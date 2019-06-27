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20名美国民主党候选人将参加2020年美国总统大选的首场辩论。辩论开始前不久，现任总统特朗普在佛罗里达州的一次集会中宣布，他将竞选连任。

很明显，美国已经燃起总统选举的战火。你了解美国总统选举的具体过程吗？

谁能参加竞选？

根据美国宪法规定，总统必须年满35岁、在美国出生，并且在美国居住至少14年。

大多数候选人都有从政背景，并曾担任过参议员、州长、副总统或众议员等职位。他们有的来自军队，如艾森豪威尔将军；或商界，如现任总统特朗普，他参选前是一名地产大亨和电视明星。

当代大多数候选人都有大学学历，超过一半美国总统是学法律出身。美国从未选出一名非基督徒总统或女性总统。美国历任总统中，只有奥巴马不是白人。

竞选活动持续多久？

英国、法国等国家对竞选活动时间有所规定，而美国候选人的竞选活动则没有时间限制。一般来说，美国总统竞选会持续约18个月。

图片版权 Joe Raedle Image caption 美国总统竞选一般会持续约18个月。

成为一名总统或竞选总统的代价可能高得惊人。

根据美国政治捐献数据库网站资料，希拉里·克林顿与特朗普2016年的选举总共花费了24亿美元。特朗普2019年第一季度已经为其2020年的竞选筹集了近3000万美元，民主党候选人桑德斯位列第二名，筹集了2070万美元。

哪些党派会参与竞选？

美国大多数选民只考虑两个政党：民主党和共和党。

美国评论员经常称共和党为“GOP”, “GOP”是“大老党”（“Grand Old Party”）的缩写。其他党派候选人有时也会参与其中，比如自由党、绿党、美国独立党也曾提名候选人。

谁想竞逐2020年总统大选？

超过20名民主党人将争取党内提名。初选将在明年2月开始，决定谁将被提名。

目前民主党候选人中的佼佼者包括前副总统拜登、马萨诸塞州参议员沃伦（Elizabeth Warren）和佛蒙特州参议员桑德斯（Bernie Sanders）。本周，20名候选人将在迈阿密进行两晚辩论。

图片版权 Getty Images Image caption 马萨诸塞州参议员沃伦（Elizabeth Warren）

特朗普目前还不是共和党总统候选人，要等到明年夏季共和党正式提名他。共和党内至少有一人将与他竞争，包括马萨诸塞州州长韦尔德（Bill Weld）。不过特朗普在党内很受欢迎，韦尔德赢他的几率不高。

如何赢得大选？

2020年11月，民主党和共和党候选人将竞逐总统之位。

决定候选人胜负的不是他们拿到的实际票数（popular vote），而是选举人票（electoral college vote）。全国选举人票为538张，总统候选人需要获得至少270票才能当选。

这让某些州对竞选人来说格外重要。有时可能赢得了多数实际票，却在选举人票上输了，2000年和2016年希拉里都是因此败选。

美国每个州都有一定数量的“选举人”，数量与各州在国会的代表人数有关。拥有最多选举人的州是加利福尼亚州（55人）、德克萨斯州（38人）、纽约州（29人）、佛罗里达州（29人）、伊利诺伊州（20人）和宾夕法尼亚州（20人）。

加州、纽约州和伊利诺伊州都是民主党的坚定支持者，而德克萨斯州历来是共和党的大本营。总统竞选胜负的关键在少数几个所谓的“摇摆州”，如俄亥俄州和佛罗里达州。

图片版权 Getty Images Image caption 2016年希拉里曾因选举人票数输给特朗普

摇摆州可能根据候选人有所改变。2020年，亚利桑那州、宾西法尼亚州和威斯康星州可能被认为是摇摆州。

竞选团队通常不把候选人送到他们认为不可能胜选的州，也不把资源投到这些州。

如爱达荷州、阿拉斯加州以及许多南部州都是共和党的堡垒，它们被视为“红州”；而在东北部海岸新英格兰大部分地区民主党占主导地位，被称为“蓝州”。

计票工作由各州负责，投票举行的当天晚上能确定胜选者。第二年1月，美国将举行总统就职典礼，新总统正式走马上任，任期四年。