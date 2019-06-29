美国大选：“中国威胁论”何以成为候选人共识

“中国正利用科技来完善独裁统治”。“中国贸易行为‘不当’、属‘重商主义’、‘像海盗一样’”。

以上是2020年总统大选中民主党参选人在迈阿密初选辩论中，关于对华关系的表态。

什么是美国目前面临的头号威胁？在首晚辩论中，台上10名参选人有4人指认中国，包括众议员瑞恩（Tim Ryan）、前住房与城市发展部部长卡斯洛（Julian Castro）、参议员克洛布彻（Amy Klobuchar）、前众议员迪兰尼（John Delaney）。

对长期观察美国竞选政治的人士来说，这样的说辞并不陌生。迪兰尼此前接受BBC中文采访时表示，“中国的偷盗行为像海盗一样。”

第二晚辩论中，美国应如何迎接中国挑战的问题，被抛向了三名参选人。

“我们要认识到，中国带来的挑战很严峻。不是摇摇手能打发掉的。中国正利用科技来完善独裁统治，”党内新星布蒂吉格（Pete Buttigieg）说。

参议员贝内特（Michael Bennet）形容中国的贸易政策为“重商主义”。华裔企业家杨安泽（Andrew Yang）则说，要打击中国在贸易中的“不当行为”。

值得留意的是，三人都表示，对华征收关税是错误的策略。布蒂吉格主张投资国内，提高美国的科技竞争力，贝内特主张联合盟友向中国施压。

早前接受BBC中文采访时，杨安泽表示中美贸易战“不对任何人有好处”，损害两国工人和企业的利益。在辩论台上杨安泽说，他若担任总统，上台后首要修复对华关系，在气候变化、人工智能、朝鲜半岛问题上携手合作。

贸易战反对派占民主党总统参选人中的多数，但不容忽视的是，民调领先的进步派参议员桑德斯（Bernie Sanders）与沃伦（Elizabeth Warren）极力支持对华关税，桑德斯甚至呼吁将中国列为汇率操纵国。

图片版权 Getty Images Image caption 华裔企业家杨安泽（Andrew Yang）则说，要打击中国在贸易中的“不当行为”。

中国威胁论: 美国大选必备戏码

参选人在竞选时主张对华强硬，上任之后政策趋于温和，转而寻求对华合作，是美国大选反复上演的戏码，尤其是在近二十年间。

智库清华—卡内基全球政策中心主任韩磊（Paul Haenle）曾撰文指出，总统参选人在对华问题上显得强势，是为了展示对于改善就业、贸易和制造业等与普通美国人生活息息相关的民生问题的决心。

韩磊警告，美国利用中国作为替罪羊长期影响中美互信。同时，他呼吁要区别看待竞选辞令与实际政策，中国观众在观看大选辩论时应理解竞选辞令针对的是美国选民，并不意味着会成为美国未来的政策。

克林顿竞选时批评在任的老布什“娇惯独裁者”，然而他担任总统时给予中国最惠国待遇，并将经济与人权问题脱钩。

小布什竞选时讥讽克林顿竞选言辞与实际对华政策大相径庭，他当时称中国为“竞争者”，但上台后转而描述对华关系为“坦诚、建设性和合作性的”，且亲自出席了北京奥运开幕式。

轮到奥巴马竞选时，他抨击小布什在对华政策上是个懦夫（patsy）。奥巴马当时直言不讳地称中国为汇率操纵国，但担任总统后改变了立场。

2012年，当共和党人罗姆尼（Mitt Romney）对阵竞选连任的奥巴马时，前者形容后者对北京“近乎乞求”。

罗姆尼当时承诺，要与中国打一场贸易战，在入主白宫的第一天，他就会宣布中国为货币操纵国，这意味着对中国货品施加惩罚性关税。他警告，美中贸易逆差过大，他的政府将向中国施压，要求他们不再盗窃知识产权、为国有企业提供补贴。

听起来很熟悉？大部分正是特朗普政府现行的政策，以及在贸易谈判中要求中方作出的结构性改革。

多年来高呼“中国强奸美国经济”的特朗普，上台两年来依然咬紧中国。美中贸易战延烧多时，面临2020年大选的特朗普，会见好就收匆匆宣告胜利，还是继续以对华强硬为他的核心竞选纲领？答案将在接下来几个月揭晓。

图片版权 AFP Image caption 2012年，当共和党人罗姆尼（Mitt Romney）对阵竞选连任的奥巴马时，前者形容后者对北京“近乎乞求”。

对华政策：民主党人面前的难题

特朗普一定程度上践行竞选承诺，通过关税打击中国贸易，打破了美国选举“中国威胁论”雷声大雨点小的历史规律。

这给民主党人出了一个难题。如何在对华政策上与特朗普作出区隔，又迎合选民对改善国内民生问题的渴望？当特朗普将“美国至上”的牌打到极致，民主党人在外交政策上还有何表述空间？

许多总统参选人如今提倡国际合作，与特朗普“离间盟友”的政策作出区隔。

然而，“美国进步中心”在五月的一项民意调查发现，选民对“打击专制独裁政权”、“发扬民主”、“联合盟友和国际社会”这样的传统外交表述兴趣缺缺。

调查结果还显示，56%的美国选民认为，中国是美国的头号竞争对手。

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智库布鲁金斯学会主任怀特（Tom Wright）撰文建议，民主党人要打败特朗普，必须把中国放在外交政策的核心，而且要利用中国议题，将美国国内和外交政策联系起来，向选民展现关系到美国人日常生活的未来愿景。

“特朗普在政治上的阿克琉斯之踵，不是他的好斗或无知，而是他将焦点放在过去，而非未来，”怀特指出，美国选民认为中国是头号竞争对手，并非出于追求冲突，而是担心美国竞争力落后。

上述调查显示，68%的美国选民认为美国应增加国内投资来保持国际竞争力，而不仅仅是提高军费预算。

怀特指出，特朗普的对华政策充满对抗性，但缺乏竞争力。当特朗普热衷于谈论50年代工业产品钢铁、铝材、洗碗机、汽车，民主党人需要放眼5G、人工智能、绿色能源等未来产业。

按往届美国大选“中国威胁论”的教科书照本宣科已行不通，笼统无力的“联合盟友论”打发不了选民。面对中国挑战，民主党人亟需面向未来的全新论述。