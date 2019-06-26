中国对加拿大猪肉说不 孟晚舟事件阴影仍难逾越

图片版权 Getty Images Image caption 中国因为非洲猪瘟影响产出，猪肉价格上涨。没有猪瘟的猪肉生产国都希望增加对中国出口。

中国暂停从加拿大进口猪肉，中加关系自从孟晚舟事件后日益紧张。

中国指称，在从加拿大进口的一批猪肉产品中发现了禁用的饲料添加剂瘦肉精。中方调查还发现，加拿大有关企业的多达188份与向中国出口的猪肉相关的卫生证明是伪造的。

同时，美国总统特朗普近期会晤加拿大总理特鲁多时表示，在加拿大对华斗争中，他将鼎力相助。美国能在猪肉问题上帮助加拿大吗？特朗普表态是否和加拿大军舰台湾海峡行有关？

加拿大瘦肉精和伪造证书

中国驻渥太华大使馆的一份声明称，一批从加拿大运到中国的猪肉产品中发现莱克多巴胺残留物，中国随即立即暂停从相关企业进口猪肉产品。

中国大使馆的声明称，中国方面要求加方进行调查。调查发现，输华猪肉随附的官方兽医卫生证书是伪造的，并发现共有188份伪造证书。加方认为，事件是刑事犯罪。

声明说，这些伪造的肉类卫生证书通过加拿大官方证书通报渠道发往中国监管部门，反映加方输华肉类监管体系存在明显安全隐患。为保障中国消费者安全，中方采取紧急预防性措施，要求加政府于6月25日起自主暂停签发对华出口肉类证书。

声明还说，中国方面希望加方高度重视此次假证书事件，尽快完成调查并采取有效整改措施，以更加负责任的态度确保输华食品的安全。

中加关系跌近冰点

自从华为首席财务官、华为创始人任正非的女儿孟晚舟应美国方面要求在温哥华过境时被捕后，中加两国的紧张关系加剧。

之后，两名加拿大公民被控违法犯罪在中国被拘留。

同时，孟晚舟向加拿大政府、边检机构和警察当局提出了民事索赔，指控其严重侵犯其民事权利。

图片版权 EPA Image caption 美国总统特朗普近期会晤加拿大总理特鲁多时表示，在加拿大对华斗争中，他将鼎力相助。

2019年3月，中国向加拿大两个主要油菜籽出口商发出违规通知。6月，中国进一步加强对加拿大进口猪肉的检查。

在暂停进口加拿大猪肉同时，中国也努力遏制自2018年以来迅速蔓延到中国的非洲猪瘟。这是一种无法治愈的猪病。

特朗普外援和加舰台海行

2019年6月，加拿大总理特鲁多访问美国在华盛顿讨论美加贸易等问题。他会晤特朗普总统时得到保证，特朗普表示将协助加拿大解决与中国的裂痕。

特朗普总统表示，在即将举行的G20会议上他与中国国家主席习近平的会晤中，他将不惜一切代价帮助加拿大。

特鲁多表示，他希望在G20会议期间提出两名被拘留在中国的加拿大人的问题。

同期，加拿大智库全球事务研究所发文称，加拿大海军一艘护卫舰和一艘补给船自南向北进入台湾海峡航行时，中国大陆的海岸警卫队的海警船进行了跟随，最近时距离加拿大军舰仅700米。

文章说，来自台湾的军舰和海警船也在加拿大军舰经过台湾海峡时尾随其后。中国大陆海警船跟在加拿大军舰的西侧，台湾海警船跟在东侧。

《华尔街日报》报道，中国长期表示拥有对台湾的主权，且要求外国海军船只在通过台湾海峡前寻求许可，加拿大此举可能会令中加紧张局势进一步加剧，恐怕又要进行反制，即便根据国际法，加拿大完全有权利通过台湾海峡。