“军队-2019”展览：俄罗斯展示最新武器

俄罗斯“军队-2019”国际军事技术论坛在莫斯科州库宾卡市“爱国者”军事主题公园推出，俄罗斯国防部长绍伊古在开幕式上讲话。

“军队-2019”国际军事技术论坛由俄罗斯联邦国防部主办。“军队-2019”论坛上展示了数十种新式武器装备，其中包括苏-35战斗机、米-28武装直升机和“海盗”无人机等最新型装备。

往年的展览上，参观者只能在几米间隔外观看展品。今年的展览，参观者有机会进距离接触展品。

BBC俄罗斯语记者带你领略“军队-2019”展览的一些亮点：

Image caption 为坦克提供支持的“终结者”战车

2S42 “Lotos”自行火炮，底盘是BMD-4空降战车。 研发公司是中央精确机械工程科学-研究所（TsNIITOCHMASH），取代2S9 “Nona-S”自行火炮。

Image caption 展览上的2S42 “Lotos”自行火炮

“Lotus” 附近是著名的俄罗斯新型“阿玛塔”系列装甲战车，BMP“库尔干人”战车和建造在轮式平台上的“回旋镖”战车。

Image caption 2S38 “Derivation”防空站车，以前从没有人能够进距离拍摄这种新型防空站车

2016年的展览中出现过的机器人坦克“Uran-9”。自那以后，这种坦克在叙利亚经历过实战考验，但表现不如预期。

2018年俄罗斯国防部第三中央研究所撰写报告说，在叙利亚测试中，出现过武器故障，遥控和视觉系统不稳定。

不过这是俄罗斯军队在战场上使用的第一种战斗机器人，这次展览上“Uran-9”再次现身，可能说明它仍然有成功的希望。

Image caption “Uran-9”坦克机器人

俄罗斯军工巨头卡拉什尼科夫公司在展览上推出的主要产品是“柳叶刀”自杀无人机。该公司的分公司ZALA Aero制造了这款武器，这是一家专门研发无人机的公司。

自杀无人机的概念是在战场上空或附近部署，一旦操作者发现了目标，就放飞无人机，让无人机去锁定并摧毁目标。

目前展示的“柳叶刀”是第二代产品。在客户要求下，这款无人机得到改善。该无人机可能在研发的最后阶段安装了目视控制系统。

“柳叶刀”有人工智能，无人机上有电脑，在不需要操作人员参与的情况下，能够独立发现，识别目标。

Image caption 卡拉什尼科夫公司展台上的“柳叶刀”自杀无人机

卡拉什尼科夫公司还展示了新研发的小型武器。

这是两款口径分别为7.62和5.45毫米的TR3卡宾枪，民用版的AK-12。这些枪支并没有进入市场，但是一旦在商店出售，有枪证的人就可以购买。

AK-12民用版的区别在于它没有自动开火模式，弹匣容量有限（俄罗斯法律规定，民用枪支弹匣不能超过10发） 。

Image caption 卡拉什尼科夫公司展台上的TR3卡宾枪

圣彼得堡科技大学的学员展示了自己的作品，无人驾驶“地效飞船”，它能在海上航行30天。研发者说，太阳能板上可能被盐覆盖，需要清除掉盐。这种无人驾驶船能够以90节（每小时160公里）的速度在水面上航行很长时间。

船上安装了不同的传感器和电脑，能够自主操作。

研发人员说，这种自动船为军民两用。军队可以用它探测雷区。民用方面，它可以控制水下的情况。

Image caption “风暴600”地效飞船

许多专家希望在展览上能够看到俄罗斯的无人机“猎手”，这种无人机的图片在2019年1月在互联网上出现过。

参观者在展览上只看到了这种无人机的模型。

Image caption 展览上的“猎手”无人机模型

T-90MS是供出口的T-90坦克的修改版，这种坦克最早在2012年的军事展览上露面。自那以后，这种坦克在俄罗斯和国外的许多展览上现身，但只有在这次展览上，参观者可以走近触摸这种坦克。

Image caption Т-90МС坦克

军队-2019展览上的其他展品：

Image caption 苏联第一颗原子弹的构造模型

Image caption 供战地军医培训用模拟伤员

Image caption 露天展览中最受欢迎的展位：历史上的兵器

Image caption 工兵机械IMR-3是展览中的机械怪物，但这种机械不像其他武器那样致命

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