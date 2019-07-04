图片版权 Getty Images Image caption 埃塞俄比亚航空公司ET302航班起飞后不久坠毁，机上乘客及机组成员157人全部遇难。

波音公司将提供一亿美元资金，以援助印尼狮航和埃塞俄比亚航空两起737Max空难的遇难者家庭。

援助资金将在几年内逐步到位，据称与坠机相关的诉讼无关。两宗空难一共造成346人死亡。

波音公司表示，这笔资金将用于遇难者家庭在教育、生活上的开支，以及当地社区项目。

遇难者家属的代表律师不认可此举。

今年3月，埃塞俄比亚航空公司ET302航班坠机，这是五个月内第二起与737Max机型有关的死亡事故。2018年10月，印尼狮航同一机型客机在雅加达附近海域坠毁。

空难调查人员关注飞机的控制系统，波音公司一直与监管机构合作推出升级软件。自3月以来，畅销的737Max机型已在全球范围内停飞，具体复飞时间未定。

波音公司周三发表声明称，这些资金将被用于支持受影响家庭的教育、困难补助和生活开支，以及社区项目和受影响社区的经济发展。波音将与当地政府和公益组织开展合作以帮助满足这些需求。这一初步投资将在未来几年中逐步完成。

波音公司董事长、总裁兼首席执行官丹尼斯·米伦伯格（Dennis Muilenburg）补充说：“波音全体同仁对两起事故中生命的悲剧性损失表示歉意，我们会一直深切缅怀这些逝去的生命。”

“我们向机上人员的亲友和爱人表示真诚慰问，并希望这一初步措施可以给他们带来安慰，”他说。

“不诚恳”

德克萨斯州一名代表ET302部分遇难者家属的律师，诺米·侯赛因（Nomi Husain）表示，波音公司的资金“无论多少都不足以补偿家属失去的东西”。

他告诉BBC，“我们有些客户此刻对经济赔偿并不感兴趣”，波音公司“将利益置于安全至上，想让他们最畅销的机型上市”。波音则否认这一说法。

侯赛因迄今已代表遇难者家属提起七起诉讼，其中有诉讼要求赔偿金额达2.76亿美元。他估计，遇难者家属到目前为止已提起大约50起诉讼。

他说，部分家庭正在等待有关坠机的技术原因，以及监管机构如何处理该款飞机复飞的问题。他们会在之后再提出诉讼。还有一些其他家庭只是想要真相。

与此同时，23个家庭的代表律师罗伯特•克利福德（Robert Clifford）表示：“在诉讼阶段这么早就提供（资金）是前所未有的。因为对于发生了什么仍有许多需要了解的地方，它看起来也很不诚恳。”