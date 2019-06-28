图片版权 Getty Images Image caption 英格兰球迷在女足世界杯赛上声援本国球员

国际足联（FIFA）正式对喀麦隆女足展开纪律调查，涉及该队在女足世界杯16强战对阵英格兰时有队员向对手吐痰、推搡主裁判等争议行为。

那场比赛场上主裁判是中国女裁判秦亮。那场比赛中VAR（视频辅助裁决）判定越位取消喀麦隆的进球，却承认英格兰的进球有效，喀麦隆对主裁判秦亮提出强烈抗议，威胁罢赛，随后拒绝在中圈开球比赛。第68分钟时10号球员从背后猛推她认为挡道的主裁判，明显犯规，但秦亮却没有给她黄牌。第75分钟时，喀麦隆防守员在禁区内狠踩英格兰进攻球员一脚，秦亮通过VAR确认不是故意行为，不罚点球。

她的这些裁决在场上场下引发双方的强烈不满，喀麦隆认为“裁判犯了很多错误”，英国媒体认为主裁判执法不力，呼吁国际足联提高女裁判专业水平，还建议在女足世界杯启用男裁判，因为他们执法水平更高。

但国际足联在赛后力挺秦亮，表示研究了比赛报告之后认为主裁判本场比赛的每个决定都是“正确的”，包括对于VAR的使用，也保证了比赛的顺利进行。

图片版权 Getty Images Image caption 女子足球起步比男足晚，但现在越来越普及，职业化程度越来越高。

但是，女足跟男足相比，差距多大呢？

国际足坛历来男性主导，女足起步晚，大约是上个世纪80年代。

2016年5月，FIFA任命塞内加尔外交官法蒂玛·桑巴·迪乌夫·萨穆拉为秘书长，成为FIFA历史上第一位女秘长。FIFA设15个委员会，其中之一是女子足球委员会。

女足世界杯赛是FIFA的诸多重大国际赛事之一。首届女足世界杯于1991年在中国广州举行，由美国队获得冠军，之后每4年举办一次，和男足一样。

本届赛事从2019年6月7日到7月7日在法国举行，参赛球队24支，共552名球员。本届赛事首次启用视频助裁（VAR）。不过，女裁判上场，而负责VAR的是有实际经验的男裁判。

你的器材不支持播放多媒体材料 陈婉婷，香港超级足球联赛东方足球队女教练，

从许多方面衡量，人气不如男足，比如收看比赛的人数和冠军奖金金额。

女足世界杯赛的奖金金额今年翻倍，共3000万美元，冠军队奖金400万美元。但这只是男足的十分之一：2018FIFA男足冠军法国队拿到3800万美元奖金，超过今年女足世界杯奖金总数。

2018年男子足球世界杯观众11.2亿，英格兰队出局那场比赛有2650万人观看。今年女足世界杯英格兰对喀麦隆那场比赛观众总共690万。

BBC记者爱丽斯·埃文斯（Alice Evans）发现，在FIF赛事的其他一些方面，女足赛比男足有优势。

图片版权 Carsten Koall/Getty Images Image caption 票价便宜。有些世界杯男足赛的票价是女足赛的10倍。

1. 入场券

球赛入场卷票价，去年在莫斯科世界杯法国对克罗地亚那场比赛，观众席上最好的位置票价是1044美元（66万卢布）。

今年7月7日，法国里昂的世界杯女足冠亚军决赛，最好的位置，票价大约是95美元。

今年的世界杯女足赛最便宜的入场券是10美元。

图片版权 Getty Images Image caption 巴西队球星玛塔进球数超过男同胞

2. 进球

这点有数据为证。巴西队前锋玛塔是世界杯赛“进球冠军”，17球，男足的克洛泽是16球、罗纳尔多15球，穆勒14球。

今年FIFA女足世界杯每场比赛平均进球2.69，比去年男足世界杯的2.64就高了那么一丁点，0.05。不过，男足世界杯参赛球队比女足多8支，决赛圈有64场比赛，今年的女足只有32场，24支球队参赛。

英国女足超级联赛在过去3个赛季中每场比赛进球数平均是3.05，男足2.76。

3. 规则

图片版权 Getty Images Image caption 喀麦隆队抗议VAR裁决，致使比赛推延了几分钟，之后还被国际足联立案调查，但总体而言赛场上女队比男队更守规矩

你的器材不支持播放多媒体材料 中超联赛在2017赛季初的转会费总额列世界第四

并不是说女足在赛场上相当于天使，男足相形之下近乎魔鬼。但总体而言，女足赛场上犯规的几率低于男足比赛，可以说女队员更守规矩。

去年男足世界杯裁判发了219张黄牌，2015年女足世界杯黄牌共115张。

曾经在男足、女足国际比赛中担任过裁判的雅妮·弗兰普顿认为，巨额奖金的诱惑和膨胀的自我是男足队员在场上更多冒险触碰红线的主要原因。

当然，凡事都有例外。本届女足世界杯喀麦隆队队员的表现就离守规矩差了一大截。

此外，英格兰足球总会的数据显示，女足赛场上的黄牌数量正在逐渐逼近男足。

图片版权 Getty Images Image caption 弗兰普顿（左二）30年足球生涯中担任过男足和女足国际比赛裁判。图为她和另外两位女裁判1999年担任男足比赛裁判。

最近几个赛季，英超联赛（男子）每场比赛黄牌数平均超过3张，女足从2016-17年的1.3张增加到上个赛季的1.6张。

弗兰普顿认为，女足越来越普及，专业化水准提高，球员的技术和求胜决心也相应提高，犯规增多是难免的。

4. 全球化

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 巴西男足5次夺得世界杯，美国女足3次

男足世界杯冠军基本上是在欧洲和南美轮转，而女足则更全球化，参与夺冠的有北美（美国）、欧洲（德国、挪威）和亚洲（日本）。

男足世界杯冠军数量是女足冠军的4倍，但历来都局限在欧洲和南美。

有观点认为参加女足世界杯的球队中有夺冠实力的劲旅更多，因此女足比赛更精彩。

5. 包容度

图片版权 Getty Images Image caption 梅根·拉皮诺（右一），美国队球星，是公开的女同性恋者

普遍认为，女子足球圈对LGBT+（男女同性恋、双性恋和跨性别者）的包容度超过男足。

世界顶级球会中没有一个公开出柜的同性恋球员。多年来屈指可数的几个球星宣布出柜都是在退役之后。

比如前英格兰队的法沙努1990年成为英国第一个公开男同身份的职业球员。德国前国脚西茨尔施贝格2014年退役后宣布出柜，掀起不小的舆论风波。

女足方面，世界杯赛三度夺冠的美国队明星球员之一的拉皮诺是公开的女同性恋者。她跟自己的伴侣，篮球运动员苏·博德的裸体合影曾刊登在美国一份主流体育杂志的封面。