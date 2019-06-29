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2019年6月的第四周，BBC驻中国记者亲身探寻了新疆维吾尔“再教育营”中的真相；香港逃犯条例引发的争议后续仍然未结束，游行抗议持续出现，更在G20大阪峰会之际成为各方博弈的一个因素；而在G20峰会，最瞩目也最有悬念的将是新一次的“习特会”；持续两年的中国留美学生章莹颖被杀案也有了新进展，疑凶被裁定有罪；在台湾，长荣航空罢工事件中的一名空服人员与BBC中文分享了她的心路历程。

刚刚过去的一周，BBC中文网以下新闻内容受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 新疆"再教育营"：探寻维吾尔"思想转化营"内的真相

Image caption 新疆防卫森严的“再教育营”。

数十年来，中国新疆地区居住着数以百万计的维吾尔族穆斯林。人权组织称，当中有数十万人在没有经过审讯的情况下被关押在营地里。他们都是维吾尔人。在营中，他们说自己受到了“极端主义的感染”，自愿来到这里接受“思想转化”。

而这是那些被选出来接受我们采访的人口中所说出来的中国叙事，对他们来说，任何交叉询问都可能带来切实的风险。假如他们说漏嘴透露了什么，会有什么后果？我们如何安全地分辨出哪些是宣传，哪些是现实？BBC驻中国记者沙磊（John Sudworth）走进其中一处，一看营内的景象。

2. 章莹颖案：嫌犯绑架及谋杀罪成，死刑存悬念

图片版权 Imgur Image caption 社交媒体上的照片显示，被告曾经出现在纪念章莹颖的校园集会上。

2017前，在美国伊利诺伊州访问学习的26岁北京大学研究生章莹颖，在苦等公车之时，上了一个陌生人的车，自此杳无踪影。经过了两年的调查和审判，开车载走她的布伦特·克里斯滕森在当地时间24日，被判绑架和谋杀章莹颖罪名成立。

外界早有预期，陪审团将作出有罪裁定。不过，辩护律师与检方就被告谋杀的方式和动机有不同解读。这一辩护策略是为了争取克里斯滕森不被处以死刑。

从两年前案发时，到如今的法庭审判，章案在中国被广泛、深入报道。每个细节都没被放过……随着审判过程的推进，被披露出的越来越多血腥细节让更多的人感到惊悚。

让中国观众最为愤慨的是，尽管克里斯滕森的律师承认了被告杀人的经过，但克里斯滕森可能不会被判死刑。他曾辩称，自己患有精神疾病。而死刑判决需要12名陪审团成员的一致同意。

3. G20“习特会”：中美关系风雨飘摇中全球瞩目的一丝悬念

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在大阪二十国集团（G20）峰会上的“习特会”全球瞩目，当中的焦点是：中美贸易谈判下一步怎么走？美国新一轮关税是否实施？中美关系去向何方？

美国总统特朗普与中国国家主席习近平本周即将在G20峰会期间举行会晤。特朗普手中最重的筹码，是美方计划开征的新一轮关税。

BBC中文驻华盛顿记者冯兆音访问了商贸业内人士以及两名学者，了解G20“习特会”的前景。

4. 逃犯条例：香港万人集会促请G20国家向习近平施压

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成千上万的香港市民在6月26日晚穿着黑衣出席当地组织民间人权阵线号召的集会，再次表达反对香港政府修订《逃犯条例》的立场。他们要求香港警方及政府收回以“暴动”定性6月12日发射催泪弹的警民冲突，以及争取二十国集团（G20）峰会期间外国领袖关注香港问题。

香港6月爆发多次大规模示威活动抗议《逃犯条例》修订，虽然香港行政长官林郑月娥宣布“暂缓”修订，但仍然触发上百万人上街游行，促请香港政府完全“撤回”方案。但林郑月娥和一众香港官员除了向公众道歉外，并没有回应示威者诉求。

香港亦有示威者亲自到日本大阪，计划在G20峰会举行期间发起抗议活动。

5. 台湾长荣航空女空服员罢工抗议者的心理历程

图片版权 BBC Chinese Image caption 台湾长荣航空罢工的空服蔡羽盈与2300多名空服一同轮班在企业总部前抗议劳动条件不公。

30岁的罢工空服员蔡羽盈，在长荣航空已经服务8年半。如今，她选择站在劳动权益抗争的第一线，与2300多名女空服员一同轮班在企业总部前抗议劳动条件不公。

台湾知名航空公司长荣航空，旗下女空服员因为劳资双方在劳动条件上无法达成共识，6月20日起正式发动罢工。位于台湾北部桃园市南崁的长荣航空总部前，每日每夜聚集数百位抗议的女空服员们，轮班接力抗议。

对于蔡羽盈跟其他女空服员来说，做梦也没想到会在梦想的企业，碰到人生第一次罢工。她向BBC中文特约记者郑仲岚讲述了自己参加此次行动的感受。

6. 美国总统大选 你应该知道的五大问题

20名美国民主党候选人将参加2020年美国总统大选的首场辩论。辩论开始前不久，现任总统特朗普在佛罗里达州的一次集会中宣布，他将竞选连任。

很明显，美国已经燃起总统选举的战火。你了解美国总统选举的具体过程吗？本文带你仔细梳理以下问题：