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来自19个国家和欧盟的领导人周五（6月28日）汇聚日本大阪，参与G20峰会。

这次峰会吸引了全世界媒体的目光。为什么这次峰会如此重要？会议的具体内容是什么？有哪些值得关注的热点问题？

G20是什么？

G20是“Group of Twenty”的缩写，意思是“二十国集团”。G20是世界上经济规模最大、增长最快的国家领导人召开的年度会议，其成员国GDP总量占世界GDP的85%，人口占全球总人口三分之二。

G20峰会没有固定的工作人员。每年12月，G20都会选出轮值主席国。轮值主席国将负责举办下届峰会以及明年的一些小型会议。

图片版权 BBC Chinese Image caption 日本大阪一家酒店提醒顾客，G20期间暂停洗衣服务。峰会期间，一些大阪市民选择外出度假。

峰会也可邀请非成员国参加会议，西班牙总是获邀参会。

G20峰会于1999年在德国柏林成立。最初G20的主要参会者是各国财政部长和中央银行行长。这在2008年全球金融危机后有所改变。随着银行倒闭、失业率上升以及工资停滞不前，该组织成了总统和总理们的紧急委员会。如今，总统和总理们仍然参会。

G20峰会讨论什么？

领导人会在G20峰会上讨论当今世界上最重要的经济和金融问题。预计今年贸易、气候变化和伊朗危机将成为热门话题。

图片版权 Getty Images Image caption 2017年G20峰会上，美国总统特朗普和德国总理默克尔交谈

领导人在会议期间也会有许多重要的会谈，很多人都关注今年美国总统特朗普会与哪位领导人举行会谈。

特朗普和中国领导人习近平预计将举行会谈。特朗普和印度总理莫迪也将会面讨论进出口关税问题。马上将离任的英国首相特蕾莎·梅也将与俄罗斯领导人会谈。

“失焦”的G20：双边议题超越人类共同课题

BBC中文记者 川江 发自大阪

通往大阪G20会场的路途并不平坦。顶着三号台风带来的大雨，美国总统特朗普和中国国家主席习近平各自撑伞走下悬梯抵达日本关西机场的画面占据了当天的新闻头条。

中美贸易战毫无疑问是G20峰会期间的头号议题。5月10日美中第11轮贸易谈判之后，双方谈判完全陷于停滞。但在G20峰会前夕，特朗普和习近平于6月18日的一通电话，加上中方确认两位元首将在大阪会面，瞬间让持续低迷的全球股市重现上涨势头，可见资本市场的饥渴、焦虑以及经济界对中美首脑双边会谈的关注。

两人抵达大阪当天，《华尔街日报》引述匿名中国官员的话称，习近平计划向特朗普提出一系列先决条件，只有美国满足这些条件，中国才打算去解决这场贸易冲突。据称习的条件包括，美国取消对华为的制裁，并取消针对中国商品的所有惩罚性关税。这一强硬的信号，无疑给本已紧张的中美关系火上浇油，让人更加关注会面的每个细节。

图片版权 Getty Images Image caption G20峰会周五在大阪举行

习近平抵达大阪当天，先后会见了韩国总统文在寅和东道主日本首相安倍晋三。

购买钓鱼岛争议之后，中日两国领导人从拒绝走廊会谈，到无表情握手，再到今天的习近平“原则上接受邀请”明年初访日，七年已经过去。借着G20，中日双边关系这一议题上放出了大招。

而习近平与文在寅的会面，则谈到了朝鲜半岛去核这一议题。几天前，习近平刚对朝鲜进行的罕见旋风式访问。

G20峰会的官方正式名称其实是“关于金融市场和世界经济的首脑会谈”。目前看来，在国际关系链条上一些主要环节发生变化并引发连锁反应的情况下，双边议题在本次峰会上将成为主角，关注度远远盖过诸如环保、货币这样的多边议题。

全球经济通常是G20峰会的关键话题，但其他话题也有所涉及。例如，2017年G20峰会曾讨论有关叙利亚的问题。

G20峰会有效果吗？

曾有观点认为，G20的规模小，有好处也有坏处。

少数领导人与会意味着可以更快作出决策。但也有人认为，将大量国家排除在重要讨论之外是不公平的。大约有170个国家没有获邀出席会议。

图片版权 Getty Images Image caption 周三晚（26日），成千上万的香港市民穿着黑衣出席集会，反对修订《逃犯条例》，促请各国领袖在G20峰会为香港发声。

也有人批评，G20是一个“空谈会议”，讨论的事情几乎没有真正进展。会议中没有正式投票，协议也没有法律约束力。

在峰会前后有时会有大规模的抗议活动。去年，数千名示威者在布宜诺斯艾利斯游行，抗议G20的经济政策。

周三晚（26日），成千上万的香港市民穿着黑衣出席集会，反对修订《逃犯条例》，促请各国领袖在G20峰会为香港发声。