美国当地时间本周三、四，20名民主党总统参选人在迈阿密举行的首场初选辩论中登台亮相，表现各有千秋。谁有可能代表民主党对阵特朗普？

每个观众心中有不同的答案。

谁胜出了辩论？

"沃伦赢了。"非裔大学生杰克逊（Paule Jackson）斩钉截铁地说。在酒吧一边吃着炸鸡一边观看辩论直播的她，认为参议员沃伦（Elizabeth Warren）在首晚辩论中最为出彩。

对于正背负学贷、即将修读声乐硕士学位的杰克逊来说，沃伦支持全民免费大学的政策非常吸引。

拉美裔的桑切斯（Michelle Sanchez）专程从亚特兰大赶来，只为了支持一位参选人：人称伯尼（Bernie）的参议员桑德斯。“诸多参选人中，只有他从政几十年来都坚持一样的理念，值得信任，”她对BBC中文表示。

在医疗费用高昂的美国，属于工薪阶层的单亲妈妈桑切斯说自己“不敢生病”，就算得病了也死撑着不看医生。她期盼桑德斯的全民医保政策将为她解决后顾之忧，让她与孩子能实现医疗自由。

而党内的温和派在关于社会福利的辩论中则存在天然的劣势。免费大学？我们不该为富有阶层的小孩付学费。政府全面接管医保？那样所有医院都会关门大吉。务实的政策取向犹如一盆冷水，让观看辩论直播的人群瞬间降温，甚至发出嘘声。

根据选情网站538的调查与分析，第一晚辩论中沃伦被认为表现最为出众，参议员哈里斯（Kamala Harris，又译为贺锦丽）则在第二晚脱颖而出。

图片版权 Getty Images Image caption 马萨诸塞州参议员沃伦（Elizabeth Warren）

衡量辩论输赢的重要指标是宣传效果。前副总统拜登（Joe Biden）在辩论中发言时间最长，超过13分钟；哈里斯紧随其后；最短的杨安泽只获得了3分钟。

辩论后，多位此前全国知名度不高的参选人在谷歌的搜寻次数急升，其中包括众议员加巴德（Tulsi Gabbard）、参议员布克（Cory Booker）、South Bend市长布蒂吉格（Pete Buttigieg）和作家威廉森（Marianne Williamson）。

谁参加了辩论？

20名民主党总统参选人分别参加了两场辩论，其余4名参选人因未达到支持率及筹款额门槛，而无法跻身辩论。

多少人观看了辩论？

1530万人通过电视观看了第一晚辩论，另有900万人透过网上直播观看。

几时选出民主党提名人？

明年2月，各州民主党党员将开始选择提名人。7月全国党代会时，民主党总统候选人将正式出炉。

图片版权 Getty Images Image caption 20名民主党总统参选人分别参加了两场辩论，其余4名参选人因未达到支持率及筹款额门槛，而无法跻身辩论（图为6月27日辩论会的照片）。

交锋的焦点在哪？

辩论前支持率领先的前副总统拜登在讲台上饱受同僚炮火。作为从政经验最丰富的参选人，他的往绩反而成为引人攻击的软肋。

非裔参议员哈里斯猛烈抨击拜登在70年代与种族隔离主义的国会议员互动、对当时公立学校种族融合政策有所保留的往绩。

民调领跑者拜登与桑德斯的年纪也成为攻击焦点。38岁的国会议员斯沃尔韦尔（Eric Swalwell）说，拜登在32年前就说，要把火炬交给新一代的美国人，他是对的。77岁的拜登笑答："我还握着火炬。"

78岁的桑德斯则在辩论结束后说，他致力抗击针对族裔、性取向、性别等各类型歧视，针对年龄的歧视也包括在内。

辩论另一个火花四溅的时刻，是谈及医疗保险时。属于党内进步派的参议员桑德斯、沃伦、加巴德与纽约市长白思豪支持政府主导的全民医保，而中间温和派的参选人则倾向于逐渐过渡的方案，保留私营医疗保险。

图片版权 Getty Images Image caption 美国前副总统拜登和参议员桑德斯在辩论中。

辩论前夕，一对中美洲难民父女在美墨边境溺水而亡，遇难照片占据新闻头条。无证移民穿越边境是否应视为罪犯而立即遣返、如何解决边境的人道危机，亦成重点议题。

特朗普怎么说？

最终脱颖而出的民主党候选人在2020年大选的对手，如无意外会是现任总统特朗普。

虽然特朗普正在日本参加G20峰会，他频繁发布推文抨击民主党人。

第一晚辩论中，他写道：无聊！第二晚辩论时，他批评民主党人要给非法移民免费医保。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump All Democrats just raised their hands for giving millions of illegal aliens unlimited healthcare. How about taking care of American Citizens first!? That’s the end of that race! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月28日

特朗普连任竞选阵营则发表声明称，特朗普会是每场民主党辩论的绝对赢家。

初选辩论有意义吗？

简而言之，有意义。

大选期间的辩论几乎不会改变民调结果，因为到了两党提名人一对一比拼时，许多选民是基于党派忠诚而投票。

反而是在初选期间，民主党或共和党支持者还未拿定主意支持党内哪一位参选人，初选辩论因而能改变选民的心意。同时，跟普通选民比起来，关注初选辩论的选民通常更热衷于政策讨论，期望在辩论中听到实质政策而非指责攻击。

辩论的具体影响力很难量化，根据密苏里大学传播学院的研究，60%的受访人在观看辩论后“变心”，选择了新的心仪参选人。

传播学专家认为，参选人很难只靠辩论胜出，但辩论中的糟糕表现可以轻易让某些参选人出局。