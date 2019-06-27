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澳大利亚一个智库机构最新公布的2019年度民调显示，澳大利亚人对中国的信任度急速下滑，达到15年来的新低。

洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）在周三（6月26日）发表的《2019年民调》结果显示，只有32%的受访澳大利亚人表示“非常”或者“某程度上”相信中国会在世界“负责任地行事”，比2018年度下跌20%，也比上一次最低的2008年低15%。

这是该年度民调开始15年来，澳大利亚人对中国信任度最低的一次。

不过，虽然澳大利亚人更信任该国的盟友美国，但是对于中国国家主席习近平的信任却高于对美国总统特朗普的信任。

澳大利亚民众对于中国的整体观感显著转差，正值中美贸易战日渐升级之际，澳大利亚媒体亦在此背景下广泛报道了北京希望通过“软实力”加强自身地区和国际事务影响力的行动，政府对华为（Huawei）的禁令，以及中国在南海区域所进行的军事设施建设。

“过于依赖中国”

该项已经连续进行15年的年度报告，是了解澳大利亚民众对于与各国关系的观感。此次调查结果为通过对2130名成年人进行问卷调查所得；问卷在澳大利亚大选之前的三月进行，误差率为2.1%。

受访者中，有74%的澳大利亚人认为澳洲在经济上过于依赖中国，且有68%的人认为有太多来自北京的投资进入澳大利亚。

与此同时，担心外国干预澳大利亚民主的人的比例也从上一年度的41%上升至49%。

整体上，澳大利亚人对于中国的好感度下降9%，是该调查进行15年来的最低。

调查还第一次问到澳大利亚人对外国技术和外国企业的看法，显示公众比较支持澳大利亚政府禁止中国企业华为（Huawei）的5G技术进入澳洲的决定。

44%的受访澳洲人认为，在考虑接受哪些外国公司向澳大利亚提供重要服务当中的新技术时，政府应该优先重视“保护澳大利亚不受外国政府干预”。

澳大利亚人对于中国国家主席习近平的信任度也有所下降。只有30%的受访澳洲人表示他们“比较”或“非常”有信心习近平会在全球事务上成为积极的贡献者——上一年度这一比例为43%。

图片版权 Getty Images Image caption 民调称，虽然澳大利亚人更信任该国的盟友美国，但是对于中国国家主席习近平的信任却高于对美国总统特朗普的信任。

信任美国，但不信任特朗普

虽然对于中国的整体观感趋于冷淡，但是受访的澳大利亚人对于习近平个人的信任度却要高于美国总统特朗普。

特朗普在调查中仅得到 25%的澳大利亚人信任，比2018年度下降5%。调查显示，美国总统从澳洲民众当中获得的信任度仅高于俄罗斯总统普京和朝鲜领导人金正恩。

有三分之二的受访者认为特朗普削弱了澳大利亚与美国的盟友关系。

有超过70%的澳大利亚人认为堪培拉与华盛顿的盟友关系对于澳大利亚的安全很重要，不过这个数字比去年下降4%，而过去在乔治·W·布什（George W Bush，乔治·布殊）任美国总统的2007年，这个数字曾一度跌至63%。

尽管与美国是盟友，但是澳大利亚人对于国家和美国、中国的关系哪个更重要，数字却相关不大：有50%的人认为澳洲政府应该与美国保持稳固的关系，即使这可能伤害澳大利亚与中国的关系；而认为可以不惜伤害与美国关系也要巩固与中国关系的受访者，则占44%。

图片版权 xinhua Image caption 2017年澳大利亚和美国举行代号为“护身军刀”的联合军事演习。

澳洲面临的威胁

对于澳大利亚国家安全所面临的威胁，有64%的受访者认为是气候变化，比去年上升6%，也是气候变化第一次被认为是对澳大利亚的最大威胁。

相比之下，对于移民的观感则较去年有积极的变化：不到一半的受访者在2019年认为目前有太多移民进入澳大利亚，比去年下降7%，不过2019年的比例仍然比2014年高10%。

总体上，大部分受访者认可澳大利亚的民主制度：65%的人认为民主制是最好的政治制度，且有70%的澳大利亚人对国家的民主制度运转感到满意。