图片版权 Xinhua Image caption 中国宣布，自主研发的新一代百亿亿次超级计算机——“天河三号”E级原型机预计于2020年研制成功。

美国将更多中国公司列入黑名单。从核武、太空到尖端生化工程都必不可少的超级计算机成为科技冷战新前沿。

就在中国四家公司和一家研究所被美国商务部列入“实体清单”，限制它们进一步获取美国技术的前几天，世界超算组织top500.org每半年推出一次的全球最快500台超算排行榜上，美国与中国之争继续。

这份以计算速度之快为评审标准的榜单上，美国的两个超级计算机占据了第一和第二的位置，第三、第四则是中国。

但是在这份榜单中，中国超级计算机的数量达到了219台，占全球的44%，位居第一；而居第二位的美国以116台的数量占全球的23%。

图片版权 Xinhua Image caption 6月17日在德国法兰克福举行的第34届国际超级计算大会现场公布的新一期全球超级计算机500强榜单，中国超级计算机的数量达到了219台，占全球的44%。

超算竞赛

看看过去几十年历史，不难看出中美之间近年来在超算领域的竞争之激烈。

中国在1983年研制出第一台超级计算机“银河一号”，成为继美国和日本之后第三个能独立设计和研制超级计算机的国家。

图片版权 Getty Images Image caption 目前速度全球第二的美国超级计算机Sierra，归美国能源部所有。

中国的“神威·太湖之光”超级计算机在2017年曾问鼎世界运算速度最快计算机的宝座。这也是中国研发的超级计算机第一次超越美国，在速度上取胜。

2018年6月，美国能源部宣布下属的“橡树岭”国家实验室制造的超级计算机“顶点”（Summit）的运算速度，达到每秒20亿亿次，超过 “神威·太湖之光”。

就在美国宣布对中国的超算实体禁运后，中国官媒《环球时报》刊登文章称，中国为超级计算机准备了三个方案，计划在2020年和2021年推出，而且全部使用国产CPU和加速器。

实体名单

中美两国之间在超级计算机领域的竞赛，如今成为国家之争的新领地。

美国商务部6月21日公布的禁运清单，在6月24日生效，涉及的五家中国实体是：

江南计算技术研究所

中科曙光

天津海光

成都海光集成电路公司

成都海光微电子技术公司

其中，江南计算技术研究所是“神威·太湖之光”的研发制造单位，而另外四家，则是中国研发曙光系列超级计算机的相关企业。

神威、曙光和天河，被称为中国超级计算机的三巨头。

历史背景

美国商务部称，这五家中国实体是中国高性能计算机发展的领导者，它们的一些产品用于军事领域，比如核爆炸的模拟，对美国的国家安全或外交政策利益构成风险。

根据美国商务部工业安全局(BIS)网站上的信息，美国政府首次发布实体名单始于1997年2月，最初的目的旨在“告知公众各实体所从事的活动可能会增加出口、转口和转送的物资制造为大规模杀伤性武器的风险。”

图片版权 Xinhua Image caption 神威、曙光和天河，被称为中国超级计算机的三巨头。

之后，实体名单的范围扩大到包括“被美国国务院禁止的活动以及有悖于美国国家安全以及外交政策利益的活动。”

1997年6月，中国工程物理研究院被列入实体名单。之后随着中国科技实力的不断增加，中国更多的大学、研究机构、企业和个人被列入出口管制名单。

图片版权 Reuters Image caption 美国半导体企业AMD的首席执行官苏姿丰博士（Dr Lisa Su）

2019年5月15日，美国商务部工业安全局宣布将把华为技术有限公司及其附属公司添加到该局的管制实体名单中。

超级计算机的功能？

超级计算机，顾名思义，有超强超快的计算能力，由数以千计的处理器组成，计算复杂课题，被誉为“现代科学技术的大脑”，超算开发也成为彰显企业和国家技术实力的手段。

图片版权 xinhua Image caption 2019年6月，第34届国际超级计算大会，中科曙光（Sugon）新一代硅立方高性能计算机。

如今中、美之间在超级计算机领域的竞赛点之一，是E级超算，即每秒钟运算一百亿亿次的超级计算机。

超级计算机的应用领域其实非常广泛，在军事方面，代码破解和核武器发展（核爆炸模拟）等都需要高速处理大量复杂计算。

而在民用方面，超级计算机可以用在气候预报，石油勘探、药物开发和汽车设计等方面。

在医学领域，对人体血流进行模拟与分析，可以及时有效地判定一个病人是否会发生脑梗塞的风险，以及DNA测序，等等。

中国反制清单

中国商务部2019年5月31日宣布，中国将建立不可靠实体清单，针对“不遵守市场规则，背离契约精神，出于非商业对中国企业实施封锁或断供，严重损害中国企业正当权益的外国企业组织或个人”。

另外，在6月底之前，中国政府还将发布新修订的“全国和自贸试验区外商投资准入负面清单”。

中国官方媒体也承认，这样的清单是被迫出台的，但希望能应对美国贸易摩擦，称这是“不断成熟并走向世界舞台中央的中国”的标志。

然而，外商特别是美国企业担心的是，如果中美之间互不退让，将会夹在中国政府和美国政府之间左右为难。

美国半导体企业AMD的首席执行官苏姿丰博士（Dr Lisa Su）五月在台北接受日经新闻等媒体采访，提到目前与中国伙伴的合资公司，表示会以当时候授权的技术为主，不考虑新的技术授权。另外，针对日益激化的中美贸易战，苏姿丰博士表示所有企业家都期待早日解决。