因为世界粮农组织的重要性，因此本次其总干事的竞选，也受到各国媒体的高度关注。

法国《世界报》（Le Monde）认为，屈冬玉的当选是中国的胜利，是中国攻占联合国机构策略背景下的产物，也显示北京对农业和粮食问题的强烈兴趣。

欧洲新闻网站Euroactive认为，这是一场外交游戏，北京很希望能赢得联合国粮农组织的主导权。对屈冬玉的任命被看成北京更大计划的一部份，要进入联合国的相关机构，在多个层面为中国庞大的一带一路基础设施项目做准备。

观察人士认为，孟宏伟一案对中国争取国际组织领导职位的努力并无影响，而且随着中国越来越多次的成功，自信心也越来越强。