G20与会国间的猪肉战、贸易战与食品文化差异

图片版权 Getty Images Image caption 中国是世界最大的生猪生产和猪肉消费大国，也是最大的猪肉进口国。美国和加拿大都曾是中国最大的猪肉进口来源国。

G20大阪峰会前夕，中国停止进口加拿大猪肉，这与中国和美国之间的贸易战有关联吗？中美加食文化差异是否会导致检疫问题？

中国是世界最大的生猪生产和猪肉消费大国，也是最大的猪肉进口国。美国是世界最大猪肉出口国之一。非洲猪瘟和检疫问题都可能成为影响中美达成贸易协议从而使中国增加肉类进口的因素之一。

一场疫情的传播和食品卫生标准的不同，似乎已经发展成影响国家和地区间政经贸易关系的重要因素。

非洲猪瘟挑动全球市场动乱

死亡率高达100%的非洲猪瘟具有传染性，没有商品化疫苗可用于预防，也没有有效的治疗方法。

起源于非洲的非洲猪瘟多年前就曾传到欧洲引发疫情，但后来被消灭。

据联合国粮农组织资料显示，此轮疫情似乎起源于2017年3月，俄罗斯伊尔库茨克爆发非洲猪瘟疫情，该病由此从中东欧地区传播至俄罗斯东部，2018年传入中国后迅速扩散到各地。

中国当局发现后立即采取严厉的防疫措施，扑杀了上百万头生猪，存栏生猪出现了近10年来的最大下降幅度和速度，下跌近20%。随之，猪肉价格上涨。

中国生猪市场受到非洲猪瘟的冲击，引发了全球肉类和谷物市场的波动。

中美中加猪肉贸易和瘦肉精

图片版权 Getty Images Image caption 中国生猪市场受到非洲猪瘟的冲击，引发了全球肉类和谷物市场的波动。

中国猪肉进口主要来自于欧美。美国在2013-2014年曾是中国第一大猪肉进口来源国。

2017年由于加拿大生猪养殖农场不再使用中国禁止的瘦肉精，而美国只有半数猪肉不使用莱克多巴胺（瘦肉精）饲料，加拿大出口中国的猪肉数量超越美国。

原来，因为非洲猪瘟的影响，一些经济和贸易学者预测，因为美国和加拿大没有受到这轮非洲猪瘟疫情的影响，美加两国有望对中国大量出口猪肉。

但在中美贸易战的背景下，中国限制了美国猪肉的进口。

按照美加双方的贸易安排，加拿大生猪全力集中到对中国的出口，加拿大国内猪肉不足的部分则由美国出口商代替。

现在这条路也因为加拿大对华猪肉出口含有莱克多巴胺（瘦肉精）饲料残留和卫生证书造价问题被阻断。

中国主要依靠从欧盟中的德国、西班牙等地进口。欧盟禁止饲料添加莱克多巴胺（瘦肉精）。

美国加拿大的莱克多巴胺（瘦肉精）问题

莱克多巴胺本身是一种合成药物，也部分国家被当作一种饲料添加剂，可以提高肉类动物的瘦肉。它的使用在大多数国家和地区被禁止，包括欧盟、中国大陆、俄罗斯、台湾等等。但美国，加拿大等国的有关当局认为肉畜禽喂一定量的莱克多巴胺是安全的。

在大量食用含有莱克多巴胺残留的肉类特别是内脏时，可能引发中毒症状，如呼吸困难、恶心、呕吐、头晕、头痛、肌肉震颤、心悸、心律失常、血压上升、促进心血管疾病，影响生殖系统，等等。

中国大陆过去发生过多起瘦肉精引发的食物中毒公共事件。2006年，上海和广州分别发生过有数百人因食用瘦肉精含量过高的食品，被送医院救治的事件。虽然中国2011年开始全面禁止使用瘦肉精作为饲料添加剂，但之后，中国多地仍发生过瘦肉精导致食客中毒的公共卫生事件。

图片版权 Getty Images Image caption 和中国食文化中普遍使用猪肉不同的是，很多美国人不爱吃猪肉，不吃猪内脏，养猪主要用于出口。但质量卫生检疫有时存在问题。

在过去10年中，在中国非法研制销售瘦肉精的刑事犯最高获刑是死刑。

中企收购美国最大的猪肉养殖公司

美国、加拿大、墨西哥等国允许使用瘦肉精添加猪牛等动物饲料，但对其药量残存有一定标准规定。

中国媒体上有文章从文化上分析称，美国人敢用莱克多巴胺作为饲料添加剂，原因之一是很多美国人不爱吃猪肉，养猪主要用于出口。

世界最大的猪肉养殖、生产和加工商史密斯菲尔德食品公司2013年在宣布半数猪肉不含莱克多巴胺以后，该公司立即被中国企业双汇出价47亿美元收购。2015年，美国猪肉产量63年来首次超过牛肉产量。

此外，美国消费者通常不吃猪内脏，而瘦肉精主要在猪的内脏中代谢、累积。这就导致有关养殖出口企业对出口猪肉和猪内脏质量要求可能有不严格的嫌疑。