G20峰会：普京从文化上挑战西方自由主义

图片版权 Reuters Image caption 俄罗斯总统普京说，自由主义与绝大多数人民的利益相冲突。

俄罗斯总统普京在G20峰会前接受英国媒体采访时表示，数十年来支撑西方民主国家的自由主义意识形态已经过时。

一些分析人士认为，普京与欧美的右派所见略同。

普京还赞扬了欧美民粹主义的兴起，称多元文化主义等思想已经站不住脚，自由主义已经不合时宜。

普京在出发前往日本与世界各国领导人就贸易与安全问题举行会谈前，接受英国《金融时报》就一系列问题的采访。他的言论明确地从文化上挑战西方自由主义，称后者已经不合时宜。

批评西方社会自由主义潮流

你的器材不支持播放多媒体材料 担任俄国领导人近20年的普京表示，自由主义者不能对任何人任何事情指手画脚。（英语）

担任俄国领导人近20年的普京表示，自由主义者不能对任何人任何事情指手画脚。

他补充说，自由主义与绝大多数人民的利益相冲突。

就此，普京将批评矛头对准德国总理默克尔允许大批难民在德国定居的政策。他说，这种自由主义思想假设的是社会放任自流，假设移民可以杀人、掠夺和强奸而不受法律惩罚。

现年66岁的普京还表示，俄罗斯对LGBT（女同性恋者、男同性恋者、双性恋者与跨性别者)人群并没有介意……但有些事情对俄国人来说确实有些过分了。

他说，他们现在声称，孩子们可以扮演五到六个性别角色。这是俄国人不能接受的。

普京说，让每个人都开心，俄方对此没有意见。但他说，绝不能让这种趋势把组成核心人口的数百万人的文化、传统和传统家庭价值观蒙上阴影。

除了对自由主义的攻击外，普京还称赞美国总统特朗普是一位有才华的人，称特朗普知道如何与选民建立联系。

但普京也表示，美国的单边主义是中美之间持续贸易战以及霍尔木兹海峡与美伊关系紧张的部分原因。

欧盟的反驳

图片版权 EPA Image caption 图斯克表示，自由民主和人权对欧洲人来说是基本和充满活力的价值观。

前往参加G20峰会的欧盟主席图斯克之后激烈反驳抨击普京。图斯克对媒体记者表示，他强烈反对普京对自由主义的看法。

图斯克表示，自由民主和人权对欧洲人来说是基本和充满活力的价值观。

图斯克补充说，他发现真正过时的是威权主义、个人崇拜、寡头统治，即使有时它们看起来可能有效。

欧美右派与普京所见略同

图片版权 AFP Image caption 全球19国加欧盟领导人将在日本举行G20峰会。

普京在欧美受到西方民主国家右翼领导人的广泛赞赏，包括美国的特朗普、英国的法拉奇和法国的玛丽·勒庞。分析人士指出，这种情况和过去冷战时代时期，右派是最坚定的冷战战士已经完全不同。

法国国民阵线领导人玛丽·勒庞在接受英国广播公司BBC采访时，毫不含糊地拒绝对全球现状的认知。

她告诉BBC主持人安德鲁·马尔说，对欧洲构成真正威胁的是欧盟，而不是普京。

许多政治右派将普京视为捍卫西方文明的盟友，反对过度的多元文化主义和所谓普世信仰。他们认为，这种信仰威胁到更多的传统价值观。

此外，普京对世界事务的看法适合那些喜欢现实政治主义，而不是传播民主价值观的人。

美国伍德罗·威尔逊国际学者中心的俄罗斯和欧亚问题专家卡里莫娃表示，普京还被上述人士看作是一个强有力的领导人，他支持保守价值观，并将自己国家的利益置于国际关切或政治正确的利益之上。