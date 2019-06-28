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在日本大阪举行的G20峰会前一天，中国国家主席习近平与日本首相安倍晋三举行会谈，双方同意努力促进自由公平的贸易体系。

习近平“原则上”同意明年访问日本。目前，中国和日本都在分别同美国进行贸易谈判，美国以关税威胁其主要贸易伙伴，以扭转特朗普所称的损害美国经济的不公平状况。

双方谈了什么？

日本安倍内阁特别顾问谷口智彦向BBC中文表示，中日关系相比十年前，已大幅改善。

去年10月安倍晋三访问中国，庆祝《中日和平友好条约》缔结40周年，标志着双边关系长达七年之久的极冷状态的结束。

本次会谈开始时，安倍说，“自去年本人访问中国以来，日中关系已经完全回归正常轨道。在这个日本从‘平成’进入‘令和’的新时代，中国也迎来建国70周年的重要年份，希望能与习近平主席携手开启日中新时代。”

安倍还说，“在明年春天樱花盛开的时节，我们希望能够邀请习主席作为国宾访问日本，让日中关系再上一个新台阶。”

习近平已在原则上接受安倍首相访日邀请。

贸易战下的中日合作

本次会谈，安倍和习近平同意继续致力于多边自由贸易协议，包括区域全面经济合作伙伴关系协定（RCEP）和“日本-中国-韩国自贸协议”。

谷口智彦向BBC中文表示，维持基于开放的贸易体制的规则很重要，这个规则曾使日本在战后时代获益，随后是“亚洲四小龙”，韩国、台湾、新加坡和香港，但它的最终受益者不是别人，而是中国。

图片版权 EPA Image caption 2012年，日本政府对钓鱼岛及其附属岛屿实施“国有化”后，中日关系陷入冰点。

特朗普就任后的多项贸易保护主义政策，不仅打击中国，也打击了日、欧、加、墨等国，促使这些国家推进与美国以外的国家建立双边关系。

今年4月日本的出口额已连续第五个月下降，部分归因于对中国芯片制造设备出口的下滑，凸显中美贸易战给日本经济带来的威胁。

路透社称，特朗普的政策给日本带来双重伤害，一方面抑制了日本对中国的出口，另一方面由于对美国汽车出口受限的担忧，使日本的贸易依赖型经济面临下滑风险。

在这一背景下，中国和日本都表示要尽快签订“区域全面经济合作伙伴关系协定”（RCEP）和“日本-中国-韩国自贸协议”。

香港中文大学商学院管理学系教授牧野成史（Shige Makino）曾向BBC中文表示，推进这些协议体现出日本坚定的政治意图，即大力推动自由贸易多边框架，消除美国单边主义的需求。

“区域全面经济合作伙伴关系协定”包括东盟十国、中日韩、印度及澳洲，将覆盖世界近一半人口和近三分之一贸易量，协定提倡成员国互相开放市场，形成区内经济一体化，希望整合共同市场吸引外资，提高区内国家在国际市场的竞争力。

日本共同社报道，这份协定被视为可以对抗保护主义的重要举措，但过去5年谈判没有重大进展。